गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Thane News Major Blow To Liquor Smugglers In Bhiwandi Foreign Liquor Stock Worth 190 Crore Seized Along With A Container

Thane News: भिवंडीत मद्य तस्करांना मोठा दणका; कंटेनरसह 1.90 कोटींचा विदेशी मद्यसाठा जप्त

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

भिवंडीतील वडपे गावाजवळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठी कारवाई करत गोवा राज्यातून अवैधरित्या आणला जाणारा विदेशी मद्यसाठा जप्त केला. कंटेनरमधून 77,760 मद्याच्या बाटल्या, वाहन आणि मोबाईलसह एकूण 1.90 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वडपे येथे कंटेनरमधून 77,760 विदेशी मद्याच्या बाटल्या जप्त.
  • कारवाईत वाहन, मोबाईलसह 1.90 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त.
  • राजस्थानातील चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; पुढील तपास सुरू.
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी परिसरात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. तब्बल १ कोटी ९० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा विदेशी मद्यसाठा जप्त केला आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वडपे गावाजवळ कंटेनरमधून गोवा राज्यातून अवैधरित्या आणण्यात येणाऱ्या मद्याची वाहतूक उघडकीस आली असून या कारवाईमुळे मद्य तस्करांमध्ये खळबळ उडाली आहे. (Thane News)

कशी केली कारवाई?

गुप्त माहितीच्या आधारे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भिवंडी (ठाणे-२) विभागाने संशयित कंटेनर वाहन क्रमांक HR-61 F-4508 अडवून तपासणी केली. तेव्हा त्यांना वाहनात गोवा राज्यातून अवैधरित्या आणण्यात आलेला विदेशी मद्यसाठा आढळून आला. (Thane News) पोलिसांनी तब्बल १ कोटी ९० लाख ३५ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केले. पोलिसांनी वाहनातील सीलबंद कंटेनर उघडून सिलबंद बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. तसेच एक मोबाईल फोन आणि वाहतुकीसाठी वापरलेले कंटेनर वाहनही जप्त करण्यात आले. ही कारवाई मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भिवंडी तालुक्यातील वडपे गावाजवळ करण्यात आली. (Thane News)

जप्त मुद्देमाल :
रॉयल ब्ल्यू व्हिस्कीच्या बाटल्या – ₹१,६३,२१,६००
मोबाईल फोन – ₹६,०००
अशोक लेलँड कंटेनर वाहन – ₹२७,००,०००
एकूण जप्त मुद्देमाल : ₹१,९०,३५,६००

गे डेटिंग अ‍ॅप ठरलं सापळा! भेटायला बोलावलं, निर्जन खोलीत 7 जण वाट पाहत होते; पुढे जे घडलं ते धक्कादायक

गुन्हा दाखल

या प्रकरणी हनुमान मोवता राम (वय २८, रा. सिरका तला, सेदवा, बाडमेर, राजस्थान) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात येत आहे. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पाटील तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या कारवाईमुळे अवैध मद्य तस्करी करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, अशा बेकायदेशीर वाहतुकीविरोधात कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.(Thane News)

भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हादरले!

ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरातून माणुसकीला हादरवून टाकणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंब्रा बायपासजवळील जास्मिन चाळ परिसरात भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात नवजात बालकाचा मृतदेह दिसताच नागरिकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आला. गल्लीत खेळणाऱ्या मुलांनी हा भयावह प्रकार पाहिल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी ७:३० च्या सुमारास जास्मिन चाळ परिसरात उघडकीस आली. (Thane News)

Nashik Crime: कन्नमवार पुलाखालील आढळला सुटकेसमध्ये महिलेचा मृतदेह; प्रेमसंबंधातून हत्येचा संशय

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही कारवाई कुठे करण्यात आली?

    Ans: मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भिवंडी तालुक्यातील वडपे गावाजवळ ही कारवाई करण्यात आली.

  • Que: जप्त केलेल्या मद्यसाठ्यात किती बाटल्या होत्या?

    Ans: रॉयल ब्ल्यू व्हिस्कीच्या सुमारे 77,760 सिलबंद बाटल्या जप्त करण्यात आल्या.

  • Que: एकूण किती किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला?

