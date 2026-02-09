T20 World Cup 2026 दरम्यान केएल राहुलने घातला बॅटने धुमाकूळ! या स्पर्धेत ठोकले दमदार शतक

KL Rahul century : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी केएल राहुल भारतीय संघाचा भाग नसला तरी, तो फलंदाजीने चमकदार कामगिरी करत आहे. रणजी ट्रॉफीच्या क्वार्टर फायनलमध्ये मुंबईविरुद्ध खेळताना राहुलने एक दमदार शतक झळकावले.राहुलच्या शतकामुळे कर्नाटक विजयाच्या जवळ पोहोचले आहे. दुपारच्या जेवणाच्या वेळेपर्यंत राहुलने १३० धावा केल्या होत्या आणि मुंबईच्या गोलंदाजांना फटकारत होते. स्मृती रविचंद्रन राहुलला उत्कृष्ट साथ देत आहेत आणि दोघांनी आता १४६ धावांची भागीदारी केली आहे.
३२५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्नाटकची सुरुवात खराब झाली. मयंक अग्रवाल ३ धावांवर बाद झाला. तथापि, राहुलने कर्णधार पडिक्कलसोबत ८४ धावांची भागीदारी केली. पडिक्कल ३९ धावांवर आणि करुण नायर १३ धावांवर बाद झाला, परंतु केएल राहुलने आपला डाव टिकवून ठेवला आणि रविचंद्रन अश्विनसोबत चौथ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. चौथ्या डावात मुंबईने दिलेल्या ३२५ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्नाटकची सुरुवात खराब झाली.
ITA vs SCO : T20 World Cup 2026 मध्ये पहिल्यांदाच झाल्या 200 धावा पार! इटलीचा कर्णधार गंभीर जखमी, वाचा सामन्याचा अहवाल
मयंक अग्रवाल फक्त ३ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर राहुलने देवदत्त पडिक्कलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ८४ धावा जोडल्या. पडिक्कल ३९ धावांवर बाद झाला, परंतु राहुलने एक टोक धरले आणि प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील त्याचे २४ वे शतक पूर्ण केले. राहुलने १४७ चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले. दुपारच्या जेवणाच्या वेळी राहुल १३० धावांवर फलंदाजी करत होता, त्याने १४ चौकार आणि एक षटकार मारला. कर्नाटकने ३ बाद २६५ धावा केल्या, विजयापासून फक्त ६० धावा दूर. स्मृती देखील क्रीजवर राहिली, तिने ८१ चेंडूत ६४ धावा केल्या आणि राहुलला उत्कृष्ट साथ दिली.
🚨 24th FIRST CLASS HUNDRED FOR KL RAHUL 🚨 – Quarter Final.
– Chasing 325 runs in 4th Innings.
– Mighty Mumbai as Opposition.
– Opening. KL Rahul showed his class, the Clutch in big moments, A knock to remember in Karnataka history
केएल राहुलचा अलिकडचा फॉर्म उत्कृष्ट आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतही राहुलच्या बॅटने शानदार कामगिरी केली, दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने नाबाद ११२ धावा केल्या. याआधी, राहुलने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही शानदार कामगिरी केली, सलग दोन अर्धशतके केली. केएल राहुलने रणजी ट्रॉफीमध्ये नऊ शतके झळकावली आहेत. त्याने ६१ पेक्षा जास्त सरासरीने २८३४ धावा केल्या आहेत. त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या ३३७ आहे, जी त्याने उत्तर प्रदेशविरुद्ध खेळली.