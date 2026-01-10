Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Raj Thackeray on Mahayuti: १५०० रुपये १५ दिवसांत संपतात..; राज ठाकरेंची लाडकी बहिण योजनेवर टिका

पूर्वीचा लाकूडतोड्या तरी बरा होता. त्याला देवीने विचारले सोन्याची, चांदीची कुऱ्हाड होती का? त्यालाही तो भाळला नाही. असा टोला त्यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांना लगावला.

Updated On: Jan 13, 2026 | 05:11 PM
Raj Thackeray,Nashik rally, municipal elections

'मी कोणत्याही फाईलमध्ये...' ; ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्यावर अजित पवार स्पष्टच बोलले

Follow Us:
Follow Us:
  • राज्य सरकार जातीधर्माच्या नावाखाली जनतेला फसवून मते मिळवत आहे- राज ठाकरे
  • लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांना भुलून महायुतीला मतदान करू नका- राज ठाकरे
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार-पाच वर्षे पुढे का ढकलल्या गेल्या
Raj Thackeray on Ladki Bahin Yojana: राज्य सरकार जातीधर्माच्या नावाखाली जनतेला फसवून मते मिळवत आहे. सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेंतर्गत प्रत्येक महिन्यात महिलांना १५०० रुपये दिले जातात, पण महागाई किती वाढली आहे. १५०० रुपये फक्त १५ दिवसात संपून जातात. घरगुती गॅस सिलेंडरच १००० रुपयांना मिळतो मग १५०० रुपये कसे टिकणार, असा सवाल उपस्थित करत लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) मर्यांदांकडे लक्ष वेधलं आहे. तसेच, अशा योजनांना भुलून तुमच्या भावी पिढ्यांचे आयुष्य बरबाद करू नका, असे आवाहनही राज ठाकरे यांनी केलं आहे.

राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी नाशिकमध्ये मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नाशिकमध्ये प्रचार सभा पार पडली. यावेळी राज ठाकरेंनी आपल्या ठाकरे शैलीत राज्य सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला.

Oil Sale : ट्रम्प यांची मोठी घोषणा! व्हेनेझुएलाचे 5 कोटी बॅरल तेल विक्रीला, भारताला खरेदीची संधी?

लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांना भुलून महायुतीला मतदान करत असाल तर तुमच्या पुड्या पिढ्या तुम्हालाच दोष देतील आमच्या भवितव्याचा विचार कोणाची केला नाही. आमचं शहर तसचं राहिलं त्याचा विकास झाला नाही. आमचा बाप विकला गेला, आईने पैसे घेतले. त्यामुळे आमचं भविष्य चांगलं घडलं नाही, असं तुमचीच मुलं म्हणतील. पण जर तुम्हाला असे नको असेल तर मनसे-शिवसैनिकांच्या नगरसेवकांना निवडून द्या, असे आवाहन राज ठाकरेंनी (Raj Thackeray) यावेळी केलं.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार-पाच वर्षे पुढे का ढकलल्या गेल्या, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सत्ताधारी महायुतीला कोंडींत पकडण्याचा प्रयत्न केला. १९५२ साली जन्माला आलेल्या पक्षाला २०२६ मध्येदेखील दुसऱ्याची पोरे दत्तक का घ्यावी लागत आहेत, असा प्रश्न विचारत त्यांनी भाजपची खिल्लीही उडवली.

बिकिनी इमेज ट्रेंडनंतर X चा मोठा निर्णय! आता केवळ ‘या’ यूजर्सना मिळणार Grok AI वर फोटो बनवण्याची सुविधा

नाशिकमधील तपोवनातील वृक्षतोडीवरही त्यांनी संताप व्यक्त केला. ” पूर्वीचा लाकूडतोड्या तरी बरा होता. त्याला देवीने विचारले सोन्याची, चांदीची कुऱ्हाड होती का? त्यालाही तो भाळला नाही. असा टोला त्यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांना लगावला. “यांनी तपोवनातील झाडे छाटायच्या आधीही इतर पक्षांतील लोक, कार्यकर्ते छाटले आणि ते करून भागलं नाही म्हणून आता ते पुन्हा बाहेरुन लोक आणत आहेत. निवडणुकाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेणार असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या सांगण्याला नाशिककर भुलले आणि आम्ही सत्तेत असताना जी कामे केली ती विसरले. पण दत्तक चं आश्वासन देणारे फडणवीस मात्र पुन्हा नाशिककडे फिरकलेच नाहीत, अशी टिकाही त्यांनी यावेळी केली.

 

 

 

Web Title: 1500 lasts only 15 days raj thackeray criticises ladki bahin yojana nashik news mns rally

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 10:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल
1

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड
2

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप
3

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी
4

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM