Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Rotten Dirt In The Intestines Will Be Clean Regularly Include These Foods In The Diet Good Bacteria Will Be Formed

आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण होईल स्वच्छ! नियमित करा ‘या’ पदार्थांचा आहारात समावेश, तयार होतील चांगले बॅक्टेरिया

आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचा समावेश करावा. आहारात कायमच फायबर असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही आणि पचनक्रिया निरोगी राहील.

Updated On: Feb 07, 2026 | 02:40 PM
आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण होईल स्वच्छ! नियमित करा 'या' पदार्थांचा आहारात समावेश, तयार होतील चांगले बॅक्टेरिया

आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण होईल स्वच्छ! नियमित करा 'या' पदार्थांचा आहारात समावेश, तयार होतील चांगले बॅक्टेरिया

Follow Us:
Follow Us:

आतड्या निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे?
फायबर असलेले पदार्थ कोणते?
आतड्यांमध्ये घाण कुजण्याची कारणे?

हल्ली लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच पोट स्वच्छ होत नाही, असे कायमच सांगतात.पोटात जमा झालेल्या विषारी घटकांमुळे आरोग्याला हानी पोहचते. त्यामुळे कायमच शरीरातील घाण बाहेर पडून जाणे फार आवश्यक आहे. धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाण्याचे सेवन, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी गोष्टीच्या परिणामामुळे शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य सुद्धा पूर्णपणे बिघडून जाते. आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून न गेल्यास ऍसिडिटी आणि अपचनाच्या असंख्य समस्या उद्भवतात. पोटामध्ये असलेले कोट्यवधी सूक्ष्म जीवाणू मानसिक आरोग्यासोबतच शरीराच्या रोगप्रतिकारशक्तीसोबतच उर्जेवर सुद्धा गंभीर परिणाम करतात. त्यामुळे पोट स्वच्छ होणे अतिशय महत्वाचे आहे. यकृत आणि आतडे शरीराचा दुसरा मेंदू मानला जातो. त्यामुळे आतड्यांमध्ये घाण जमा झाल्यास मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – pinterest)

अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

कलिंगड आणि लिंबू:

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कलिंगड उपलब्ध असतात. कलिंगडमध्ये ९० टक्के पाणी असते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये नियमित कलिंगड खावे. कलिंगड खाल्ल्यामुळे केवळ पाण्याची कमतरता भरून न निघता आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण सुद्धा बाहेर पडून जाते. शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सची पातळी संतुलि ठेवण्यासाठी कलिंगड खाण्याचा सल्ला कायमचा दिला जातो. कलिंगडासोबतच लिंबाच्या रसाचे सुद्धा सेवन करावे. सायट्रिक ॲसिड पचन क्रियेतील एन्झाईम्सना चालना देतात. आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी कलिंगड आणि लिंबाचा रस एकत्र करून प्यावा. यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे आतडे स्वच्छ होतील.

खजूर:

सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर नियमित एक किंवा दोन खजूर खावेत. खजूर खाल्ल्यामुळे शरीरात उष्णता टिकून राहते आणि शरीराला भरमसाट फायदे होतात. कायमच साखरेपासून बनवलेले पदार्थ खाण्याऐवजी खजूर खावा. पोटातील फायदेशीर जीवाणूंना पोषण देण्यासाठी खजूर खाण्याचा सल्ला दिला जातो. यामध्ये पोटॅशियम, अँटीऑक्सिडंट्स आणि मॅग्नेशियम इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. खजूर खाल्ल्यामुळे शरीरातील उर्जेवर तात्काळ परिणाम दिसून येतो.

ब्रोकोली:

ब्रोकोलीचे नाव ऐकल्यानंतर अनेक लोक नाक मुरडतात. पण ही भाजी आतड्यांसाठी खूप जास्त फायदेशीर मानली जाते. ब्रोकोलीमध्ये खूप जास्त फायबर असते. फायबर असलेले पदार्थ शरीरासाठी अतिशय महत्वाचे ठरतात. तसेच यामध्ये असलेली सल्फोराफेन सारखी संयुगे आतड्यांचे अस्तर मजबूत करतात आणि सूज येण्यापासून रोखतात. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी ब्रोकोलीपासून बनवलेले सॅलड किंवा सूप बनवून प्यावे. ब्रोकोली जास्त शिजवू नये. हलकीशी वाफवावी.

