  • Shot In The Head Body Found Under A Bridge A Man Was Shot Dead Near Pune Just One Day Before The Elections

Pune Crime: डोक्यात गोळी, मृतदेह पुलाखाली; मतदानाच्या एक दिवस आधीच पुण्याजवळ एकाची गोळ्या घालून हत्या

पुणे डोनजे गावाजवळ 25 वर्षीय विशाल चव्हाणचा डोक्यात गोळी मारून हत्या करण्यात आली. मृतदेह पुलाखाली टाकला गेला. पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत, कारण अद्याप स्पष्ट नाही.

Updated On: Jan 14, 2026 | 04:42 PM
crime(फोटो सौजन्य- social media)
  • पुणे शहराच्या हद्दीतील डोनजे गावाजवळ 25 वर्षीय विशाल चव्हाणचा डोक्यात गोळी घालून खून
  • मृतदेह पुलाखाली लपवण्यात आला, पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल
  • जवळपास कॅमेरे नसल्यामुळे तपास कठीण, पोलीस आरोपी शोधत आहेत
पुणे: राज्यात सगळीकडे सध्या निवडणूकीच वातावरण आहे. २९ महापालिका निवडणुकीसाठी उद्या मतदान होत आहे. सगळ्या शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी गृह विभागाकडून करडी नजर ठेवली जात आहे. मात्र पुणे शहराला लागून असलेल्या डोनजे गावाजवळ एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरुणाच्या डोक्यात गोळी घालून त्याची हत्या करण्यात आली आहे. हत्या करण्याचं कारण अजून कळू शकलेल नाही. विशाल चव्हाण (वय २५) (शिवनगर कोल्हेवाडी) इथला तो रहिवाशी आहे. विशाल चव्हाण अस त्या मृत तरुणाचं नाव आहे. हत्या करून मृतदेह एका ठिकाणी टाकून देण्यात आल होता. जेव्हा या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळाली तेव्हा तातडीने पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे.

डोक्यात गोळी घातली आणि मृतदेह पुलाखाली टाकला

विशाल चव्हाण या तरुणाची हत्या करून त्याचा मृतदेह हा एका पुलाखाली टाकून देण्यात आला होता. हवेली पोलिसांना जेव्हा त्याची माहिती मिळाली तेव्हा तातडीने पोलीस दाखल झाले होते. हत्या करून फेकून देण्यात आल्याने ओळख पटवणे पोलीसांना अवघड गेल मात्र पोलीसांनी त्याची ओळख पटवली आहे. त्याचा मृतदेह हा सध्या पीएम साठी पुण्यातील ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. पोलीस या घटनेचा सध्या शोध घेत आहेत.

बाजूला कॅमेरे नसल्याने तपासात अडचण

पोलीसांनी जेव्हा या घटनेचा शोध घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा आजूबाजूला कुठे कॅमेरे आढळून आले नाहीत. पोलीस तपास करत आहेत. कुटुंबियांकडून माहिती जाणून घेत आहेत. या आधी कोणाशी भांडण झाल होत का? आर्थिक व्यवहार झाले होते का? हत्या करण्याच नक्की कारण पोलीस शोधत आहेत. हवेली पोलिसांनी यासाठी एक पथक नियुक्त केल असून सध्या आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. मात्र मृतदेह हा डोक्यात गोळी घालून पुलाखाली टाकून दिल्याने कोणालाच याची माहिती नव्हती. सध्या पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी उद्या मतदान पार पडत आहे. त्याची तयारी सुरू असतानाच शहराच्या हद्दीला लागून खुनाची घटना घडली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पुणे शहराजवळील डोनजे गावात ही हत्या घडली.

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव आणि वय काय आहे?

    Ans: मृत व्यक्तीचे नाव विशाल चव्हाण असून वय २५ आहे.

  • Que: पोलीस कारवाई काय आहे?

    Ans: पोलिसांनी घटनास्थळी तपास सुरू केला आहे आणि आरोपींचा शोध घेत आहेत.

Published On: Jan 14, 2026 | 04:42 PM

