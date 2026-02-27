Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Shimga Festival: कोकणवासींयासाठी खुशखबर! शिमगोत्सवासाठी धावणार ‘ही’ स्पेशल मेमू Train

होळी आणि शिमग्यासाठी मोठ्य संख्येने कोकणात प्रवास करतात. याचपार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने कोकणासह देशभरात जाणाऱ्या विशेष 186 गाड्या सुरु करणार आहेत.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:39 PM
Shimga Festival: कोकणवासींयासाठी खुशखबर! शिमगोत्सवासाठी धावणार 'ही' स्पेशल मेमू Train

दिवा-चिपळूण स्पेशल मेमू धावणार (फोटो -सोशल मीडिया)

गर्दी कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेचा निर्णय
मडगाव-एलटीटी स्पेशलही धावणार १ मार्चपासून
पहिल्या दोन होळी स्पेशल सेवेत दाखल

खेड: शिमगोत्सवात होळी स्पेशल गाड्यांना होणारी चाकरमान्यांची अतिरिक्त गर्दी कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने दिवा-चिपळूण अनारक्षित मेमू स्पेशल चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मेमू स्पेशल १ ते ८ मार्च या कालावधीत धावणार आहे. दिवा-चिपळूण मेमू स्पेशल दिवा येथून रात्री ११.२५ वाजता सुटून दुसऱ्या सकाळी ६.३० वाजता चिपळूण येथे पोहोचेल.

परतीच्या प्रवासात चिपळूण येथून ३.३० वाजता सुटून त्याचदिवशी रात्री ११.१० वाजता दिवा येथे पोहचेल. स्पेशलला निळजे, तळोजे, कळंबोली, पनवेल, सोमटणे, आपटा, जिते, पेण, कासु, नागोठणे, रोहा, कोलाड, इंदापूर, माणगाव, गोरेगाव, वीर, सापेवामणे, करंजाडी, विन्हेरे, दिवाणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, खेड, अंजनी स्थानकात थांबे आहेत.

कोकणवासियांसाठी खूशखबर! होळीसाठी मध्य रेल्वेकडून 186 विशेष गाड्या, मुंबई-सावंतवाडी ट्रेन कधी आणि किती वाजता? पाहा वेळापत्रक

मडगाव -एलटीटी स्पेशलही धावणार १ मार्चपासून

कोकण मार्गावर शिमगोत्सवासाठी मडगाव एलटीटी आरक्षित स्पेशल १ मार्चपासून धावणार आहे. ८ मार्चपर्यंत धावणारी स्पेशल मडगाव येथून सायंकाळी ४.३० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.२० वाजता एलटीटीला पोहचेल. परतीला एलटीटीहून सकाळी ८.२० वाजता सुटून त्याचदिवशी रात्री १०.४० वाजता मडगावला पोहचेल. २० डब्यांची स्पेशल ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर, वैभववाडी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी, चिविम, करमाळी स्थानकात थांबेल.

शिमगोत्सवासाठी मध्यरेल्वे प्रशासनाने जाहीर केलेल्या सीएसएमटी-सावंतवाडीसह एलटीटी-सावंतवाडी या पहिल्या दोन होळी स्पेशल २६ फेब्रुवारीपासून कोकणवासियांच्या सेवेत दाखल झाली आहेत. स्पेशलच्या ४ फेऱ्या धावणार असल्याने गर्दीची तीव्रता कमी होण्यास मदत होणार आहे. सीएसएमटी-सावंतवाडी साप्ताहिक होळी स्पेशल २६ फेब्रुवारी आणि ६ मार्च दरम्यान धावेल. सीएसएमटीहून रात्री १२.३० वाजता सुटणारी स्पेशल त्यादिवशी सकाळी १२.३० वाजता सावंतवाडीला पोहोचेल, परतीला सावंतवाडीवरून सायंकाळी ५.२० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ३.४५ वाजता सीएसएमटीला पोहोचेल, स्पेशलला २२ डबे जोडण्यात येणार आहेत.

Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार

कोकणवासियांसाठी खूशखबर!

होळी आणि शिमग्यासाठी मोठ्य संख्येने कोकणात प्रवास करतात. याचपार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने कोकणासह देशभरात जाणाऱ्या विशेष 186 गाड्या सुरु करणार आहेत. त्यापैकी 94 ट्रेन होळीसाठी विशेष असतील आणि 94 नियमित ट्रेन असतील. या विशेष गाड्यांसाठी तिकीट बुकिंग १८ फेब्रुवारीपासून झाली आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 02:39 PM

