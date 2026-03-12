Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Lpg Cylinder Shortage Booking Alternative Ways And Delivery Complaint Process Online How To 2026

LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

जर तुमच्या कॉलवर तुमचा सिलेंडर बुक होत नसेल, तर या चार पद्धती वापरून पहा. तसेच सांगितलेल्या वेळेत सिलेंडर तुमच्या घरी पोहोचला नाही, तर तक्रार दाखल करा.

Updated On: Mar 12, 2026 | 01:19 PM
एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग 'या' सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग 'या' सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

Follow Us:
Follow Us:

तुम्हीही गॅस एजन्सीच्या फेऱ्या मारून एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? कॉल करण्याव्यतिरिक्त, तुम्ही चार इतर सोप्या पद्धतींद्वारे सिलिंडर बुक करू शकता. यामध्ये व्हॉट्सअॅप, मिस्ड कॉल, एसएमएस आणि अॅप्स किंवा पोर्टलचा समावेश आहे. तुम्ही चार पद्धतींद्वारे सिलिंडर डिलिव्हर होत नसल्याबद्दल तक्रार करू शकता: सरकारी टोल-फ्री नंबरवर कॉल करणे, वेबसाइटवर तक्रार करणे, उमंग अॅपद्वारे तक्रार करणे आणि सोशल मीडियावर तक्रार करु शकता.

एलपीजी सिलिंडरच्या कमतरतेदरम्यान, लोक कॉल करून त्यांचे सिलिंडर बुक करू शकत नाहीत अशा बातम्या येत आहेत. परिणामी, गॅस एजन्सीजच्या बाहेर लांब रांगा दिसत आहेत. जर तुम्हाला फोन कॉलद्वारे सिलिंडर बुक करण्यात समस्या येत असतील तर तुम्ही इतर पद्धतींनी सिलिंडर बुक करू शकता. इतर चार पद्धती आहेत. शिवाय, जर सिलिंडर बुक केला असेल परंतु डिलिव्हर झाला नसेल तर तुम्ही घरूनही तक्रार करू शकता.

बनावट ॲप्सपासून सुरक्षित रहा! योग्य मार्गदर्शन आवश्यक, काय आहे APK Files

सिलिंडर बुक करण्याचे चार मार्ग

लोक सामान्यतः फोन कॉलद्वारे सिलिंडर बुक करतात. ही सर्वात सोपी आणि सर्वात सामान्यपणे वापरली जाणारी पद्धत आहे. तथापि, एलपीजी सिलिंडरच्या सध्याच्या कमतरतेमुळे, लोक फोनवरून सिलिंडर बुक करू शकत नाहीत. परिणामी, लोकांना गॅस एजन्सींमध्ये रांगेत उभे राहावे लागते. मात्र तुम्ही इतर चार पद्धतींद्वारे गॅस सिलिंडर बुक करण्याचा प्रयत्न करू शकता: व्हाट्सअॅप बुकिंग, मिस्ड कॉल बुकिंग, एसएमएस बुकिंग आणि मोबाईल अॅप्स किंवा पोर्टलद्वारे बुकिंग.

व्हाट्सअॅपद्वारे कसे बुक करावे

तुम्ही व्हाट्सअॅपद्वारे सिलिंडर बुक करण्याचा प्रयत्न करू शकता. हे करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या गॅस कंपनीशी त्यांच्या व्हाट्सअॅप खात्यावर संपर्क साधावा लागेल.

इंडेन ग्राहक त्यांच्या नोंदणीकृत क्रमांकावरून ७५८८८८८८२४ वर संदेश पाठवू शकतात आणि त्यानंतर ‘रिफिल’ करू शकतात.

एचपी गॅस ग्राहक ९२२२२०११२२ वर संदेश पाठवू शकतात आणि त्यानंतर ‘हाय’ किंवा ‘बुक’ करू शकतात.

भारत गॅस ग्राहक १८००२२४३४४ वर संदेश पाठवू शकतात आणि त्यानंतर ‘हाय’ किंवा ‘बुक’ करू शकतात.

मिस्ड कॉल वापरून सिलिंडर कसे बुक करावे

तुम्ही तुमच्या गॅस कंपनीच्या नंबरवर मिस्ड कॉल देऊन देखील सिलिंडर बुक करू शकता. तुमच्या नोंदणीकृत क्रमांकावरून कॉल करायला विसरू नका.

इंडेन ग्राहकांनी ८४५४९५५५५५ वर मिस्ड कॉल द्यावा.

एचपी गॅस ग्राहकांनी ९४९३६०२२२२ वर मिस्ड कॉल द्यावा.

एसएमएस वापरून सिलेंडर कसा बुक करायचा

तुम्ही एसएमएस पाठवून सिलेंडर देखील बुक करू शकता. इंडेन ग्राहक ७७१८९५५५५५ वर ‘रिफिल’ पाठवू शकतात. भारत गॅस ग्राहक ७७१५०१२३४५ किंवा ७७१८०१२३४५ वर ‘एलपीजी’ पाठवू शकतात. कृपया लक्षात ठेवा की हा एसएमएस तुमच्या नोंदणीकृत क्रमांकावरून पाठवावा लागेल.

