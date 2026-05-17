सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

Surat Love Jihad Case : आपलं बनावटी नाव सांगून रहिमने पिडितेसोबत जवळीक साधू पाहिली. धार्मिक विधींमध्येही सामील होत त्याने महिलेचा विश्वास जिकंला आणि मग तिचे शारीरिक शोषण केले.

Updated On: May 17, 2026 | 01:23 PM
(फोटो सौजन्य: Ai Created)

  • बनावट ओळख वापरून विश्वास संपादन केल्याचा महिलेचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
  • धार्मिक विधींमध्ये सहभाग घेत आरोपीने जवळीक वाढवल्याचा दावा करण्यात आला.
  • लग्नाचा विषय निघाल्यानंतर प्रकरणात धक्कादायक खुलासे झाल्याची माहिती आहे.
देशात लव्ह जिहादचे प्रकरण वाढत असतानाच सुरतमधून पुन्हा एकदा अशीच एक घटना समोर आली आहे. महिला वकीलाने आरोप केला आहे की रहिम शेख नावाच्या व्यक्तीने आपली खरी ओळख लपवत रोहन’ हे खोटं नाव सांगत तिच्याशी जवळीक साधली. हिंदू धर्माप्रती त्याला निस्सीम भक्ती आहे असं दाखवत त्याने महिला वकीलाचा विश्वास जिंकला आणि नंतर तिच्यासोबत शारीरिक संबंध बनवले. पिडित महिलेचा आरोप आहे की, विश्वासाच्या जोरावर त्याने तिचे शारीरिक शोषण केले. आरोपीचा खरा चेहरा तेव्हा उघड झाला जेव्हा महिलेने लग्नाचा विषय त्याच्यासमोर काढला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी रहीम शेख व्यावसायाने वकील असून २०१८ पासून त्याची आणि पिडित महिलेची ओळख आहे. त्याने आपले नाव ‘रोहन’ सांगत पिडित महिलेसोबत संबंध वाढवले आणि तिचा विश्वास संपादन केला. सुरुवातीला दोघांमध्ये व्यावसायिक संबंध निर्माण झाले, जे कालांतराने वैयक्तिक नात्यात बदलले. इतकंच काय तर एक वकिल कार्यालय ओपन करुन त्यांनी एकत्र काम देखील केले. याकाळात त्याने आपले खरे नाव कधीही सांगितले नाही ज्यामुळे पिडित महिलेला कधीही त्यावर शंका आली नाही.

पूजापाठ करुन जिंकला विश्वास

पिडित महिलेने आरोप केला आहे की, रहिमने हिंदू धर्माच्या अनेक विधींमध्ये रुिची दाखवत तिचा विश्वास जिंकला. तो गणपती आणि सत्यनारायणाच्या पूजेत देखील सामील झाला होता. महिलेने हे देखील सांगितले की, त्याने तिच्या भांगेत कुंकु भरून, गळ्यात मंगळसूत्र देखील घातले होते. या सर्व वागणूकीने तिला विश्वास दिला की, त्यांच नाव लवकरच लग्नाच्या बंधनात अडकणार आहे.

आरोपीचं आधीच लग्न झालं होतं

महिलेने आरोप केला आहे की, लग्नाचं आमीष दाखवून आरोपीने अनेकदा तिच्यासोबत शारीरिक संबंध बनवले. पण पिडितेने जेव्हा लग्नाचा दबाव टाकला तेव्हा तो पूर्णपणे बदलला आणि त्याने लग्न करण्यास पूर्णपणे नकार दिला. यानंतर जेव्हा महिलेने त्याच्याविषयी माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिला समजले की, आरोपीचं आधीच एका महिलेसोबत निकाह झाला आहे. त्याचं लग्न तिच्यासाठी एक धक्कादायक बाब होती ज्यानंतर आपल्यासोबत झालेल्या फसवेगिरीची तिला कल्पना आली. तिने जेव्हा त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने तिला मारहाण करत शिवीगाळ देखील केली.

दरम्यान हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर आता रहीम रझाक उर्फ ​​रहीम शेख याच्या विरोधात बलात्कार, फसवणूक आणि अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हे प्रकरण लव्ह जिहादचं प्रकरण वाटतं असलं तरी पोलिस याला आरोप मानत तथ्यांच्या आधारे प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

 

 

Published On: May 17, 2026 | 01:23 PM

May 17, 2026 | 01:23 PM
