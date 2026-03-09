Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Thane Crime Blood Stained Car Found Investigation Reveals Shocking Details Of Uber Drivers Murder

Thane Crime: रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार

टिटवाळा येथे रक्ताने माखलेली उबेर कार आढळल्यानंतर उलगडा झाला. कार चालक नासीर अन्सारी याचा मृतदेह सापडला असून इंजिनिअरिंग विद्यार्थी आदर्श भालेराव याच्यावर हत्येचा आरोप आहे. पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:05 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • टिटवाळ्यात रक्ताने माखलेली उबेर कार आढळल्याने खळबळ
  • कार चालक नासीर अन्सारी बेपत्ता असल्याने संशय निर्माण
  • तपासात चालकाचा मृतदेह सापडला
ठाणे: टिटवाळामधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रक्ताने माखलेली कार टिटवाळामध्ये आढळून आली. या कारचा चालक बेपत्ता असल्याने पोलिसांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला आणि तपासाला सुरुवात केली. या गाडीच्या चालकाचा मृतदेह पोलिसांना सापडला. आता चालकाची हत्या कोणी केली? हा प्रश्न निर्माण झाला. पोलिसांनी याच उत्तर शोधायला सुरुवात केली तर धक्कदायक प्रकार समोर आला. पोलिसांनी इंजिनिअरिंगच्या विध्यार्थ्याला अटक केली आहे. त्याने हत्या का केली? जाणून घ्या…

नेमकं प्रकरण काय?

टिटवाळा येथील गोवेली रोडवर रक्ताच्या दागाने माखलेली एक उबेर कार आढळून आली होती. टिटवाळा पोलिसांनी घातपाताचा संशय व्यक्त करत या प्रकरणाचा तपास करीत होते. टिटवाळा पोलीलांसह ठाणे एलसीबी देखील तपास करीत आहे. ठाणे एलबीसीचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक संदीप गीते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अधिकारी भाऊसाहेब गायकवाड यांच्या पथकाने हा तपास सुरु केला.

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! डॉ. मनीषा जेजुरकरांची आत्महत्या, मनोविकारतज्ज्ञ पतीवर गंभीर आरोप; पती फरार

पोलिस अधिकारी भाऊसाहेब गायकवाड यांच्या पथकाने उबेर कंपनीची ही कार असल्याने राेड मॅप आणि शेवटचा प्रवासी कोण आहे? याचा शोध लावला. तपासात पोलिसांना माहिती मिळाली की आदर्श भालेराव नावाच्या व्यक्तीने ही गाडी पुण्याला जाण्यासाठी बुक केली होती. आदर्श हा इंजिनिरिंगच्या द्वितीय वर्षाला आहे तो त्याच्या मैत्रिणीला भेटण्यासाठी पुण्याला निघाला होता. त्यासाठी त्याने उबेर कार बुक केली. गाडी चालक नासीर अन्सारी आला. त्याने प्रवासी आदर्शला घेऊन पुण्याच्या दिशेने प्रवास सुरु केला.

गाडी गणेश खिंडीजवळ आली असता चालक नासीर याने गाडी थांबविली. नासीरने चाकूचा धाक दाखवून आदर्शकडे पैशाची मागणी केली. तुझ्याकडे असलेले पैसे दे, असं तो म्हणाला. यावेळी आदर्शने त्याला प्रतिकार केला. यात दोघात जोरदार झटापट झाली. या झटापटीत नाशीरच्या हातीतील चाकू आदर्शच्या हाती आला. आणि तो नासीरच्या गळ्याला लागल्याने नासीरचा गळा चिरला गेला. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला.

हत्या करण्याचा हेतू नव्हता, मात्र…

नासीरचा मृतदेह तिथेच टाकून आदर्शने उबेर गाडी टिटवाळ्याला आणली. गाडी टिटवाळा गोवेली रस्त्यावर टाकून तिथून तो पळून गेला. आदर्शचा नासीरची हत्या करण्याचा हेतू नव्हता. मात्र त्याच्याकडून हा गुन्हा घडला.

नासिरला पैश्याची गरज होती

पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली असता हे लक्षात आले की, नासिरला पैश्याची गरज होती. त्याने चार पाच जणांकडून पैसे मागितले होते. पोलिसांनी आदर्शला अटक केली असून पोलीस पुढील तपास करीत आहेत. या प्रकरणी ओतूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दखल करण्यात आला आहे.

Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना टिटवाळा परिसरात उघडकीस आली.

  • Que: मृत व्यक्ती कोण आहे?

    Ans: उबेर चालक नासीर अन्सारी याचा मृतदेह पोलिसांना सापडला.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी आदर्श भालेराव याच्यावर हत्येचा आरोप आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 11:05 AM

