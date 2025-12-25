Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Saksham Tate Murder Case The Mother And Girlfriend Attempted Self Immolation By Dousing Themselves With Petrol

Saksham Tate हत्याप्रकरण: न्यायासाठी आई आणि प्रेयसीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहनाचा केला प्रयत्न

नांदेडमधील सक्षम ताटे ऑनर किलिंग प्रकरणात न्यायाच्या मागणीसाठी मृत युवकाची आई व प्रेयसीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने अनर्थ टळला, मात्र तणाव निर्माण झाला.

Updated On: Dec 25, 2025 | 06:24 AM
crime (फोटो सौजन्य: SOCIAL MEDIA )
Follow Us:
Follow Us:
  • सक्षम ताटेची जातीय कारणातून हत्या; आतापर्यंत 8 आरोपी अटकेत
  • आरोपींपैकी एकाचे इन्स्टाग्राम अकाउंट ‘लाइव्ह’ असल्याने वाद
  • दोन पोलिसांवर कारवाईच्या मागणीसाठी आई-प्रेयसीचा टोकाचा निषेध
नांदेड: नांदेड शहरातील सक्षम ताटे याची हत्या ऑनर किलिंगने करण्यात आली होती. त्याच्या हत्येनंतर सक्षम ताटेच्या प्रेयसीने मृतदेहासोबत लग्न केलं होत. तिने आपल्या वडिलांना आणि भावाला फाशीची शिक्षा द्या अशी मागणी केली आहे. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. नांदेड पोलिसांनी आतापर्यंत ८ आरोपींना अटक केली आहे. मात्र, अटकेत असलेल्या आरोपींपैकी एका आरोपीचे इंस्टाग्राम अकाउंट अजूनही ‘लाइव्ह’ असल्याचे समोर आले आहे. ‘हिमेश मामीडवार 302’ (हिम्या शूटर) या अटकेत असलेल्या आरोपीचा इंस्टाग्राम अकाउंट सुरु आहे. या अकाउंटवर आरोपीचे हातात बेड्या घातलेले आणि पोलिसांच्या हातात हात घातलेले फोटो पोस्ट करण्यात आले आहेत. आता याच प्रकरणावरून मृत सक्षमच्या आई आणि प्रेयसीने आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचे आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय नेमकं घडलं?

मृत सक्षमच्या आई आणि प्रेयसीने जिल्ह्याधिकारी कार्यालयासमोर अंगावर पेट्रोल टाकून जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सुदैवाने पोलिसांनी तातडीने त्यांना आवरते घेतले त्यामुळे अनर्थ टाळला. या घटनेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काही काळ तणाव पसरला होता. सक्षम ताटेच्या हत्याप्रकरणात दोन पोलीस कर्मचारी हे आरोपी असून त्यांना अटक करा अशी मागणी सक्षमच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. याच मागणीसाठी आई -प्रेयसी यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.यावेळी स्थानिकांनी पोलीस प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला.

प्रकरण काय नेमकं?

सक्षम ताटे आणि आचल मामीडवार यांची ओळख २०२२ मध्ये झाली होती. या दोघांचे प्रेम संबंध होते. घरच्यांना माहिती झाल्यानंतर आंचलच्या कुटुंबाने तिला घरात कोंडून ठेवले. तरीही यांचं प्रेम काही कमी झाले नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून कुटुंबाने सक्षमवर POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर प्रकरण हाताळणाऱ्या एका महिला पोलिसाने स्पष्ट सांगितले होते की, दोघांचे नाते हे परस्पर संमतीने आहे, POCSO लागू होत नाही. परंतु आचलच्या कुटुंबाने हे ऐकण्यास पूर्ण नकार देत सक्षमविरुद्ध तक्रार कायम ठेवली.

आंचल ही जेव्हा १८ वर्षांची झाली तेव्हा तिने स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन निवेदन दिले की तिला POCSO प्रकरण मागे घ्यायचे आहे, अशी माहिती आता समोर आली होती. सक्षमचे कुटुंब आंबेडकरवादी बौद्ध असून आचलचे कुटुंब पद्मशाली हिंदू आहे. जातभेद आणि प्रतिष्ठा या कारणामुळे मामीडवार कुटुंब या नात्याला तीव्र विरोध करत होते. या विरोधात त्यांनी सक्षमवर मानसिक दबाव टाकायला सुरुवात केली. एव्हढेच नाही तर मामीडवार कुटुंबाने सक्षमला हिंदू धर्म स्वीकारल्यास नातेसंबंध मान्य करू असे सांगितले होते. आणि सक्षमनेही आचलसाठी धर्मांतर करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र कुटुंबाने दाखवलेला स्वीकार हा केवळ नाटक असल्याचे नंतर समोर आले. त्यांनी एक दिवस सक्षमला रस्त्यात गाठून त्याची हत्या केली. सक्षमचा मृतदेह घरी येताच प्रेयसी आणि त्याच्या कुटुंबाने एकच टाहो फोडला. सक्षमच्या प्रेयसीने त्याच्या मृतदेहासोबतच लग्न केले. तिने आपल्या वडील आणि भावना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सक्षम ताटेची हत्या का झाली?

    Ans: प्रेमसंबंध, जातभेद आणि ऑनर किलिंगमधून त्याची हत्या झाल्याचा आरोप आहे.

  • Que: आत्मदहनाचा प्रयत्न का करण्यात आला?

    Ans: दोन पोलिसांवर कारवाई न झाल्याने न्यायासाठी आंदोलन करत टोकाचा निर्णय घेतला.

  • Que: घटनेनंतर परिस्थिती काय होती?

    Ans: पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोघींना वाचवले, मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तणाव पसरला.

Web Title: Saksham tate murder case the mother and girlfriend attempted self immolation by dousing themselves with petrol

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 06:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या
1

Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या

Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं
2

Pune Crime: मालकाच्या विश्वासाला तडा! पुण्यात कामगाराने सोन्याच्या दुकानातून १२ लाखांचं सोने पळवलं

Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह
3

Goa Crime: गोव्यात दोन रशियन महिलांची निघृण हत्या; हात-पाय बांधून गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह

Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…
4

Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Jan 18, 2026 | 08:23 AM
रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

Jan 18, 2026 | 08:00 AM
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM