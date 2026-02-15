Matheran News : “हेरिटेज नॉर्म माथेरान पालिका इमारतीला लागू नाहीत का ?” राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सवाल

माथेरान नगरपरिषद चे हेरिटेज दर्जा प्राप्त असलेल्या कार्यालयाचे नुतनीकरण कामाबद्दल आक्षेप घेतला आहे.100 वर्षे जुनी माथेरान नगरपरिषद कार्यालयाची वास्तू हेरिटेज दर्जा ‘अ’ मध्ये समाविष्ट आहे.माथेरान मधील अनेक वास्तूंना हेरिटेज मध्ये समावेश केला आहे. अशा वास्तूंची दुरुस्ती आणि नुतनीकरण करण्याचे काम माथेरान हेरिटेज समितीच्या परवानगीने होत असते.त्यावेळी हेरिटेज समितीची बैठक अनेक वर्षे झालीच नाही अशी चर्चा आहे.आणि तसे असताना या इमारतीचे नूतनीकरण काम सुरू असल्याने माथेरान पालिकेचे विरोधी पक्षाचे नेते सीताराम कुंभार यांनी आक्षेप घेतला होता माथेरान हे हेरिटेज शहर म्हणून ओळखले जात असून या इमारतीच्या जागेवर पालिकेने शासनाची परवानगी घेऊन ऐतिहासिक ठरेल अशी इमारत उभारावी,तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा भव्य वास्तू उभी करावी जेणेकरून अशी वास्तू पाहण्यासाठी पर्यटक,अभ्यासक येऊ शकतात अशी सर्वसामान्य भावना सीताराम कुंभार यांनी व्यक्त केली आहे.
मात्र माथेरान नगरपरिषद सभागृह आणि स्थायी समितीचे मान्यता असलेले ठराव नसताना इमारतीचे काम सुरू आहे. हेरिटेज मान्यताप्राप्त असलेल्या संस्थेकडून डीपीआर यांना मान्यता नाही.इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामाला तांत्रिक मान्यता नाही.माथेरान हेरिटेज समितीची मान्यता नाही,राखीव निधीची तरतूद आहे किंवा कसे याची माहिती सदस्यानं नाही.नियमानुसार निविदा प्रक्रिया कधी राबविली? कोणत्या वर्तमानपत्रात निविदा प्रसिद्ध झाली.हेरिटेज वास्तू नूतनीकरण करण्याचा अनुभव असलेल्या ठेकेदार नेमण्यात आला आहे काय?हेरिटेज समितीच्या बंधनकारक असलेल्या अटी आणि शर्ती यांची पूर्तता झाली आहे काय?असे अनेक विषय समोर आणण्यात आले असून पालिकेने याबाबत खुलासा करावा अशी मागणी केली आहे.
मात्र तरी देखील या इमारतीचे काम जोरात सुरू आहे,ठेकेदाराला काही पेमेंट देखील देण्यात आल्याची चर्चा आहे.त्यामुळे हेरिटेज मालमत्ता यांच्यावर लक्ष ठेवणारी माथेरान पालिका आपल्या कार्यालयाचे नूतनीकरण चुकीचे पद्धतीने करीत असताना शासन अशा कामांवर अंकुश ठेवणार की नाही? असा सवाल सीताराम कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.