Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Delhi Crime Woman First Gave Live In Partner A Medicine For Gout Through Milk Then Cut Off His Genitals What Is The Real Story

Delhi Crime: महिलेने आधी लिव्ह इन पार्टनरला दुधातून गुंगीचे औषध दिलं, नंतर गुप्तांग कापलं…; नेमकं प्रकरण काय?

Delhiतील Wazirabadमध्ये लिव्ह-इन वादातून महिलेने जोडीदाराला गुंगीचे औषध देऊन धारदार शस्त्राने गंभीर जखमी केल्याचा आरोप आहे. जखमी तरुणावर शस्त्रक्रिया करून त्याला Safdarjung Hospitalमध्ये हलवण्यात आले; पोलिस तपास सुरू.

Updated On: Mar 01, 2026 | 04:48 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • दुसरे लग्न केल्याच्या रागातून हल्ल्याचा आरोप.
  • गुंगीचे औषध देऊन मध्यरात्री धारदार शस्त्राने हल्ला.
  • आरोपी फरार; दिल्ली पोलिसांचे पथक शोधात.
दिल्ली: दिल्ली येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने आपल्या लिव्ह इन पार्टरनचे गुप्तांग कापल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. तिने आधी प्रियकराला दूध दिल. त्या दुधात तिने गुंगीचे औषध दिले. त्यानंतर तो बेशुद्ध झाला आणि रागाच्या भरात तिने त्याचा गुप्तांग कापलं. या हल्य्यात जखमी झालेला तरुण स्वतः रुग्णालयात गेला. त्याच्यावर शास्त्क्रिया करण्यात आली आहे. मात्र प्रेयसीने असे का केले? जाणून घ्या सविस्तर…

Solapur Crime: बापानेच केली १७ वर्षीय मुलीची हत्या, नंतर आत्महत्येचा केला बनाव; कारण काय?

काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ वर्षीय पीडित तरुण डॉक्टर असून तो क्लीनिक चालवतो. त्याची दोन वर्षापूर्वी दोन मुलांची आई असलेल्या शायरासोबत ओळख झाली. त्यांनतर दोघे वझिराबादमध्ये लिव्ह इन पार्टनर म्हणून एकत्र राहू लागले. शायरासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असताना देखील तरुणाने दुसरीसोबत लग्न केले त्यामुळे शायरा नाराज झाली.

पीडित तरुण बुधवारी तिला भेटायला आला होता. महिलेने दुधामध्ये गुंगीचे औषध मिक्स करून त्याला प्यायला दिलं. तरुण बेशुद्ध झाल्यानंतर मध्यरात्री अडीच वाजताच्या सुमारास महिलेने धारदार शास्त्राच्या साहाय्याने त्याच्या गुप्तांगावर हल्ला करत ते कापले. या हल्ल्यात पीडित तरुण गंभीर जखमी झाला. हल्ल्यानंतर महिला पळून गेली. त्यानंतर जखमी झालेला तरुण स्वतः रुग्णालयात गेला. त्याठिकाणी त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्याला पुढील उपचार करण्यासाठी सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.

गुन्हा दाखल

या प्रकरणी तरुणाने तक्रार दिली आहे. तरुणाने दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी पीडीत तरुणाचा जबाब नोंदवून घेतला. पोलिसांनी पीडित हा तरुण बनावट डॉक्टर असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या दिल्ली पोलिसांनी आरोपी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करत तिचा शोध सुरु केला आहे. आरोपी महिलेच्या शोधासाठी पथकं रवाना करण्यात आले आहे.

अनैतिक संबंधातून दुहेरी हत्याकांड! शेजाऱ्याने केली आई- मुलीची हत्या, नंतर …

दिल्ली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सरिता विहार परिसरात एका घरात आई आणि तिच्या लहान मुलीचा मृतदेह आढळून आला आहे. मृतदे हा घरातील पलंगात आढळून आला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्याची माहिती आहे. आरोपी हा शेजारी राहणारा व्यक्ती आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

 

Love Jihad: ओळख लपवून जाळ्यात ओढले! ‘करण सिंह’ नावाचा बनाव करून मैत्री, मग अश्लील Video बनवून….

