Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

Smart Car Key:स्मार्ट की फक्त गाड्या लॉक आणि अनलॉक करण्यासाठीच नाहीत. २०२६ मध्ये लॉन्च होणाऱ्या नवीन हॅचबॅक, एसयूव्ही आणि सेडान गाड्यांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या स्मार्ट की आता अनेक प्रगत वैशिष्ट्यांनी युक्त आहेत.

Updated On: May 17, 2026 | 01:26 PM
  • उन्हाळ्यात मोठा दिलासा
  • बॅटरी संपली तरी नो टेन्शन
  • स्मार्ट सुरक्षा आणि सोय

Smart Car Key Hidden Features 2026 : आजकाल ऑटोमोबाईल क्षेत्रात तंत्रज्ञान प्रचंड वेगाने बदलत आहे. २०२६ मध्ये लॉन्च होणाऱ्या नवीन हॅचबॅक, एसयूव्ही आणि सेडान गाड्यांमध्ये आता अशा स्मार्ट की (Smart Keys) दिल्या जात आहेत, ज्या केवळ गाडीचे कुलूप उघडण्यापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. या चाव्यांमध्ये अनेक प्रगत आणि गुप्त वैशिष्ट्ये दडलेली असतात, ज्यांची जाणीव तब्बल ९० टक्के वाहनचालकांना नसते. ही वैशिष्ट्ये तुमचे दैनंदिन जीवन सोपे तर करतातच, पण विशेषतः कडक उन्हाळ्यात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत ती एखाद्या वरदानापेक्षा कमी ठरत नाहीत. चला तर मग जाणून घेऊया तुमच्या कारच्या स्मार्ट कीमधील या थक्क करणाऱ्या फीचर्सबद्दल.

गाडीत न बसता उघडणार खिडक्या आणि सुरू होणार एसी!

कडक उन्हाळ्यात जेव्हा कार कित्येक तास पार्किंगमध्ये उभी असते, तेव्हा तिच्या आत प्रचंड उष्णता आणि गरम हवा साचते. अशा वेळी गाडीत बसणे अत्यंत त्रासदायक ठरते. यावर कारच्या स्मार्ट कीमध्ये एक उत्तम उपाय दिलेला असतो. जर तुम्ही चावीवरील ‘अनलॉक’ (Unlock) बटण काही सेकंदांसाठी दाबून धरले, तर गाडीच्या सर्व खिडक्या आपोआप खाली येतात. यामुळे गाडीत बसण्यापूर्वीच आतील सर्व गरम हवा बाहेर निघून जाते. एवढेच नाही तर, अनेक आधुनिक गाड्यांमध्ये ‘रिमोट इंजिन स्टार्ट’ फीचर असते. याद्वारे तुम्ही गाडीच्या बाहेरूनच इंजिन आणि एसी (AC) सुरू करू शकता, ज्यामुळे तुम्ही आत बसेपर्यंत कार अगदी थंड आणि आरामदायी झालेली असते.

रिमोटची बॅटरी संपली तरी गाडी होणार सुरू!

अनेकदा वाहनचालकांना भीती असते की जर प्रवासादरम्यान कारच्या स्मार्ट कीची बॅटरी संपली, तर गाडी कशी उघडायची? परंतु, काळजी करण्याची गरज नाही. प्रत्येक स्मार्ट कीच्या आत एक छोटी ‘मेकॅनिकल चावी’ (Physical Key) लपवलेली असते, जी एका छोट्या बटणाद्वारे बाहेर काढता येते. या चावीने तुम्ही कारचा दरवाजा सहज उघडू शकता. आता प्रश्न उरतो गाडी सुरू करण्याचा; तर पुश-स्टार्ट बटण असलेल्या गाड्यांमध्ये रिमोटची बॅटरी संपली तरीही, ती चावी फक्त स्टार्ट बटणाच्या अगदी जवळ नेऊन धरल्यास किंवा बटणावर दाबल्यास इंजिन आपोआप सुरू होते. त्यामुळे लांबच्या प्रवासात बॅटरी संपली तरी अडकून पडण्याची भीती नसते.

गर्दीच्या पार्किंगमध्ये कार शोधणे आता डाव्या हाताचा खेळ!

मॉल, थिएटर्स किंवा मोठ्या सार्वजनिक पार्किंग लॉटमध्ये शेकडो गाड्या उभ्या असतात. अशा वेळी आपली कार नक्की कुठे उभी केली आहे, हे शोधताना अनेकदा दमछाक होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी स्मार्ट कीमध्ये ‘पॅनिक बटण’ (Panic Button) दिलेले असते. हे बटण दाबून धरल्यास कारचे इंडिकेटर दिवे वेगाने लुकलुकू लागतात आणि हॉर्न वाजायला लागतो. यामुळे कितीही मोठ्या गर्दीत तुमची कार कुठे आहे, हे तुम्हाला सेकंदात समजते. हे फीचर रात्रीच्या वेळी सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.

आरसे आपोआप होणार फोल्ड; सुरक्षिततेची गॅरंटी

अरुंद गल्ल्यांमध्ये किंवा गर्दीच्या ठिकाणी गाडी पार्क करताना बाजूचे आरसे म्हणजेच ओआरव्हीएम (ORVM) तुटण्याची भीती नेहमीच असते. मात्र, नवीन गाड्यांमधील स्मार्ट की यावरही उपाय शोधते. तुम्ही कार लॉक करताच गाडीचे बाजूचे आरसे आपोआप दुमडले (Auto-Fold) जातात आणि गाडी अनलॉक करताच ते पुन्हा उघडतात. यामुळे पार्किंगच्या ठिकाणी इतर वाहनांमुळे तुमच्या कारच्या आरशांना कोणताही धक्का लागत नाही आणि ते सुरक्षित राहतात. हे छुपे फीचर्स वापरून तुम्ही तुमचा ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट बनवू शकता.

Published On: May 17, 2026 | 01:26 PM

