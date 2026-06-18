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गे डेटिंग अ‍ॅप ठरलं सापळा! भेटायला बोलावलं, निर्जन खोलीत 7 जण वाट पाहत होते; पुढे जे घडलं ते धक्कादायक

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:42 PM IST
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सारांश

सुरेंद्रनगरमध्ये गे डेटिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून एका तरुणाला भेटीसाठी बोलावून सात जणांच्या टोळीने सापळ्यात अडकवले. आरोपींनी त्याची मारहाण करून खाजगी फोटो-व्हिडिओ काढले आणि ते व्हायरल करण्याची धमकी देत 31 हजार रुपये उकळले. पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत सर्व आरोपींना अटक केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • गे डेटिंग अ‍ॅपवरून मैत्री करून तरुणाला निर्जन ठिकाणी बोलावण्यात आले.
  • सात जणांच्या टोळीने मारहाण करून खाजगी फोटो-व्हिडिओ काढत ब्लॅकमेल केले.
  • पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे संपूर्ण टोळीला अटक केली.
सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक सायबर गुन्ह्याचे प्रकरण समोर आले आहे. गे डेटिंग अ‍ॅपवर झालेली ओळख एका तरुणासाठी मोठा सापळा ठरली. मैत्रीच्या बहाण्याने भेटायला बोलावलेल्या तरुणाला निर्जन खोलीत नेऊन सात जणांच्या टोळीने घेरले, त्याची मारहाण करत खाजगी फोटो आणि व्हिडिओ काढले. त्यानंतर ते व्हायरल करण्याची धमकी देत हजारो रुपयांची खंडणी उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

काय नेमकं घडलं?

लख्तर तालुक्यातील तरुणाने एक गे डेटिंग अॅप डाऊनलोड केले, नंतर त्यावर काही लोकांशी गप्पा मारल्या. नंतर त्याच्याशी मैत्री देखील केली आणि तरुणाला सुरेंद्रनगर येथे भेटण्यास बोलावले होते. समलैंगिक संबंधांच्या शोधात तरुण ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचला. भेटण्यास बोलवलेलं ठिकाण म्हणजे एक निर्जन खोली होती. त्या खोलीत आधीच सात जण उपस्थित होते.

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पीडित तरुण घटनास्थळी पोहोचताच त्याने घेरण्यात आले होते, एवढेच नाही तर त्याला मारहाण देखील करण्यात आली. त्याला धमकावत खाजगी फोटो आणि व्हिडीओ काढण्यात आले. नंतर तेच व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली. पीडित तरुणांकडून ३१ हजार रुपये रोख रक्कम उकळले. जर कोणाला काही सांगितल्यास त्याचा फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल केले जातील अशी धमकी दिली.

ही घटना घडताच तरुणाने पोलीस ठाणे गाठले. या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात करत तांत्रिक पुरावे आणि खबऱ्यांच्या मदतीने पोलिसांनी काही तासांतच तात्काळपणे संपूर्ण टोळीचा पर्दाफाश केला. पोलिसांना संशय आला की, ही टोळी बऱ्याच काळापासून सोशल मिडिया आणि डेटिंग अॅपचा वापर करून लोकांना लक्ष करत आहे. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणात अटक झालेल्यांची ओळख साहिल चौहान, शक्ती बाजीपारा, भार्गव परमार, समीर कोडिया, फरदीन शेख, समीर देवान आणि अंकित त्यागी अशी आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: तरुणाला सापळ्यात कसे अडकवण्यात आले?

    Ans: गे डेटिंग अ‍ॅपवर मैत्री करून त्याला भेटीसाठी निर्जन ठिकाणी बोलावण्यात आले आणि तेथे टोळीने घेरले.

  • Que: आरोपींनी तरुणासोबत काय केले?

    Ans: त्याची मारहाण करून खाजगी फोटो-व्हिडिओ काढले आणि ते व्हायरल करण्याची धमकी देत पैसे उकळले.

  • Que: पोलिसांनी या प्रकरणात काय कारवाई केली?

    Ans: तांत्रिक पुरावे आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे सातही आरोपींना अटक करून टोळीचा पर्दाफाश केला.

Web Title: Gay dating app turns out to be a trap lured to a meeting seven people were waiting in a secluded room what happened next was shocking

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:42 PM

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