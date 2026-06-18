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Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूचा ‘तो’ राडा; BCCI ने दिली प्रतिक्रिया, कारवाई होणार?

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:55 PM IST
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सारांश

BCCI Take Actions Against Vaibhav Sooryavanshi after Fight With Sri Lankan Vishen Halambage: भारत ‘अ’ आणि श्रीलंका ‘अ’ सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकन खेळाडूमध्ये झालेल्या वादानंतर सामनाधिकाऱ्यांनी दोन्ही खेळाडूंना ५०% दंड आणि तिलक वर्माला ३०% दंडाची शिफारस केली आहे.

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूचा ‘तो’ राडा; BCCI ने दिली प्रतिक्रिया, कारवाई होणार?
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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशी-श्रीलंकन खेळाडू वाद
  • BCCIची मोठी प्रतिक्रिया
  • सोशल मीडियावरील चर्चांना पूर्णविराम
भारत ‘अ’ आणि श्रीलंका ‘अ’ यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या सामन्यादरम्यान युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आणि एका श्रीलंकन ​​खेळाडूमध्ये मैदानावर झालेला वाद झाला. हा वाद सतत चर्चेचा विषय बनला आहेत्तानुसार, या घटनेनंतर सामनाधिकारी प्रदीप जयप्रकाश यांनी दोन्ही खेळाडूंना ५० टक्के दंड ठोठावण्याची शिफारस केली आहे, जो त्यांच्या सामना शुल्कातून कापला जाईल. दरम्यान, भारत ‘अ’ संघाचा कर्णधार तिलक वर्मा याला एकूण ३० टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. बीसीसीआयही वैभव सूर्यवशीवर कारवाई करेल अशीही चर्चा आहे. मात्र, आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) सचिव देवजित सैकिया यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली आहे.

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आयसीसी ‘अ’ संघाच्या सामन्यांमध्ये थेट दंड आकारत नाही. त्यामुळे, सामनाधिकाऱ्यांच्या शिफारसी बीसीसीआय आणि श्रीलंका क्रिकेटकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. आता पुढील निर्णय दोन्ही मंडळांवर अवलंबून आहे, जे ठरवतील की प्रस्तावित दंडांना मान्यता देऊन त्यांची अंमलबजावणी करायची की नाही.

बीसीसीआय हस्तक्षेप करणार नाही

देवजित सैकिया यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मैदानावर घडणाऱ्या घटनांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार सामनाधिकारी आणि पंचांना आहे. अशा प्रकरणांमध्ये बीसीसीआयची कोणतीही भूमिका नसते. सैकिया म्हणाले, “बीसीसीआय कारवाई करण्याचा विचार करत असल्याच्या अटकळींसह सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू आहे. पण सामनाधिकारीच्या अधिकारक्षेत्रात बीसीसीआयने हस्तक्षेप करावा, असे तुम्हाला वाटते का?”

सैकीया म्हणाले की, मंडळ अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, कारण असे एक केल्यास चुकीचे उदाहरण ठरेल. ते पुढे म्हणाले की, ‘अशा प्रकरणांमध्ये बीसीसीआय निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्या क्षेत्रात सामनाधिकारी आणि पंच हे मैदानातील घटनांवर निर्णय घेण्यासाठी अधिकृत अधिकारी आहेत, तिथे आपण हस्तक्षेप करू नये. जर मैदानावर एखाद्या खेळाडू किंवा क्रिकेटच्या कृतीशी संबंधित कोणताही वाद निर्माण झाला, तर तो नियुक्त अधिकाऱ्यांनी सोडवला पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये थेट हस्तक्षेप केल्यास सामनाधिकाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल, जे बीसीसीआय करणार नाही आणि आमच्या नियमांमध्ये तशी तरतूदही नाही.’

नियमांमध्ये बीसीसीआयची कोणतीही भूमिका नाही

देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केले की, बीसीसीआयचे नियम आणि आयसीसीच्या नियमांनुसार मंडळाला अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. ते म्हणाले, ‘खेळामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार बीसीसीआयला नाही. जे काही घडले ते खेळाचाच एक भाग होता आणि बीसीसीआयचे नियम व आयसीसीच्या नियमांनुसार मंडळाची त्यात कोणतीही भूमिका नाही.’

सोशल मीडियावरील अफवा निराधार

सैकिया यांनी सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चा फेटाळून लावल्या. बीसीसीआय कारवाई करणार असल्याची चर्चा पूर्णपणे निराधार असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले, ‘खूप अफवा पसरवल्या जात आहेत, पण त्या निराधार आहेत. मी तुम्हाला खात्री देतो की, बीसीसीआय सामनाधिकाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. मैदानावर काही चुकीचे घडले असेल, तर संबंधित अधिकारी त्यावर कारवाई करतील.’

श्रीलंकन खेळाडूंना दंड?

सूत्रांनुसार, अतिरिक्त अपील केल्याबद्दल श्रीलंकन खेळाडू डिकवेलाला दंड ठोठावण्यात आला. सुपर ओव्हरमधील विजयानंतर भारतीय फलंदाज आणि श्रीलंकन खेळाडू भिडले. यानंतर, विशन हलंबगेवर कारवाई झाली. खरं तर, वादादरम्यान हलंबगे वैभवच्या खूप जवळ गेला, त्यानंतर, दोन्ही खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की झाली. कोणत्या खेळाडूला आणि किती दंड ठोठावण्यात आला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

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Web Title: India a vs sri lanka a vaibhav sooryavanshi vishen halambage fight controversy bcci statement fine sooryavanshi

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:55 PM

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