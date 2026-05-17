गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. रात्रीच्या अंधारात चोरट्यांनी संधी साधत एका महिलेवर हल्ला बोल केला आहे. तिची पर्स हिसकवण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण... पाहा काय घडलं?

Updated On: May 17, 2026 | 01:16 PM
  • रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला
  • महिलेने गुंडांना असं पळवून लावलं
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Brave Woman Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. यामध्ये चोरीच्या घटनांचे तर अनेक व्हिडिओ तुम्ही पाहिले असतील. सध्या असाच एक चोरीच्या घटनेचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या अंगावर काटा आला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेची बॅग चोरण्याचा दोन चोरांनी प्रयत्न केला होता. मात्र या वाघिणीनीने चोरांच्या हाती बॅग काही लागू दिली नाही. अखेरच महिलेच्या हिंमतीपुढे चोरांना रिकाम्या हाताने पळ काढावा लागला आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक महिला रात्री घराच्या दिशेने निघालेली आहे. याच वेळी रस्ता रिकामा असल्याचा फायदा घेत मागून दोन चोर दुचाकीवर तिथे पोहोचतात. दोन्ही चोर महिलेच्या हातातील बॅग हिसकवण्याचा प्रयत्न करतात. पण महिला पूर्णताकदीने त्यांना विरोध करते. तुम्ही पाहू शकता चोर बाईकवरुन उतरुन महिलेची बॅग हिसकावत आहे. परंतु महिला आपली बॅग सोडत नाही. यामुळे चोराने तिला धक्का देऊन गटारात पाडले आहे, जमिनीवर आपटले आहे.  पण तरीही महिला आपली बॅग सोडत नाही. चोर आणि महिलेत काही मिनिटे ओढाताण सुरु आहे. परंतु शेवटी चोरांना महिलेच्या हिमतीपुढे रिकाम्याहाताने परत जावे लागले आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडओ एक्सवर @arvindchotia या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. हा संपूर्ण प्रकार पाहून नेटकऱ्यांनी महिलेचे तीव्र कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने हीच खरी वाघिण असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने दूध पिणाऱ्या वाघिणीशी पंगा घेऊन फसले चोरटे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 17, 2026 | 01:16 PM