मोबाइल अॅप किंवा पेमेंट अॅप

तुम्ही तुमच्या गॅस कंपनीचे अॅप डाउनलोड करून देखील सिलेंडर बुक करू शकता. किंवा तुम्ही उमंग अॅप वापरू शकता. याव्यतिरिक्त, आता पेटीएम, फोनपे आणि अमेझॉन पे सारख्या पेमेंट अॅप्स वापरून सिलेंडर बुकिंग करता येते.

तुमचा सिलेंडर डिलिव्हर झाला नाही तर तक्रार कशी कराल?

बुकिंग केल्यानंतर तुमचा सिलेंडर डिलिव्हर झाला नाही तर तुम्ही अनेक प्रकारे तक्रार दाखल करू शकता. प्रथम, तुम्ही टोल-फ्री नंबरवर कॉल करू शकता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकारने सर्व गॅस कंपन्यांसाठी एक सामान्य टोल-फ्री नंबर जारी केला आहे. तुम्ही १८००-२३३३-५५५ वर कॉल करून तुमची तक्रार नोंदवू शकता. ही सेवा सकाळी ८ ते रात्री ८ पर्यंत उपलब्ध आहे.
तुम्ही तुमच्या गॅस कंपनीच्या वेबसाइटला भेट देऊन तक्रार देखील नोंदवू शकता. इंडेन ग्राहक cx.indianoil.in ला भेट देऊ शकतात आणि ‘फीडबॅक’ विभागात त्यांची तक्रार लिहू शकतात. HP गॅस ग्राहक myhpgas.in वर ‘तक्रार निवारण’ पर्याय निवडू शकतात. याव्यतिरिक्त, भारत गॅस ग्राहक my.ebharatgas.com वरील ‘फीडबॅक/तक्रार’ लिंकवर क्लिक करू शकतात.
तुम्ही तुमची गॅस कंपनी देखील निवडू शकता आणि सरकारी अॅप UMANG द्वारे डिलिव्हरी न मिळाल्याची तक्रार दाखल करू शकता. तुम्हाला एक तक्रार संदर्भ क्रमांक मिळेल, जो तुम्हाला तुमच्या तक्रारीची स्थिती ट्रॅक करण्यास अनुमती देतो. या पद्धतींव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या गॅस कंपनीला टॅग करून X किंवा इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तुमची तक्रार पोस्ट करू शकता.

Web Title: Lpg cylinder shortage booking alternative ways and delivery complaint process online how to 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 01:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

APK Scams: बनावट ॲप्सपासून सुरक्षित रहा! योग्य मार्गदर्शन आवश्यक, काय आहे APK Files
1

APK Scams: बनावट ॲप्सपासून सुरक्षित रहा! योग्य मार्गदर्शन आवश्यक, काय आहे APK Files

भारतात लवकरच लाँच होणार Realme चा स्वस्त 5G Variant, डिझाईन आणि स्पेसिफिकेशन वाचून व्हाल चकीत
2

भारतात लवकरच लाँच होणार Realme चा स्वस्त 5G Variant, डिझाईन आणि स्पेसिफिकेशन वाचून व्हाल चकीत

स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद
3

स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद

ॲपलचा बजेट-फ्रेंडली लॅपटॉप लाँच! MacBook Neo मध्ये 13-इंच डिस्प्ले, AI परफॉर्मन्सचा दावा
4

ॲपलचा बजेट-फ्रेंडली लॅपटॉप लाँच! MacBook Neo मध्ये 13-इंच डिस्प्ले, AI परफॉर्मन्सचा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

Mar 12, 2026 | 01:19 PM
मॅच फिक्सिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, IPL 2026 पूर्वी केकेआरच्या माजी खेळाडूवर आयसीसीची बंदी

मॅच फिक्सिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, IPL 2026 पूर्वी केकेआरच्या माजी खेळाडूवर आयसीसीची बंदी

Mar 12, 2026 | 01:10 PM
Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी दावेदारांची रांग; राष्ट्रवादीत अंतर्गत चुरस

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी दावेदारांची रांग; राष्ट्रवादीत अंतर्गत चुरस

Mar 12, 2026 | 01:08 PM
Fuel Crisis: 30 दिवस तेल पुरवठा बंद! होर्मुझमध्ये इराणची प्रलयकारी सापळ्यांची उभारणी; अमेरिकन नौदलाचा ‘एस्कॉर्ट’ प्लॅन फेल

Fuel Crisis: 30 दिवस तेल पुरवठा बंद! होर्मुझमध्ये इराणची प्रलयकारी सापळ्यांची उभारणी; अमेरिकन नौदलाचा ‘एस्कॉर्ट’ प्लॅन फेल

Mar 12, 2026 | 12:59 PM
PMPML म्हणजे ‘बदल्यांचे आगार’; ६ वर्षांत ८ अध्यक्ष बदलले, IAS पंकज देवरेंची उचलबांगडी

PMPML म्हणजे ‘बदल्यांचे आगार’; ६ वर्षांत ८ अध्यक्ष बदलले, IAS पंकज देवरेंची उचलबांगडी

Mar 12, 2026 | 12:58 PM
राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता

राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ‘हा’ नाराज नेता सोडणार काँग्रेसचा ‘हात’? शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता

Mar 12, 2026 | 12:57 PM
Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

Mar 12, 2026 | 12:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM