Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Pune Crime Major Operation In Pune On The Eve Of Voting Foreign Liquor Worth Rs 16 Lakh Seized

Pune Crime: मतदानाच्या पूर्वसंध्येला पुण्यात मोठी कारवाई; १६ लाखांची विदेशी दारू जप्त

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात पोलिसांच्या मध्यरात्रीच्या गस्तीदरम्यान वाघोली केसनंद रोडवर टेम्पोमधून 7 हजार विदेशी दारूच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. सुमारे 23 लाखांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 06:15 PM
crime(फोटो सौजन्य- social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • वाघोली केसनंद रोडवर पोलिसांनी टेम्पोची तपासणी करत मोठी कारवाई केली
  • 16.74 लाखांची विदेशी दारू व टेम्पोसह 23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
  • परवाना नसलेला चालक दिगंबर शाहू ताब्यात; अवैध दारू रॅकेटचा संश
पुणे: सध्या महापालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी एक दिवस शिल्लक आहे. गेल्या १० दिवसांपासून पुणे शहरात ठिकठिकाणी रात्रीच्या वेळी पुणे पोलिसांची गस्त पाहायला मिळाली. चेक पोस्ट नाके उभारून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या गाड्यांची तपासणी केली जात होती. मात्र काल मध्यरात्री एका टेम्पोची तपासणी करत असताना. थेट दारूचा मुद्देमाल गाडीत आढळून आला. विदेशी दारूचा माल गाडीत आढळून आला. १६ लाख ७४ हजार ८४५ एवढ्या किमतीचा तो माल होता. पोलिसांनी टेम्पो पण ताब्यात घेतला आहे. वाघोली केसनंद रोडवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

UttarPradesh Crime: सावत्र आई आणि बापाची क्रूरता! १ वर्षाच्या चिमुकलीला अमानुष मारहाण करून संपवलं; १३ पेक्षा जास्त जखमा

टेम्पो चालकाने दिली कबुली तेव्हा कळाल दारूचा माल!

पोलिसांनी जेव्हा गाडी अडवली आणि चालकाला विचारणा केली तेव्हा त्याने गाडीत दारू असल्याचं सांगितलं. विदेशी दारू आहे अस सांगितल्यावर परवाना मागण्यात आला. दिगंबर शाहू (वय २५) अस त्या चालकाच नाव असून तो मुळचा राहणारा हे मुखेड नांदेडचा आहे. त्याला दारूचा परवाना मागितल्यावर त्याने नसल्याच सांगितल तेव्हा पोलिसांनी यावर कारवाई केली माल ताब्यात घेतला. यामध्ये विदेशी दारू आढळून आली आहे. विदेशी दारूच्या ७ हजार बॉटेल या मध्ये आढळून आल्या आहेत. टेम्पो सह २३ लाख रुपये किमतीचा माल ताब्यात घेतला आहे.

दारू नक्की कुठे जात होती?

निवडणुकीच्या काळात मतदारांना दारू वाटायचे प्रकार अनेक उघडकीस आले आहेत. अनेक ठिकाणचे वीडियो व्हायरल झालेल आपण पाहील आहे. मात्र एवढ्या किमतीची विदेशी दारू परवाना नसताना कुठे नेली जात होती? हा सवाल आहे. पोलिसांनी मुद्देमाल जप्त केला आहे. पुढील तपास हा पोलिसांकडून केला जात आहे. रात्रीच्या वेळी गस्त घालत असताना हा प्रकार उघडकीस आला आहे. पुणे पोलिसांच्या परिमंडळ ७ या शाखेकडून या वर कारवाई करण्यात आली आहे. सध्या पोलीस ही दारू कुठून गेला आहे आणि ही कुठे दिली जाणार होती याचा शोध घेत आहेत. या मध्ये अवैध रित्या विदेशी दारू विकणारे रैकेट सक्रिय असण्याची शक्यता आहे. पोलिसांमार्फत याची चौकशी केली जात आहे.

Pune Crime: डोक्यात गोळी, मृतदेह पुलाखाली; मतदानाच्या एक दिवस आधीच पुण्याजवळ एकाची गोळ्या घालून हत्या

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही कारवाई कुठे करण्यात आली?

    Ans: पुण्यातील वाघोली केसनंद रोडवर ही कारवाई करण्यात आली.

  • Que: किती किमतीची दारू जप्त करण्यात आली?

    Ans: सुमारे 16.74 लाख रुपयांची विदेशी दारू आणि टेम्पोसह एकूण 23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त झाला.

  • Que: पोलिसांना काय संशय आहे?

    Ans: निवडणूक काळात मतदारांना दारू वाटपासाठी अवैध दारू रॅकेट सक्रिय असल्याचा संशय आहे.

Web Title: Pune crime major operation in pune on the eve of voting foreign liquor worth rs 16 lakh seized

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 06:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
1

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
2

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
3

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
4

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM