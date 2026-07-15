महिंद्राची पुण्यात मोठी झेप! PPS मोटर्ससोबत कॅम्प परिसरात सुरू केला अत्याधुनिक टचपॉइंट

नव्याने सुरू करण्यात आलेली 3,600 चौरस फूट क्षेत्रफळाची ही शोरूम पुण्यातील कॅम्प भागामधील ईस्ट स्ट्रीट येथे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी असून ग्राहकांना सर्वसमावेशक आणि प्रीमियम अनुभव देण्याच्या दृष्टीने या शोरूमची रचना करण्यात आली आहे. एकाच वेळी 5 वाहनांचे प्रदर्शन करण्याची क्षमता असलेल्या या सुविधा केंद्रात महिंद्राच्या प्रवासी वाहनांच्या संपूर्ण पोर्टफोलिओचे प्रदर्शन करण्यात आले आहे. यामध्ये ICE आणि EV या दोन्ही प्रकारच्या वाहनांचा समावेश आहे.
हे शोरूम मध्य पुण्यातील ग्राहकांना पारंपरिक तसेच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या दोन्ही विभागांमध्ये वाहन खरेदीचा अखंड, सोयीस्कर आणि अधिक दर्जेदार अनुभव पुरवेल. आधुनिक रंगसंगती, आकर्षक प्रकाशयोजना, सहज वापरता येणारे तंत्रज्ञान आणि अखंड संवाद अनुभव यांचा संगम असलेल्या कॅम्प येथील या डीलरशिप शोरूममधील प्रत्येक घटक प्रगत डिझाइन, बुद्धिमान कुशल नाविन्यपूर्णता आणि सुधारित अभिजाततेची अनुभूती देण्यासाठी साकारण्यात आला आहे. येथे ग्राहकांना INGLO इलेक्ट्रिक ओरिजिन आर्किटेक्चर, जगातील सर्वात वेगवान ऑटोमोटिव्ह इंटेलिजन्स MAIA, तसेच Hero वैशिष्ट्ये अशा महिंद्राच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेता येईल.
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उद्घाटनप्रसंगी बोलताना पीपीएस ग्रुपचे डीलर प्रिन्सिपल राजीव संघवी म्हणाले, “पुण्यातील प्रतिष्ठित अशा कॅम्प परिसरात आमच्या 149 व्या महिंद्रा टचपॉइंटचे उद्घाटन करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. हा विस्तार महिंद्रासोबतच्या जवळपास सात दशकांच्या आमच्या भागीदारीला अधिक बळकटी देणारा आहे. विश्वास, परस्पर विकास आणि ग्राहकांच्या समाधानावर सातत्याने दिलेला भर या मूल्यांवर ही भागीदारी उभी आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सुमारे 41,500 वाहनांची विक्री करून भारतातील महिंद्राचा सर्वात मोठा डीलरशिप भागीदार म्हणून आमचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे. महिंद्राची भविष्याभिमुख उत्पादने, ग्राहककेंद्रित दृष्टिकोन आणि ग्राहकांच्या गरजांविषयी असलेली आमची सखोल समज यांच्या बळावर आम्ही ग्राहकांना सर्वोत्तम दर्जाचा वाहन मालकीचा अनुभव देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.”
या उद्घाटनासह पीपीएस मोटर्सने भारतातील आपले विस्तृत जाळे आणखी मजबूत केले असून, आता हा समूह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या 6 राज्यांमध्ये महिंद्राचे 149 टचपॉइंट्स चालवित आहे. केवळ आर्थिक वर्ष 2026 मध्येच समूहाने सुमारे 41,500 महिंद्रा वाहनांची विक्री केली असून त्यामुळे भारतातील महिंद्राचा सर्वात मोठा विक्री आणि विक्रीपश्चात सेवा भागीदार म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. कॅम्प येथील ही डीलरशिप पुण्यातील पीपीएस मोटर्सची 8 वी महिंद्रा टचपॉइंट असून त्यामध्ये 7 शोरूम आणि 1 वर्कशॉपचा समावेश आहे. स्थानिक पातळीवरील काम सुरू केल्यानंतर अवघ्या 2 वर्षांच्या कालावधीत पीपीएस महिंद्राने पुणे विभागात एकत्रितपणे 6,200 हून अधिक महिंद्रा वाहनांची विक्री केली आहे.
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उद्योग क्षेत्रातील अहवालांनुसार, पुण्यातील प्रवासी वाहनांची बाजारपेठ सातत्याने वाढत असून 2024 मधील 69,447 युनिट्स नोंदणींच्या तुलनेत 2025 मध्ये नवीन कार नोंदणीची संख्या 74,814 इतकी झाली. यावरून ग्राहकांची सातत्यपूर्ण मागणी आणि या प्रदेशातील वाढती ऑटोमोबाईल क्षमता अधोरेखित होते. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विभागात, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनांच्या (e-PV) किरकोळ विक्रीत महाराष्ट्राने देशातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून आपले स्थान कायम राखले. वाहन पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2026 दरम्यान राज्यात 34,139 e-PV वाहनांची किरकोळ विक्री झाली. आर्थिक वर्ष 2025 मधील 17,092 वाहनांच्या तुलनेत ही 100% वार्षिक वाढ नोंदविण्यात आली.