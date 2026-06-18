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Sanjay Raut: “त्यांना वाटतंय मोठा तिर मारलाय, तोच तिर त्यांच्या…” फुटीर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:52 PM IST
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सारांश

Sanjay Raut News : शिवसेना UBT मधील कथित पक्षफुटीनंतर संजय राऊत यांनी फुटीर खासदारांवर जोरदार हल्लाबोल केला. मशाल चिन्ह आणि उद्धव ठाकरेंच्या नावावर निवडून आलेले खासदार मतदारांचा विश्वासघात करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

फुटीर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात

फुटीर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात

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विस्तार
  • शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचा माध्यमांशी संवाद
  • खासदार फुटल्याने त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली जाणार
  • “या लोकांना वाटतंय त्यांनी फार मोठा तिर मारलाय, पण हा तिर त्यांच्याच…,” राऊतांनी केला संताप व्यक्त
Operation Tiger : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये दुसऱ्यांदा पक्षपुटी झाली असून शिवसेना शिंदेगटाच्याऑपरेशन टायगरच्या अंतर्गत ठाकरे गटातील 6 खासदार फुटल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या पक्षफुटीनंतर राज्यभरात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. ठाकरे गटाने बोलावलेल्या संसदीय दलाच्या बैठकीत या सहा खासदारांनी दांडी मारल्यानंतर ठाकरे गटाचे हे सहा खासदार फुटल्याचा स्पष्ट झालं आहे. हे खासदार फुटल्याने आज त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली जाणार आहे. यावेळी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. “आपण मोठा तिर मारला आहे असे जर त्यांना वाटतं असेल तर तोच तिर त्यांच्या ***” अश्या शेलक्या शब्दांत त्यांनी खासदारांवर टीका केली आहे.

काय म्हणाले संजय राऊत?

यावेळी संजय राऊत यांनी आपला संताप व्यक्त केला. फुटीर खासदारांवर टीका करत ते म्हणाले, “लोकांनी मतदान भाजपच्या विरोधात केलं. एकनाथ शिंदेच्या विरोधात केलं, लोकांनी मशाल चिन्हाला मतदान केलं. हे सर्व लोक एकनाथ शिंदेंच्या पक्षविरोधात जिंकून आले आहेत. शिर्डीच्या खासदारने दोनवेळा गद्दारी केली. तरीही त्याला तिकीट दिल. काही लोकांना पक्षात घ्यायला माझा विरोध होता. ते पुन्हा पुन्हा बेईमानी करतील, असं मी सांगत होतो. पण, उद्धव ठाकरे दयाळू आहेत. त्यांनी या लोकांना संधी दिली. आता या लोकांना वाटतंय त्यांनी फार मोठा तिर मारलाय, पण हा तिर त्यांच्याच ***” असे म्हणत राऊतांनी आपला संताप व्यक्त केला.

‘ऑपरेशन टायगर’बाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही, आमच्या नेत्यांना…; बावनकुळे यांचं मोठं विधान

पुढे बोलताना ते म्हणाले, “संजय दिना पाटील आले नाही, ओमराजे पुण्यात आहेत. काल आणि आजही ते आले नाहीत. पण ते दोघेही त्यांच्यासोबत नाहीत.शिंदेगटाने त्यांना किडनॅप केलय का? त्यांच्या जीवाला काही धोका आहे का? हे लोक काहीही करू शकता,” असे ते म्हणाले.

उद्धव ठाकरे स्वतः माहिती घेत आहेत. चार पाच खासदार म्हणजे पक्ष नाही. त्यांना खासदार बनवणारे कार्यकर्ता म्हणजे पक्ष आहे. आत लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. तुमच्या मतदारसंघात जाऊन दाखवाच. तुम्हाला लष्कर घेऊन जावं लागेल. मशाल चिन्हावर तुम्ही निवडून आलात. उद्धव ठाकरेंच्या चेहऱ्यावर तुम्ही निवडून आलात. मोदी किंवा फडणवीसांच्या चेहऱ्यावर नाही. तुम्ही आमच्याकडून निवडून आलात. बेईमानी करत असाल तर तुम्ही तुमच्या आईच्या दुधाचा लिलाव केला. तुम्ही तुमच्या आईला विकलं,” असे म्हणत त्यांनी फुटीर खासदारांवर घणाघात केला.

Shiv Sena Operation Tiger: ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी? उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला फक्त 3 खासदार उपस्थित; 6 बंडखोरांनी फिरवली पाठ

Web Title: Operation tiger sanjay raut slams rebel mps after shiv sena ubt split

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:44 PM

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