Uttarpradesh Crime: वीटभट्टी मालकासह तिघांकडून कामगार महिलेवर 12 तास अत्याचार; पोलिसांकडून फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दाखल

काय नेमकं प्रकरण?
९ फेब्रुवारीच्या रात्री विजय कुशवाह (वीट भट्टी मालक) आपल्या दोन मित्रांसह चारचाकी वाहनातून आला, त्यानंतर पीडितेच्या अपहरण केले. यांनतर तिला परडौना नावाच्या ठिकाणी एका खोलीत नेऊन सुमारे 12 तास डांबून ठेवले. त्यानंतर तिथे तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. या घटनेनंतर पिडीतेने पोलिसांत धाव घेत तक्रार दाखल केली. मात्र, सुरुवातीला पोलिसांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे.
पोलिसांनी अत्याचाराचा गुन्हा दाखल न करता
धक्कदायक म्हणजे पीडितेने बलात्काराच्या गंभीर आरोप केला असतांनाही पोलिसांनी केवळ छेडछाडीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी भट्टी मालकाला चौकशीसाठी बोलावले असता तो हजर झाला नाही आणि सध्या तो फरार आहे. पोलिसांनी अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पीडित महिलेने आरोप केला आहे की, वीट भट्टी मालक राजकीय लागेबांधे असलेला व्यक्ती असल्याने पोलीस त्याची पाठराखण करत आहेत. त्यामुळे फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दखल करण्यात आला आहे.
Ans: अपहरण करून 12 तास सामूहिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
Ans: बलात्काराऐवजी फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दाखल केला.
Ans: मुख्य आरोपीसह साथीदार फरार असून पोलिस तपास सुरू आहे.