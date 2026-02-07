Jalna Crime: जालन्यात भरचौकात तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या; शहरात खळबळ

Gujrat Crime: मोबाईलचं व्यसन सोडवण्यासाठी पाठवलेल्या १५ वर्षीय मुलीवर मामासह चुलत भावाकडून अत्याचार
काय घडलं नेमकं?
शाहेद शेख याचा काही व्यक्तींशी वाद झाला होता. आपआपसातील भांडणातून एक ते दोन जणांनी शाहेद शेख याच्यावर धारदार शस्त्राने वार केले. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात शाहेद शेख गंभीर जखमी झाला. हल्ल्यानंतर शाहेद शेख याला तात्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्याला मृत घोषित केले. ही घटना शुक्रवारी रात्री सुमारे दोन वाजताच्या सुमारास घडली.
घटनेची माहिती मिळताच सदर बाजार पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिसराची पाहणी करत घटनेचा तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात आपसातील भांडणातून ही हत्या झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतल्याची माहिती असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. इतर संबंधित बाबींचा तपासही पोलिसांकडून केला जात आहे.
या घटनेने पुन्हा एकदा नागरिकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सातत्याने घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेमुळे शहरातील कायदा व सुववस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
