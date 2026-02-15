Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttarpradesh Crime: वीटभट्टी मालकासह तिघांकडून कामगार महिलेवर 12 तास अत्याचार; पोलिसांकडून फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दाखल

उत्तरप्रदेशमध्ये वीटभट्टी मालक व साथीदारांनी कामगार महिलेचे अपहरण करून 12 तास अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तरी पोलिसांनी फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दाखल केल्याने संताप व्यक्त होत असून आरोपी अद्याप फरार आहेत.

Updated On: Feb 15, 2026 | 10:56 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • वीटभट्टी मालक व दोन साथीदारांवर अपहरण व अत्याचाराचा आरोप
  • पीडितेचा दावा – सुमारे 12 तास बंदिस्त ठेवून अत्याचार
  • पोलिसांकडून केवळ छेडछाडीचा गुन्हा दाखल
  • आरोपी फरार
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वीटभट्टी मालक आणि त्याच्या दोन मित्रांनी कामगार महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे समोर आले आहे. तिच्यावर तिघांकडून सुमारे १२ तास अत्याचार केले. ही घटना उत्तरप्रदेशातील पटहेरवा परिसरातील आहे. पीडित महिलेने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यास गेली मात्र पोलिसांनी फक्त छेडछाडीची गुन्हा दाखल केला आहे.

Buldhana News: बुलडाण्यात धक्कादायक घटना! आठवीतील दोन वर्गमित्रांची दोन दिवसांत गळफास घेऊन आत्महत्या

काय नेमकं प्रकरण?

९ फेब्रुवारीच्या रात्री विजय कुशवाह (वीट भट्टी मालक) आपल्या दोन मित्रांसह चारचाकी वाहनातून आला, त्यानंतर पीडितेच्या अपहरण केले. यांनतर तिला परडौना नावाच्या ठिकाणी एका खोलीत नेऊन सुमारे 12 तास डांबून ठेवले. त्यानंतर तिथे तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. या घटनेनंतर पिडीतेने पोलिसांत धाव घेत तक्रार दाखल केली. मात्र, सुरुवातीला पोलिसांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे.

पोलिसांनी अत्याचाराचा गुन्हा दाखल न करता

धक्कदायक म्हणजे पीडितेने बलात्काराच्या गंभीर आरोप केला असतांनाही पोलिसांनी केवळ छेडछाडीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी भट्टी मालकाला चौकशीसाठी बोलावले असता तो हजर झाला नाही आणि सध्या तो फरार आहे. पोलिसांनी अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पीडित महिलेने आरोप केला आहे की, वीट भट्टी मालक राजकीय लागेबांधे असलेला व्यक्ती असल्याने पोलीस त्याची पाठराखण करत आहेत. त्यामुळे फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दखल करण्यात आला आहे.

पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा रचला कट; पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा

उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिलेने प्रियकरासह मिळून आपल्याच पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रियकर हा दुसरा तिसरा कोणी नसून मुख्य आरोपीचा पुतण्या आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूरमध्ये घडली. आरोपी पत्नीचं नाव पूजा असे आहे. पोलिसांनी पूजाला अटक केली आहे. तिने आपला गुन्हा कबुल केला आहे.

 

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगरात सावकाराची गुंडागर्दी; तरुणाचे अपहरण करून लॉजमध्ये अमानुष छळ

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडितेचा मुख्य आरोप काय आहे?

    Ans: अपहरण करून 12 तास सामूहिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणता गुन्हा नोंदवला?

    Ans: बलात्काराऐवजी फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दाखल केला.

  • Que: आरोपींची स्थिती काय आहे?

    Ans: मुख्य आरोपीसह साथीदार फरार असून पोलिस तपास सुरू आहे.

