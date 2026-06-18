Thane News: भिवंडीत मद्य तस्करांना मोठा दणका; कंटेनरसह 1.90 कोटींचा विदेशी मद्यसाठा जप्त

कशी केली कारवाई?
गुप्त माहितीच्या आधारे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भिवंडी (ठाणे-२) विभागाने संशयित कंटेनर वाहन क्रमांक HR-61 F-4508 अडवून तपासणी केली. तेव्हा त्यांना वाहनात गोवा राज्यातून अवैधरित्या आणण्यात आलेला विदेशी मद्यसाठा आढळून आला. (Thane News) पोलिसांनी तब्बल १ कोटी ९० लाख ३५ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केले. पोलिसांनी वाहनातील सीलबंद कंटेनर उघडून सिलबंद बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. तसेच एक मोबाईल फोन आणि वाहतुकीसाठी वापरलेले कंटेनर वाहनही जप्त करण्यात आले. ही कारवाई मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भिवंडी तालुक्यातील वडपे गावाजवळ करण्यात आली. (Thane News)
जप्त मुद्देमाल :
रॉयल ब्ल्यू व्हिस्कीच्या बाटल्या – ₹१,६३,२१,६००
मोबाईल फोन – ₹६,०००
अशोक लेलँड कंटेनर वाहन – ₹२७,००,०००
एकूण जप्त मुद्देमाल : ₹१,९०,३५,६००
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गुन्हा दाखल
या प्रकरणी हनुमान मोवता राम (वय २८, रा. सिरका तला, सेदवा, बाडमेर, राजस्थान) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात येत आहे. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पाटील तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या कारवाईमुळे अवैध मद्य तस्करी करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, अशा बेकायदेशीर वाहतुकीविरोधात कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.(Thane News)
भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हादरले!
ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरातून माणुसकीला हादरवून टाकणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंब्रा बायपासजवळील जास्मिन चाळ परिसरात भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात नवजात बालकाचा मृतदेह दिसताच नागरिकांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आला. गल्लीत खेळणाऱ्या मुलांनी हा भयावह प्रकार पाहिल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी ७:३० च्या सुमारास जास्मिन चाळ परिसरात उघडकीस आली. (Thane News)
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Ans: मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भिवंडी तालुक्यातील वडपे गावाजवळ ही कारवाई करण्यात आली.
Ans: रॉयल ब्ल्यू व्हिस्कीच्या सुमारे 77,760 सिलबंद बाटल्या जप्त करण्यात आल्या.
Ans: मद्यसाठा, कंटेनर वाहन आणि मोबाईलसह एकूण 1 कोटी 90 लाख 35 हजार 600 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.