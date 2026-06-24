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Pune Crime: खराडीत किरकोळ वादातून पतीने पत्नीच्या डोक्यात मारला सिलेंडर; महिलेचा जागीच मृत्यू

Updated On: Jun 24, 2026 | 12:28 PM IST
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सारांश

पुण्यातील खराडी परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. किरकोळ वादातून पतीने पत्नीच्या डोक्यात घरातील छोटा गॅस सिलेंडर मारल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. किरण जयराम बाबर असे मृत महिलेचे नाव असून, आरोपी पती जयराम बाबर फरार झाला आहे. खराडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • खराडीमध्ये पती-पत्नीच्या वादातून महिलेचा मृत्यू.
  • पतीने सिलेंडरने हल्ला केल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक तपास.
  • आरोपी पती घटनास्थळावरून फरार, पोलिसांकडून शोध सुरू.
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. किरकोळ कारणावरून पतीने पत्नीच्या डोक्यात घरातील छोटा गॅस सिलेंडर मारल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना खराडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मंगळवारी मध्यरात्री घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

किरण जयराम बाबर (वय अंदाजे ३० ते ३२ वर्षे) असे आहे. तर तिच्या पतीचे नाव जयराम तोताराम बाबर असे आहे. हे दोघेही पती-पत्नी मूळचे मध्यप्रदेशातील रहिवासी असून ते खराडी परिसरातील एका लेबर कॅम्पमध्ये राहतात. उदरनिर्वाहासाठी ते कचरा गोळा करणाऱ्या गाडीवर काम करत होते. मंगळवारी मध्यरात्री दोघांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. याच संतापाच्या भरात जयराम बाबर याने घरातील छोटा गॅस सिलेंडर उचलून पत्नी किरण हिच्या डोक्यात जोरदार मारला. या हल्ल्यात तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने तिचा मृत्यू झाला.

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या घटनेची माहिती मिळतच खरेदी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. याप्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे . पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत. पोलिसांचे पथक रवाना करण्यात आले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

आधी ५० कोटींची खंडणी, नंतर थेट गोळीबार! पुण्यात रात्री नेमकं काय घडलं?

गैंगस्टर लॉरेन्स बिष्णोई टोळीचे पुणे कनेक्शन दोन वेगवेगळ्या घटनांमधून समोर आल्यानंतर आता या टोळीने पुण्यात पाय रोवण्यास सुरूवात केली असून, प्रसिद्ध व्यावसायिकांना ५० कोटींच्या खंडणीसाठी आधी फोनद्वारे धमकी देऊन नंतर काही तासातच त्यांच्या दुकानावर गोळीबार घडवून आणल्याची धक्कादायक घटना रात्री घडली. याघटनेमुळे पुर्ण शहरात खळबळ तर उडाली आहेच पण बिष्णोई टोळीच्या या गोळीबाराने व्यावसायिकांमध्ये भितीचे वातावरण देखील निर्माण केले आहे. हडपसर-सासवड रस्त्यावरील फुरसुंगी भागात हा प्रकार घडला आहे. दरम्यान, गोळीबारानंतर गुन्हे शाखेच्या अपर पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते, सहायक आयुक्त शैलेश संखे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. रात्री उशीरापर्यंत गोळीबार करणाऱ्यांचा शोध पोलिस घेत होते.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना पुण्यातील खराडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत महिलेचे नाव किरण जयराम बाबर (वय अंदाजे 30 ते 32 वर्षे) असे आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

Web Title: Pune crime husband strikes wife on the head with a gas cylinder following a minor dispute in kharadi woman dies on the spot

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Published On: Jun 24, 2026 | 12:28 PM

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