N फॉर North Korea, N फॉर नरक? इतके कडक निर्बंध, देशात जगणे जणू मरण्यासारखे

North Korea हा जगातील सर्वात बंदिस्त आणि कडक नियम असलेला देश मानला जातो, जिथे नागरिकांवर आणि पर्यटकांवरही अनेक निर्बंध आहेत.

Updated On: Mar 09, 2026 | 02:52 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

देशाच्या पाठीवर कुठेही जा पण North Korea फिरण्याचा विचार करत आहात तर आधी त्या देशाचा अभ्यास करून जा. अभ्यास कराल तर स्वतःच म्हणाल, “नको रे बाबा North Korea! कोणत्या तरी दुसऱ्या देशात फिरू.” येथे राहणाऱ्या लोकांच्या स्वतःच्या तोंडच पाणी पळालंय, त्यात तुम्ही तिथे जाण्याचा विचार तरी करत असाल तर तुम्ही “आ बैल मुझे मार!” करणार आहात. का असं? कारण त्या देशाचा शासक आहे ‘Kim Jong un’! एक असा शासक ज्याचे नियम यमसदनालाही लाजवतील.

North Korea मध्ये पावलापावलावर प्रतिबंध आहेत. चित्रविचित्र नियम आहेत आणि अशामध्ये ते जाणून घेतल्याशिवाय तिथे गेलात तर काय घरी परत येताय की नाही? याचा नेम नाही काही! या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी किम जोंग उनचे वडील आणि आजोबाचे फोटोफ्रेम असणे आवश्यक आहे. एकवेळ तुम्ही तुमच्या आईवडिलांचे घरी फोटो टांगू नका पण Kim Jong un च्या वाडवडिलांची फोटो घरी असणे बंधनकारक आहे आणि नसले तर Kim Jong un च्या वाडवडिलांकडे जायला तयार रहा. फोटोही घरातील सगळ्यात उंच ठिकाणी लावावे आणि ते स्वच्छ करण्यासाठी सरकारने दिलेल्या पांढऱ्याशुभ्र कपड्याचाच वापर करावा अन्यथा दंड होतो. एकदा एका महिलेने घरात आग लागल्यामुळे आपल्या बाळाला कुशीत घेऊन घराबाहेर धाव घेतली अशामध्ये तिने Kim Jong un च्या वाडवडिलांचे टांगलेले फोटो फ्रेम घराबाहेर काढण्याचे राहून गेले त्यामुळे तिला तुरुंगवासाची शिक्षा मिळाली.

देशाची महत्वाची मिटिंग सुरु असेल आणि त्यादरम्यान कुणाला झोप लागली तर समजून जा यमराजाने बोलावणं पाठवलं. २०१५ मध्ये उत्तर कोरियाच्या संरक्षण मंत्र्यांना मीटिंगमध्ये झोप लागली म्हणून चक्क अँटी-एअरक्राफ्ट गनने (विमान उडवण्याच्या तोफेने) सर्वांसमोर उडवून देण्यात आले. नागरिकांसाठी २८ प्रकारचे हेअरस्टाईल निवडण्यात आले आहे, त्यांनी तोच हेअरकट करावा आणि चुकूनही Kim Jong un सारखी हेअरस्टाईल भासली तर वर जाण्याचे दिवस आले. असा अनेक चित्रविचित्र नियमांमुळे North Korea एकंदरीत नरकाची जाणीव करून देते.

