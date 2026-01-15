Pune Crime: पुण्यात पार्टीचा शेवट रक्तात; चेष्टेच्या वादातून मित्राच्या डोक्यात गोळी, मृतदेह पुलाखाली फेकला आणि…

काय घडलं नेमकं?
खडकवासल्यातील कोल्हेवाडी येथे चार ते पाच मित्र रात्री पार्टीसाठी जमले होते. पार्टीत चेष्टेतून वाद पेटला आणि हाच वाद विकोपाला गेला. एका मित्राने विशाल चव्हाण यांच्या डोक्यात गोळी घातली. त्यामुळे विशालचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर घाबरलेल्या इतर मित्रांनी त्याचा मृतदेह डोणजे परिसरातील रस्त्याच्या पुलाखाली टाकून दिला.
या मृतदेहाची माहिती बुधवारी हवेली पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करत मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी ससून रुग्णालयात पाठविले. हत्या नेमकी कोणी व कोणत्या कारणासाठी केली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही आहे. किरकोळ वादातून हत्या झाली असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मृत विशालवर आधीही गुन्हे दाखल आहे. पोलीस या अँगलने सुद्धा तपास करत आहे. पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे.
Ans: पुण्यातील खडकवासला परिसरातील कोल्हेवाडी येथे.
Ans: विशाल संजय चव्हाण, वय २५ वर्षे.
Ans: पार्टीदरम्यान चेष्टेतून सुरू झालेल्या किरकोळ वादातून.