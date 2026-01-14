Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

UttarPradesh Crime: सावत्र आई आणि बापाची क्रूरता! १ वर्षाच्या चिमुकलीला अमानुष मारहाण करून संपवलं; १३ पेक्षा जास्त जखमा

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये सावत्र आई आणि वडिलांनी एका वर्षाच्या चिमुकलीला अमानुष मारहाण केली. शरीरावर 13 हून अधिक जखमा व हाडे मोडल्याने तिचा मृत्यू झाला. पोस्टमार्टम अहवालाने सर्वांना हादरवले आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 05:11 PM
crime(फोटो सौजन्य- social media)
  • गाझियाबादमध्ये सावत्र आई-वडिलांकडून एका वर्षाच्या चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार
  • पोस्टमार्टममध्ये 13 पेक्षा अधिक जखमा, हाडे मोडलेली व अंतर्गत रक्तस्त्राव उघड
  • आजोबांच्या तक्रारीवरून पोलिस तपास सुरू; आरोपींना लवकरच अटक होणार
उत्तरप्रदेश: उत्तर प्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. सावत्र आई आणि बापाने मिळून एक वर्षाच्या चिमुकलीला अमानुष मारहान केल्याचे समोर आले आहे. या मारहाणीत चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. पोलिसांनी जेव्हा चिमुकलीचा मृतदेह पोस्ट मार्टम करायला पाठवला रिपोर्ट येताच तेव्हा डॉक्टरांसह पोलीस आणि नागरिकही हादरून गेले. चिमुकलीच्या शरीरावर एक-दोन नाही तर १३ हुन अधिक जखमा आढळून आल्या आहेत. तिची अनेक हाडं मोडली आहे. छातीच्या आतील भागात रक्तस्त्राव झाला आहे असं पोस्ट मार्टम रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Pune Crime: डोक्यात गोळी, मृतदेह पुलाखाली; मतदानाच्या एक दिवस आधीच पुण्याजवळ एकाची गोळ्या घालून हत्या

काय घडलं नेमकं?

ही धक्कादायक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना उत्तरप्रदेश येथील गाझियाबादमध्ये घडली आहे. रविवारी रात्री चिमुलीचे वडील मोहम्मद अक्रम आणि सावत्र आईने चिमुकलीला अमानुष मारहाण केली. एवढेच नाही तर तिला रात्री कडाक्याच्या थंडीत घराच्या गच्चीवर सोडून दिले. हा अमानुष अत्याचार चिमुकलीला सहन न झाल्याने ती बेशुद्ध पडली. हे कळताच तिला वडील आणि आईने हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. सोमवारी पहाटे तीन वाजताच तिचा मृत्यू झाला. याआधी शनिवारीही त्या चिमुकलीला मारहाण केली होती.

आजोबांनी केली तक्रार दाखल

चिमुकलीचा या प्रकरणात मृत्यू झाल्याचे समजताच तिच्या आजोब मोहम्मद जहीर यांनी गाझियाबादमधील वेव सिटी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की चिमुकलीला क्रूरपणे मारहाण करण्यात आली होती. तसेच हॉस्पिटलमध्ये प्रकरणाशी संबंधित असलेली कागदपत्रे तपासली जात आहेत. आरोपींना चौकशी साठी बोलावण्यात आले असून त्यांना लवकरच अटक करण्यात येईल. पुढील कारवाई सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोस्ट मार्टम रिपोर्टमध्ये काय?

पोस्ट मार्टम रिपोर्टमध्ये चिमुकलीच्या शरीरावर तब्बल १३ जखमा आढळून आले आहे. तिची अनेक हाडं मोडली आहे. छातीच्या आतील भागात रक्तस्त्राव झाला आहे. असे पोस्ट मार्टम रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे.

Satara Crime: साताऱ्यात अघोरी चोरी, घरफोडी करून जिम साहित्य चोरी; एवढेच नाही तर चोरांनी अघोरी चिन्हे सोडली,भीतीचे वातावरण

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे ही धक्कादायक घटना घडली.

  • Que: चिमुकलीचा मृत्यू कशामुळे झाला?

    Ans: सावत्र आई आणि वडिलांनी केलेल्या अमानुष मारहाणीमुळे चिमुकलीचा मृत्यू झाला.

  • Que: पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये काय समोर आलं?

    Ans: शरीरावर 13 हून अधिक जखमा, अनेक हाडे मोडलेली आणि छातीतील रक्तस्त्राव असल्याचं निष्पन्न झालं.