    Ans: मद्यसाठा, कंटेनर वाहन आणि मोबाईलसह एकूण 1 कोटी 90 लाख 35 हजार 600 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

Web Title: Thane news major blow to liquor smugglers in bhiwandi foreign liquor stock worth 190 crore seized along with a container

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गे डेटिंग अ‍ॅप ठरलं सापळा! भेटायला बोलावलं, निर्जन खोलीत 7 जण वाट पाहत होते; पुढे जे घडलं ते धक्कादायक
1

गे डेटिंग अ‍ॅप ठरलं सापळा! भेटायला बोलावलं, निर्जन खोलीत 7 जण वाट पाहत होते; पुढे जे घडलं ते धक्कादायक

Nashik Crime: कन्नमवार पुलाखालील आढळला सुटकेसमध्ये महिलेचा मृतदेह; प्रेमसंबंधातून हत्येचा संशय
2

Nashik Crime: कन्नमवार पुलाखालील आढळला सुटकेसमध्ये महिलेचा मृतदेह; प्रेमसंबंधातून हत्येचा संशय

Bihar Crime: परीक्षेत नापास, मोबाईलचं व्यसन अन् नैराश्य; 11 एक्सपायरी गोळ्या खाऊन 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
3

Bihar Crime: परीक्षेत नापास, मोबाईलचं व्यसन अन् नैराश्य; 11 एक्सपायरी गोळ्या खाऊन 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Ratnagiri News: खेडमध्ये भीषण आग; गोठ्यातील 25 मुक्या जनावरांचा होरपळून मृत्यू, पशुपालकावर दुःखाचा डोंगर
4

Ratnagiri News: खेडमध्ये भीषण आग; गोठ्यातील 25 मुक्या जनावरांचा होरपळून मृत्यू, पशुपालकावर दुःखाचा डोंगर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane News: भिवंडीत मद्य तस्करांना मोठा दणका; कंटेनरसह 1.90 कोटींचा विदेशी मद्यसाठा जप्त

Thane News: भिवंडीत मद्य तस्करांना मोठा दणका; कंटेनरसह 1.90 कोटींचा विदेशी मद्यसाठा जप्त

Jun 18, 2026 | 02:57 PM
Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूचा ‘तो’ राडा; BCCI ने दिली प्रतिक्रिया, कारवाई होणार?

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूचा ‘तो’ राडा; BCCI ने दिली प्रतिक्रिया, कारवाई होणार?

Jun 18, 2026 | 02:55 PM
ITR Filing Deadline: करदात्यांनो लक्ष द्या! ITR ची डेडलाईन प्रत्येकासाठी वेगळी, चुकलात तर फसलात

ITR Filing Deadline: करदात्यांनो लक्ष द्या! ITR ची डेडलाईन प्रत्येकासाठी वेगळी, चुकलात तर फसलात

Jun 18, 2026 | 02:54 PM
Daveigh Chase Passed Away : मनोरंजनसृष्टी पुन्हा शोकाकुल! वयाच्या 35 व्या वर्षी अभिनेत्रीने घेतला अखेरचा श्वास, मृत्यूचं कारण समोर

Daveigh Chase Passed Away : मनोरंजनसृष्टी पुन्हा शोकाकुल! वयाच्या 35 व्या वर्षी अभिनेत्रीने घेतला अखेरचा श्वास, मृत्यूचं कारण समोर

Jun 18, 2026 | 02:53 PM
G2 Group : ना कार्यालय, ना कागदपत्रे… काय आहे हा G2 गट? ज्यांची बैठक घेणार अमेरिका; भारतावरही होणार परिणाम

G2 Group : ना कार्यालय, ना कागदपत्रे… काय आहे हा G2 गट? ज्यांची बैठक घेणार अमेरिका; भारतावरही होणार परिणाम

Jun 18, 2026 | 02:50 PM
लाखो भारतीयांच्या घराचा गाडा चालवतात या 10 कंपन्या; यादी पाहून थक्क व्हाल!

लाखो भारतीयांच्या घराचा गाडा चालवतात या 10 कंपन्या; यादी पाहून थक्क व्हाल!

Jun 18, 2026 | 02:50 PM
Sanjay Raut: “त्यांना वाटतंय मोठा तिर मारलाय, तोच तिर त्यांच्या…” फुटीर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात

Sanjay Raut: “त्यांना वाटतंय मोठा तिर मारलाय, तोच तिर त्यांच्या…” फुटीर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात

Jun 18, 2026 | 02:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा