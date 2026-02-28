Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पुणे पोलिसांचा गुन्हेगारांना मोठा दणका! एकाचवेळी 9 गुंडांवर थेट तडीपारीची कारवाई

पुणे शहरातील बिबवेवाडी, आंबेगाव आणि मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दहशत माजविणाऱ्या नऊ गुंडाना एकाचवेळी शहरातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 01:35 PM
संग्रहित फोटो

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून, खुनाचा प्रयत्न, लुटमार यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुणे शहरातील बिबवेवाडी, आंबेगाव आणि मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दहशत माजविणाऱ्या नऊ गुंडाना एकाचवेळी शहरातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. या तडीपारीचे आदेश
परिमंडळ दोनचे उपायुक्त मिलींद मोहिते यांनी दिले आहेत.

 

एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने तडीपारी कारवाई करण्यात आल्याने सराइतांना जरब बसली आहे. जालिंदर मसा मोरे (वय ४८, रा. अप्पर इंदिरानगर), अण्णा ऊर्फ गणराज सुनिल ठाकर (वय २६, रा. अप्पर बिबवेवाडी), ओंकार लक्ष्मण सणस (वय २३, रा. बिबवेवाडी), राजु महादेव डेंगळे (वय २२, रा. सुखसागर नगर), आकाश गुलाबराव कांबळे (वय २१, रा.), कृष्णा बबन लोखंडे (वय २४, रा.), आर्यन बापु बेलदरे (वय २४, रा. आंबेगाव बुद्रुक), सोमगौडा गुरन्ना चौधरी (वय ३३, रा. मार्केटयार्ड), साहिल भिमा अष्टगे (वय २०, रा. मार्केटयार्ड) अशी तडीपार करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत.

पुणे शहरात वाढती गुन्हेगारी आणि टोळीयुद्धाला लगाम लावण्यासाठी पोलिसांनी कडक पावले उचललेली आहेत. गुन्हेगारी टोळ्या, तसेच सराइतांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. दरम्यान, अधून-मधून घडणाऱ्या घटनांमुळे दहशत पसरत आहे. तसेच, नागरिक देखील भयभीत आहेत. दुसरीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा पोहचत आहे. या पार्श्वभूमीवर नऊ जणांना तडीपार करण्यात आले आहे.

आरोपींविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, बेकायदा शस्त्र बाळगणे, गंभीर दुखापत करणे, धमकी देणे, मारहाण करणे असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिमंडळ दोनचे पोलीस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी ही कारवाई केली.

हे सुद्धा वाचा : पहिल्या पत्नीला भेटतो म्हणून वाद; दुसऱ्या पत्नीचा नाक अन् तोंड दाबून खून

प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरुन तरुणाला बेदम मारहाण

खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत टोळक्याने तरुणाला प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरुन बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. भवानी पेठेतील कासेवाडी भागात ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली असून, साथीदारांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. अमन सुभाष मोरे (वय २६, सध्या रा. दत्तवाडी, मूळ रा. कासेवाडी, भवानी पेठ) असे जखमी झालेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी अल्तमश नासीर शेख (रा. कासेवाडी, भवानी पेठ) याला अटक केली आहे. त्याच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 01:34 PM