धक्कादायक! १ वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत अडकला बदाम, डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे वाचले बाळाचे प्राण

बेरीज:

आंबट गोड चवीची बेरीज खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. ब्लूबेरी, रास्पबेरी आणि स्ट्रॉबेरी सारख्या चमकदार रंगाच्या बेरीज रोजच्या आहारात खाव्यात. यामध्ये असलेले फायबर आणि पॉलीफेनॉल आतड्या निरोगी ठेवतात. याशिवाय यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील आतील अवयवांना आलेली सूज कमी करण्यासाठी मदत करतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चांगल्या आतड्याच्या आरोग्याची लक्षणे कोणती?

    Ans: नियमित पचन, अपचन किंवा गॅसचा त्रास नसणे, अन्नाचे योग्य शोषण होणे आणि ऊर्जेची पातळी उत्तम असणे ही चांगली लक्षणे आहेत।

  • Que: आतड्याचे आरोग्य कसे सुधारता येईल?

    Ans: फळे, भाज्या, कडधान्ये खा, साखर, दही, ताक, लोणचे, डोसा/इडली

  • Que: प्रोबायोटिक्स आणि प्रीबायोटिक्समध्ये काय फरक आहे?

    Ans: दह्यासारखे जिवंत चांगले जीवाणू जे आतड्यात वाढतात, प्रीबायोटिक्स फायबरयुक्त अन्न जे या जीवाणूंना खायला देतात

Web Title: Rotten dirt in the intestines will be clean regularly include these foods in the diet good bacteria will be formed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ
1

अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

Anti Ageing Superfood : म्हातारपणावर मात करणारे 5 सुपरफूड्स; वय वाढेल पण तारुण्य राहील टिकून
2

Anti Ageing Superfood : म्हातारपणावर मात करणारे 5 सुपरफूड्स; वय वाढेल पण तारुण्य राहील टिकून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण होईल स्वच्छ! नियमित करा ‘या’ पदार्थांचा आहारात समावेश, तयार होतील चांगले बॅक्टेरिया

आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण होईल स्वच्छ! नियमित करा ‘या’ पदार्थांचा आहारात समावेश, तयार होतील चांगले बॅक्टेरिया

Feb 07, 2026 | 02:40 PM
फुलकिडीमुळे आंबा बागायतदार चिंतेत; शेतकऱ्यांची नितेश राणेंकडे ‘ही’ मागणी

फुलकिडीमुळे आंबा बागायतदार चिंतेत; शेतकऱ्यांची नितेश राणेंकडे ‘ही’ मागणी

Feb 07, 2026 | 02:32 PM
Brave Ark 2-in-1: 14,550mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्ले… भारतात नव्या टॅब्लेटची एंट्री, वाचा किंमत आणि फीचर्स

Brave Ark 2-in-1: 14,550mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्ले… भारतात नव्या टॅब्लेटची एंट्री, वाचा किंमत आणि फीचर्स

Feb 07, 2026 | 02:30 PM
चूक कोणाची? भरधाव ऑटो आणि दुचाकीची जोरदार धडक; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL

चूक कोणाची? भरधाव ऑटो आणि दुचाकीची जोरदार धडक; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL

Feb 07, 2026 | 02:28 PM
PAK vs NED : नेदरलॅंडची एक चूक अन् सामना गमावला! पाकिस्तानने 3 विकेट्सने मिळवला विजय…

PAK vs NED : नेदरलॅंडची एक चूक अन् सामना गमावला! पाकिस्तानने 3 विकेट्सने मिळवला विजय…

Feb 07, 2026 | 02:27 PM
Rantgiri जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढला; फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच पारा ३३ अंशावर

Rantgiri जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढला; फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच पारा ३३ अंशावर

Feb 07, 2026 | 02:20 PM
Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Feb 07, 2026 | 02:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM