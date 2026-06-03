Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Terrorist Huzaifa Arrested Mumbai Maharashtra Ats Delhi Police Joint Operation

Terrorist Arrested: कुख्यात दहशतवादी ‘हुझैफा’ जेरबंद; ३ दिवसांचे सर्च ऑपरेशन यशस्वी

Updated On: Jun 03, 2026 | 09:58 AM IST
जाहिरात
सारांश

Terrorist Huzaifa arrested: हुझैफाच्या अटकेनंतर अंडरवर्ल्ड आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयशी संबंधित कथित ‘स्लीपर सेल’ नेटवर्कबाबत तपास अधिक तीव्र करण्यात आला आहे. तपास यंत्रणा आता त्याच्या संपर्कातील व्यक्ती, आर्थिक व्यवहार आणि संभाव्य कटाच्या व्याप्तीचा शोध घेत आहेत.

Terrorist Huzaifa arrested Mumbai

Terrorist Arrested: कुख्यात दहशतवादी 'हुझैफा' जेरबंद; ३ दिवसांचे सर्च ऑपरेशन यशस्वी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Terrorist Arrested: मुंबईत दहशतवादी हल्ला आणि घातपाताचा कट उधळून लावण्यात तपास यंत्रणांना मोठे यश आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून फरार असलेला ‘हुझैफा’ हा कुख्यात दहशतवादी तपास यंत्रणांच्या जाळ्यात अडकला आहे. मुंबई पोलिसांच्या तपास यंत्रणांचे हे मोठे यश मानले जात आहे. त्याचबरोबर मुंबई पुन्हा एका मोठ्या संकटातूनही वाचल्याचे बोलले जात आहे.

ATS आणि दिल्ली पोलिसांची संयुक्त धडाकेबाज कामगिरी

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही मोठी कारवाई ‘महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक’ (Maharashtra ATS) आणि दिल्ली पोलिसांच्या ‘स्पेशल सेल’ने (Delhi Police Special Cell) अत्यंत गुप्तपणे आणि संयुक्तपणे केली आहे. हुझैफा हा देशाच्या राजधानीत आणि आर्थिक राजधानीत समांतरपणे कारवाया करण्याच्या तयारीत होता, मात्र तपास यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळे त्याचा हा डाव पुरता उधळला गेला आहे.

Junior College Teachers: शिक्षण विभागाच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा संताप!

३ दिवसांचे सर्च ऑपरेशन आणि अटक

दहशतवादी हुझैफा हा अत्यंत हुशारीने आणि वारंवार आपले ठिकाण बदलून पोलिसांना चकवा देत होता. त्याचे गांभीर्य ओळखून त्याला पकडण्यासाठी गेल्या ३ दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध संशयास्पद ठिकाणी कसून छापे टाकले जात होते. एटीएस आणि दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकांनी रात्रंदिवस राबवलेल्या या धडाकेबाज शोधमोहिमेनंतर (Search Operation) अखेर ३ व्या दिवशी हुझैफाला मुंबईच्या एका भागातून जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले.

अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवाद्यांचे कनेक्शन तपासणार

हुझैफाच्या अटकेमुळे अंडरवर्ल्ड आणि परदेशी दहशतवादी संघटनांचे मुंबईतील नेटवर्क पुन्हा एकदा समोर आले आहे. हुझैफाला मुंबईत कोणी आश्रय दिला होता? त्याच्याकडे कोणती शस्त्रे किंवा स्फोटके आली होती का? आणि मुंबईत कोणती ठिकाणे त्याच्या निशाण्यावर होती? या सर्व बाबींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस आता त्याची कसून चौकशी करत आहेत. या चौकशीतून अनेक मोठे खुलासे होण्याची आणि इतर काही संशयितांना अटक होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

Share Market Today: अशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात! तज्ज्ञांनी दिला सावध राहण्याचा इशारा

रेल्वेच्या अतिक्रमण कारवाईचा बदला घेण्याचा होता कट

या दहशतवादी कटामागचे एक धक्कादायक कारणही समोर आली आहे. मुंबईत रेल्वेच्या जागेवर झालेले एक अतिक्रमण हटवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाने मोठी कारवाई केली होती. याच अतिक्रमण हटाव कारवाईचा बदला घेण्यासाठी मुंबईतील गर्दीच्या ठिकाणी आणि रेल्वे परिसरामध्ये मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचे नियोजन केले होते. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, हा संपूर्ण कट पाकिस्तानातील कराचीतून एक मुख्य सुत्रधार ऑपरेट करत होता. असेही तपासातून समोर आले आहे

भारतात अटक करण्यात आलेल्या संशयित दहशतवाद्यांच्या प्रकरणात नवे धागेदोरे समोर येत आहेत. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, मुन्ना झिंगाडा हा या नेटवर्कचा प्रमुख हँडलर असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याच्या सूचनेनुसार आरोपी हुझैफावर मुंबई आणि परिसरात स्थानिक स्तरावर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना एकत्र करणे, तरुणांचे कट्टरपंथीकरण करणे आणि घातपाती कारवायांसाठी आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.

 

 

Web Title: Terrorist huzaifa arrested mumbai maharashtra ats delhi police joint operation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 09:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gift of Life: ‘गिफ्ट ऑफ लाईफ’ मोहिमेअंतर्गत ८५० गरीब मुलांवर मोफत हृदय शस्त्रक्रिया; सुनील गावस्कर झाले भावुक
1

Gift of Life: ‘गिफ्ट ऑफ लाईफ’ मोहिमेअंतर्गत ८५० गरीब मुलांवर मोफत हृदय शस्त्रक्रिया; सुनील गावस्कर झाले भावुक

NEET आणि CBSE परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि घोटाळ्यांच्या निषेधार्थ युवक काँग्रेसचा “युवा आक्रोश मोर्चा”
2

NEET आणि CBSE परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि घोटाळ्यांच्या निषेधार्थ युवक काँग्रेसचा “युवा आक्रोश मोर्चा”

मुंबईचे प्रवेशद्वार हिरवळीने फुलणार! वाशी, ऐरोली नाक्यावर होणार हरित विकास; महापौर रितू तावडेंकडून स्थळपाहणी
3

मुंबईचे प्रवेशद्वार हिरवळीने फुलणार! वाशी, ऐरोली नाक्यावर होणार हरित विकास; महापौर रितू तावडेंकडून स्थळपाहणी

महाराष्ट्राची लाडकी ‘दख्खनची राणी’ ९६ वर्षांची! सीएसएमटी स्थानकात वाढदिवस उत्साहात; पंजाब मेलची ११४ वर्षांची वाटचाल
4

महाराष्ट्राची लाडकी ‘दख्खनची राणी’ ९६ वर्षांची! सीएसएमटी स्थानकात वाढदिवस उत्साहात; पंजाब मेलची ११४ वर्षांची वाटचाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Terrorist Arrested: कुख्यात दहशतवादी ‘हुझैफा’ जेरबंद; ३ दिवसांचे सर्च ऑपरेशन यशस्वी

Terrorist Arrested: कुख्यात दहशतवादी ‘हुझैफा’ जेरबंद; ३ दिवसांचे सर्च ऑपरेशन यशस्वी

Jun 03, 2026 | 09:58 AM
महाराष्ट्रातील गावरान पौष्टिक नाश्ता! हाडांचे कॅल्शियम वाढवण्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी नाचणीची उकड, कायमच राहाल फिट

महाराष्ट्रातील गावरान पौष्टिक नाश्ता! हाडांचे कॅल्शियम वाढवण्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी नाचणीची उकड, कायमच राहाल फिट

Jun 03, 2026 | 09:52 AM
Free Fire Max: गन स्किन मोफत मिळवण्याची सुवर्णसंधी! EVO Vault ईव्हेंटमध्ये सहभागी व्हा आणि असे क्लेम करा रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गन स्किन मोफत मिळवण्याची सुवर्णसंधी! EVO Vault ईव्हेंटमध्ये सहभागी व्हा आणि असे क्लेम करा रिवॉर्ड्स

Jun 03, 2026 | 09:48 AM
लाजिरवाणे! महिलेवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर हसणं प्रणीत मोरेला पडलं महागात; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार, अखेर कॉमेडियनने जोडले हात

लाजिरवाणे! महिलेवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर हसणं प्रणीत मोरेला पडलं महागात; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार, अखेर कॉमेडियनने जोडले हात

Jun 03, 2026 | 09:45 AM
Junior College Teachers: शिक्षण विभागाच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा संताप!

Junior College Teachers: शिक्षण विभागाच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा संताप!

Jun 03, 2026 | 09:44 AM
Gemology: माणिक रत्न आहे शुभ, धारण करण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या

Gemology: माणिक रत्न आहे शुभ, धारण करण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या

Jun 03, 2026 | 09:40 AM
संत सोपानदेव पालखी सोहळ्याला वेग; पालखीचे 12 जुलै रोजी पंढरपूरकडे प्रस्थान

संत सोपानदेव पालखी सोहळ्याला वेग; पालखीचे 12 जुलै रोजी पंढरपूरकडे प्रस्थान

Jun 03, 2026 | 09:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM