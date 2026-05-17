Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Kalyan Crime Outrageous Minor Girl Sexually Assaulted At Railway Station Mobile Snatched First Then

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

कल्याण रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आलेली घटना समोर आली आहे. आधी त्या मुलीचा मोबाईल हिसकावून घेतला, त्यानंतर आरोपीने तिला त्याच्यासोबत येण्यास भाग पाडले.

Updated On: May 17, 2026 | 01:42 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • अल्पवयीन मुलगी मामाच्या घरी जायला निघाली
  • मात्र कल्याण रेल्वे स्थानकावर एकाने लैंगिक अत्याचार
  • आधी फोन हिसकावला नंतर…
कल्याण: कल्याण येथून एक संताप जनक घटना समोर आली आहे. कल्याण रेल्वे स्थानकाचे अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आलेली घटना समोर आली आहे. आधी त्या मुलीचा मोबाईल हिसकावून घेतला, त्यानंतर आरोपीने तिला त्याच्यासोबत येण्यास भाग पाडले. नंतर तिच्यावर अत्याचार केले. या घटनेने खळबळ मिळाली असून पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील पीडीएफ मुलगी आपल्या मामाच्या घरी जाण्यासाठी निघाली होती. त्यावेळी अल्पवयीन मुलगी कल्याण रेल्वे स्थानकात त्यांची वाट पाहत उभी होती. त्यावेळी सौरभ सोनवणे हा तिला भेटला. त्याने त्या मुलीच्या हातात असलेला मोबाईल फोन हिसकावून घेतला. मुलींनी जेव्हा त्याला मोबाईल परत मागितला तेव्हा सौरभ याने मोबाईल पाहिजे असेल तर माझ्यासोबत पोलीस स्टेशनमध्ये चल असं सांगितले. यानंतर सौरभ सोनवणे याने मुलीला कल्याण रेल्वे गार्डन घेऊन गेला. तिथे सौरभ ने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. मुलीने कशीबशी करून त्याच्या तावडीतून सुटका केली आणि पोलीस स्टेशनला धाव घेतली.

सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

आरोपी अटकेत

पोलीस ठाण्यात तिने घडलेला सगळा प्रकार सांगितला. पोलिसांनी हा सगळा प्रकार ऐकत तातडीने तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी कल्याण रेल्वे स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून सौरभ सोनवणे याला शोधून काढले. या घडलेल्या घटनेने संताप व्यक्त केला जात असून पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

भोंदूबाबाकडून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; धकाकदायक माहिती समोर

कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका भोंदूबाबाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी खडकपाडा पोलिसांनी ७८ वर्षीय भोंदू बाबा शहिद शेख याला अटक केली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

 

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणातील आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: या प्रकरणातील आरोपीचे नाव सौरभ सोनवणे आहे.

  • Que: मुलीने पोलिसांकडे कधी धाव घेतली?

    Ans: आरोपीच्या तावडीतून सुटका झाल्यानंतर मुलीने तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली.

  • Que: पोलिसांनी तपासासाठी कोणत्या पुराव्याची मदत घेतली?

    Ans: पोलिसांनी कल्याण रेल्वे स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेजची मदत घेतली.

Web Title: Kalyan crime outrageous minor girl sexually assaulted at railway station mobile snatched first then

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?
1

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ
2

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…
3

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह
4

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

May 17, 2026 | 01:37 PM
Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

May 17, 2026 | 01:35 PM
Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

May 17, 2026 | 01:30 PM
Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

May 17, 2026 | 01:26 PM
सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

May 17, 2026 | 01:23 PM
RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 17, 2026 | 01:22 PM
मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

May 17, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM