ऐन निवडणुकीत गोंधळ; पतीचे महिला उमेदवारासोबत दुसरे लग्न अन् पहिली पत्नी...

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी पिडीतेने दिलेल्या फिर्यादीवरून सिद्धेश्वर नामदेव काळभोर (पती), पूनम बाबूराव गायकवाड (दुसरी पत्नी), नवनाथ नामदेव काळभोर (दीर), स्नेहल नवनाथ काळभोर (जाऊ, सर्व रा. – लोणी काळभोर), तसेच पतीचे नातेवाईक निर्मला चौधरी (पतीची मावशी, रा. लोहगाव, पुणे) नंदा उत्तम बोत्रे (पतीची मावशी), उत्तम बोत्रे (पतीच्या मावशीचे पती), दत्तात्रेय रंगनाथ भाडळे (पतीचे मामा), ऋषाली नीलेश बोत्रे व प्रणाली स्वप्नील बोत्रे (सर्व रा. सालूमालू पारगाव, ता. दौंड) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पहिल्या पत्नीने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती, या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी वरील दहा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
पीडित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पती सिद्धेश्वर काळभोर व पुनम गायकवाड हिने २३ जून २०२० रोजी व त्यानंतर तिच्या मोबाइलवरून पीडितेच्या मोबाइलवर अश्लील भाषेत मेसेज व टेक्स्ट मेसेज केले. तसेच, पतीसह वरील दहा जणांनी पीडितेचा मानसिक छळ केला. तसेच, त्यांना तिच्या वैध विवाहाची पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी पूनम गायकवाड यांच्यासोबत एकत्र काढलेला फोटो व पूनम गायकवाड हिच्या नावापुढे सिद्धेश्वर काळभोर, असे नाव लावत असल्याचे फोटो स्टेटसला ठेवला व अनेक ठिकाणी फ्लेक्स लावून त्यास पाठिंबा दिल्याने तिची बदनामी झाली आहे. गावामध्ये जिल्हा परिषद प्रचारादरम्यान घरोघरी फिरून पूनम गायकवाड ही पीडितेच्या नवऱ्याची पत्नी असल्याबाबत प्रचार करीत आहे व व्हॉट्सॲप स्टेट्सला तसे ठेवत आहे. पीडितेची दोन मुलेही मोबाइलवर व्हॉट्सॲप स्टेट्स पहात असल्याने त्यांच्याही मनावर गंभीर परिणाम होत आहे, अशी तक्रार दिली. त्यावरून वरील १० जणांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास लोणी काळभोर पोलीस करत आहेत.
