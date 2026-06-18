काय नेमकं घडलं?
लख्तर तालुक्यातील तरुणाने एक गे डेटिंग अॅप डाऊनलोड केले, नंतर त्यावर काही लोकांशी गप्पा मारल्या. नंतर त्याच्याशी मैत्री देखील केली आणि तरुणाला सुरेंद्रनगर येथे भेटण्यास बोलावले होते. समलैंगिक संबंधांच्या शोधात तरुण ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचला. भेटण्यास बोलवलेलं ठिकाण म्हणजे एक निर्जन खोली होती. त्या खोलीत आधीच सात जण उपस्थित होते.
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पीडित तरुण घटनास्थळी पोहोचताच त्याने घेरण्यात आले होते, एवढेच नाही तर त्याला मारहाण देखील करण्यात आली. त्याला धमकावत खाजगी फोटो आणि व्हिडीओ काढण्यात आले. नंतर तेच व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली. पीडित तरुणांकडून ३१ हजार रुपये रोख रक्कम उकळले. जर कोणाला काही सांगितल्यास त्याचा फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल केले जातील अशी धमकी दिली.
ही घटना घडताच तरुणाने पोलीस ठाणे गाठले. या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात करत तांत्रिक पुरावे आणि खबऱ्यांच्या मदतीने पोलिसांनी काही तासांतच तात्काळपणे संपूर्ण टोळीचा पर्दाफाश केला. पोलिसांना संशय आला की, ही टोळी बऱ्याच काळापासून सोशल मिडिया आणि डेटिंग अॅपचा वापर करून लोकांना लक्ष करत आहे. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणात अटक झालेल्यांची ओळख साहिल चौहान, शक्ती बाजीपारा, भार्गव परमार, समीर कोडिया, फरदीन शेख, समीर देवान आणि अंकित त्यागी अशी आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.
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Ans: गे डेटिंग अॅपवर मैत्री करून त्याला भेटीसाठी निर्जन ठिकाणी बोलावण्यात आले आणि तेथे टोळीने घेरले.
Ans: त्याची मारहाण करून खाजगी फोटो-व्हिडिओ काढले आणि ते व्हायरल करण्याची धमकी देत पैसे उकळले.
Ans: तांत्रिक पुरावे आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे सातही आरोपींना अटक करून टोळीचा पर्दाफाश केला.