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: दिल्लीतील वजीराबाद परिसरात.

  • Que: जखमीची स्थिती काय आहे?

    Ans: शस्त्रक्रियेनंतर पुढील उपचारासाठी सफदरजंग रुग्णालयात हलवले आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल; शोधासाठी पथके रवाना.

Web Title: Delhi crime woman first gave live in partner a medicine for gout through milk then cut off his genitals what is the real story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 04:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kalyan Crime: घरातून सोनेसह दोन बहिणी गायब! लव जिहाद केल्याचा संशय, मात्र सत्य वेगळच; नेमकं प्रकरण काय?
1

Kalyan Crime: घरातून सोनेसह दोन बहिणी गायब! लव जिहाद केल्याचा संशय, मात्र सत्य वेगळच; नेमकं प्रकरण काय?

फलटणमध्ये बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंटचा सापळा; तरुणाची हत्या, एकाच कुटुंबातील चौघे अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?
2

फलटणमध्ये बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंटचा सापळा; तरुणाची हत्या, एकाच कुटुंबातील चौघे अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?

Solapur Crime: बापानेच केली १७ वर्षीय मुलीची हत्या, नंतर आत्महत्येचा केला बनाव; कारण काय?
3

Solapur Crime: बापानेच केली १७ वर्षीय मुलीची हत्या, नंतर आत्महत्येचा केला बनाव; कारण काय?

Love Jihad: ओळख लपवून जाळ्यात ओढले! ‘करण सिंह’ नावाचा बनाव करून मैत्री, मग अश्लील Video बनवून….
4

Love Jihad: ओळख लपवून जाळ्यात ओढले! ‘करण सिंह’ नावाचा बनाव करून मैत्री, मग अश्लील Video बनवून….

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
….म्हणून म्हणतात दीपिकाला होलीक्वीन ‘बलम पिचकारी’ ते ‘बेशरम रंग’ बॉलिवूडची टॉप गाणी ज्यांच्याशिवाय होळी अपूर्णच

….म्हणून म्हणतात दीपिकाला होलीक्वीन ‘बलम पिचकारी’ ते ‘बेशरम रंग’ बॉलिवूडची टॉप गाणी ज्यांच्याशिवाय होळी अपूर्णच

Mar 01, 2026 | 05:46 PM
Nashik News:अतिक्रमण काढूनही शहरातील वाहतूककोंडीने नागरिक त्रस्त

Nashik News:अतिक्रमण काढूनही शहरातील वाहतूककोंडीने नागरिक त्रस्त

Mar 01, 2026 | 05:42 PM
Iran-Israel युद्धाच्या आगीत इंग्लंडची कोंडी! स्टार क्रिकेटरने मागितली तातडीची मदत; सोशल मीडियावर मांडली व्यथा

Iran-Israel युद्धाच्या आगीत इंग्लंडची कोंडी! स्टार क्रिकेटरने मागितली तातडीची मदत; सोशल मीडियावर मांडली व्यथा

Mar 01, 2026 | 05:39 PM
महिला सक्षमीकरणावर उमटले प्रश्नचिन्ह? महिला नगरसेविकांच्या खुर्च्यांवर पुरुषराज! पती, पिता किंवा पुत्राने घेतला कारभार हाती

महिला सक्षमीकरणावर उमटले प्रश्नचिन्ह? महिला नगरसेविकांच्या खुर्च्यांवर पुरुषराज! पती, पिता किंवा पुत्राने घेतला कारभार हाती

Mar 01, 2026 | 05:38 PM
Badlapur: बदलापूरमध्ये आक्षेपार्ह रीलवरून तणाव! भाजप महिला आघाडी अध्यक्षाच्या मुलीवर गुन्हा दाखल

Badlapur: बदलापूरमध्ये आक्षेपार्ह रीलवरून तणाव! भाजप महिला आघाडी अध्यक्षाच्या मुलीवर गुन्हा दाखल

Mar 01, 2026 | 05:32 PM
भारती Airtel आणि Google यांची महत्त्वाची भागीदारी! वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार

भारती Airtel आणि Google यांची महत्त्वाची भागीदारी! वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार

Mar 01, 2026 | 05:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 03:31 PM
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM