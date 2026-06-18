Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूचा ‘तो’ राडा; BCCI ने दिली प्रतिक्रिया, कारवाई होणार?

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आयसीसी ‘अ’ संघाच्या सामन्यांमध्ये थेट दंड आकारत नाही. त्यामुळे, सामनाधिकाऱ्यांच्या शिफारसी बीसीसीआय आणि श्रीलंका क्रिकेटकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. आता पुढील निर्णय दोन्ही मंडळांवर अवलंबून आहे, जे ठरवतील की प्रस्तावित दंडांना मान्यता देऊन त्यांची अंमलबजावणी करायची की नाही.
देवजित सैकिया यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मैदानावर घडणाऱ्या घटनांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार सामनाधिकारी आणि पंचांना आहे. अशा प्रकरणांमध्ये बीसीसीआयची कोणतीही भूमिका नसते. सैकिया म्हणाले, “बीसीसीआय कारवाई करण्याचा विचार करत असल्याच्या अटकळींसह सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू आहे. पण सामनाधिकारीच्या अधिकारक्षेत्रात बीसीसीआयने हस्तक्षेप करावा, असे तुम्हाला वाटते का?”
सैकीया म्हणाले की, मंडळ अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, कारण असे एक केल्यास चुकीचे उदाहरण ठरेल. ते पुढे म्हणाले की, ‘अशा प्रकरणांमध्ये बीसीसीआय निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्या क्षेत्रात सामनाधिकारी आणि पंच हे मैदानातील घटनांवर निर्णय घेण्यासाठी अधिकृत अधिकारी आहेत, तिथे आपण हस्तक्षेप करू नये. जर मैदानावर एखाद्या खेळाडू किंवा क्रिकेटच्या कृतीशी संबंधित कोणताही वाद निर्माण झाला, तर तो नियुक्त अधिकाऱ्यांनी सोडवला पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये थेट हस्तक्षेप केल्यास सामनाधिकाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल, जे बीसीसीआय करणार नाही आणि आमच्या नियमांमध्ये तशी तरतूदही नाही.’
VIDEO | BCCI secretary Devajit Saikia says the board will not interfere in matters concerning Vaibhav Sooryavanshi’s on-field altercation with a Sri Lankan A player, insisting that any action falls within the jurisdiction of the match referee and umpires under ICC regulations.… pic.twitter.com/GVMkJyGbze — Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केले की, बीसीसीआयचे नियम आणि आयसीसीच्या नियमांनुसार मंडळाला अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. ते म्हणाले, ‘खेळामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार बीसीसीआयला नाही. जे काही घडले ते खेळाचाच एक भाग होता आणि बीसीसीआयचे नियम व आयसीसीच्या नियमांनुसार मंडळाची त्यात कोणतीही भूमिका नाही.’
सैकिया यांनी सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चा फेटाळून लावल्या. बीसीसीआय कारवाई करणार असल्याची चर्चा पूर्णपणे निराधार असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले, ‘खूप अफवा पसरवल्या जात आहेत, पण त्या निराधार आहेत. मी तुम्हाला खात्री देतो की, बीसीसीआय सामनाधिकाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. मैदानावर काही चुकीचे घडले असेल, तर संबंधित अधिकारी त्यावर कारवाई करतील.’
सूत्रांनुसार, अतिरिक्त अपील केल्याबद्दल श्रीलंकन खेळाडू डिकवेलाला दंड ठोठावण्यात आला. सुपर ओव्हरमधील विजयानंतर भारतीय फलंदाज आणि श्रीलंकन खेळाडू भिडले. यानंतर, विशन हलंबगेवर कारवाई झाली. खरं तर, वादादरम्यान हलंबगे वैभवच्या खूप जवळ गेला, त्यानंतर, दोन्ही खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की झाली. कोणत्या खेळाडूला आणि किती दंड ठोठावण्यात आला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
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