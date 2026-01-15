Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Uttar Pradesh Crime After Being Blackmailed With A Video Recorded While She Was Bathing And Then Sexually Assaulted The Victim Woman Jumped From The Roof

Uttar Pradesh Crime: अंघोळ करतानाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ब्लॅकमेल, लैंगिक शोषणानंतर पीडित महिलेची छतावरून उडी

हाथरस (उ.प्र.) येथील एका महिलेचा अंघोळ करतानाचा व्हिडिओ शेजाऱ्याने रेकॉर्ड करून व्हायरलची धमकी देत लैंगिक शोषण केले. पतीने घराबाहेर काढल्यानंतर त्रासाला कंटाळून महिलेने छतावरून उडी मारली; ती गंभीर जखमी आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 03:41 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • शेजारील तरुणाने अंघोळ करतानाचा व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल केले
  • धमकी देत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले
  • पतीने घराबाहेर काढल्यावर पीडितेची आत्महत्येचा प्रयत्न
उत्तरप्रादेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. हाथरस गावातील महिलेचे एका तरुणाने अंघोळ करतानाचा व्हिडीओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला. त्यानंतर त्याने तिला व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्या लैंगिक संबंध ठेवले. जेव्हा महिलेच्या पाटील याची माहिती मिळाली तेव्हा त्याने तिला घराबाहेर काढले. या सगळ्याला कंटाळून महिलेने त्यांच्या घराच्या छतावरून उडी मारत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ती यात गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर उपचार सुरु आहे.

Pune Crime: पुण्यात पार्टीचा शेवट रक्तात; चेष्टेच्या वादातून मित्राच्या डोक्यात गोळी, मृतदेह पुलाखाली फेकला आणि…

काय घडलं नेमकं?

शेजारी राहणाऱ्या एका तरुणाने महिला अंघोळ करत असतांना व्हिडीओ कैद केला. नंतर तिला हा व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तिला अवैध संबंध करण्यास भाग पाडले. पीडितेच्या पती हा एका कापड कारखान्यात काम करत होता. तो त्याचा पत्नीला गाझियाबाद येथे घेऊन गेला, तिथे त्याला आपल्या पत्नीच्या अनैतिक संबंधाची माहिती मिळाली तेव्हा त्याने पीडितेला आपल्या माहेरी जाण्यास सांगितलं.

तिने या सगळ्याला कंटाळून घराच्या छतावर चालून उडी मारली. या घटनेत तिच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. पीडित महिलेच्या पतीने सांगितले की आरोपीने पीडितेला आपल्यासोबत राहू नको असं सांगितलं होतं, मी फक्त तुझा वापर केला असे सांगितले. तेव्हा पीडितेने टेरेसावरून उडी मारली.

पोलीस तपास सुरु

पीडित महिलेच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. तिच्यावर उपचार सुरु आहे. संबंधित प्रकरणात आरोपी तरुणाविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या घटनेबाबत ती पोलीस ठाण्यात गेली होती, परंतु तिची बाजू ऐकली गेली नाही, असा आरोप करण्यात आला.

Sindhudurg Crime: आई अंगणात बसलेली, मुलाने छतावरून झाडली गोळी… सिंधुदुर्ग येथील घटना

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यात.

  • Que: आरोपीने काय कृत्य केले?

    Ans: महिलेचा अश्लील व्हिडिओ काढून व्हायरलची धमकी देत शोषण केले.

  • Que: सध्या पीडितेची स्थिती काय आहे?

    Ans: छतावरून उडी मारल्यानंतर ती गंभीर जखमी असून उपचार सुरू आहेत.

Web Title: Uttar pradesh crime after being blackmailed with a video recorded while she was bathing and then sexually assaulted the victim woman jumped from the roof

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 03:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार
1

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू
2

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
3

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह
4

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM