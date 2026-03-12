LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

तुम्हीही गॅस एजन्सीच्या फेऱ्या मारून एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? कॉल करण्याव्यतिरिक्त, तुम्ही चार इतर सोप्या पद्धतींद्वारे सिलिंडर बुक करू शकता. यामध्ये व्हॉट्सअॅप, मिस्ड कॉल, एसएमएस आणि अॅप्स किंवा पोर्टलचा समावेश आहे. तुम्ही चार पद्धतींद्वारे सिलिंडर डिलिव्हर होत नसल्याबद्दल तक्रार करू शकता: सरकारी टोल-फ्री नंबरवर कॉल करणे, वेबसाइटवर तक्रार करणे, उमंग अॅपद्वारे तक्रार करणे आणि सोशल मीडियावर तक्रार करु शकता.
एलपीजी सिलिंडरच्या कमतरतेदरम्यान, लोक कॉल करून त्यांचे सिलिंडर बुक करू शकत नाहीत अशा बातम्या येत आहेत. परिणामी, गॅस एजन्सीजच्या बाहेर लांब रांगा दिसत आहेत. जर तुम्हाला फोन कॉलद्वारे सिलिंडर बुक करण्यात समस्या येत असतील तर तुम्ही इतर पद्धतींनी सिलिंडर बुक करू शकता. इतर चार पद्धती आहेत. शिवाय, जर सिलिंडर बुक केला असेल परंतु डिलिव्हर झाला नसेल तर तुम्ही घरूनही तक्रार करू शकता.
लोक सामान्यतः फोन कॉलद्वारे सिलिंडर बुक करतात. ही सर्वात सोपी आणि सर्वात सामान्यपणे वापरली जाणारी पद्धत आहे. तथापि, एलपीजी सिलिंडरच्या सध्याच्या कमतरतेमुळे, लोक फोनवरून सिलिंडर बुक करू शकत नाहीत. परिणामी, लोकांना गॅस एजन्सींमध्ये रांगेत उभे राहावे लागते. मात्र तुम्ही इतर चार पद्धतींद्वारे गॅस सिलिंडर बुक करण्याचा प्रयत्न करू शकता: व्हाट्सअॅप बुकिंग, मिस्ड कॉल बुकिंग, एसएमएस बुकिंग आणि मोबाईल अॅप्स किंवा पोर्टलद्वारे बुकिंग.
तुम्ही व्हाट्सअॅपद्वारे सिलिंडर बुक करण्याचा प्रयत्न करू शकता. हे करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या गॅस कंपनीशी त्यांच्या व्हाट्सअॅप खात्यावर संपर्क साधावा लागेल.
इंडेन ग्राहक त्यांच्या नोंदणीकृत क्रमांकावरून ७५८८८८८८२४ वर संदेश पाठवू शकतात आणि त्यानंतर ‘रिफिल’ करू शकतात.
एचपी गॅस ग्राहक ९२२२२०११२२ वर संदेश पाठवू शकतात आणि त्यानंतर ‘हाय’ किंवा ‘बुक’ करू शकतात.
भारत गॅस ग्राहक १८००२२४३४४ वर संदेश पाठवू शकतात आणि त्यानंतर ‘हाय’ किंवा ‘बुक’ करू शकतात.
मिस्ड कॉल वापरून सिलिंडर कसे बुक करावे
तुम्ही तुमच्या गॅस कंपनीच्या नंबरवर मिस्ड कॉल देऊन देखील सिलिंडर बुक करू शकता. तुमच्या नोंदणीकृत क्रमांकावरून कॉल करायला विसरू नका.
इंडेन ग्राहकांनी ८४५४९५५५५५ वर मिस्ड कॉल द्यावा.
एचपी गॅस ग्राहकांनी ९४९३६०२२२२ वर मिस्ड कॉल द्यावा.
एसएमएस वापरून सिलेंडर कसा बुक करायचा
तुम्ही एसएमएस पाठवून सिलेंडर देखील बुक करू शकता. इंडेन ग्राहक ७७१८९५५५५५ वर ‘रिफिल’ पाठवू शकतात. भारत गॅस ग्राहक ७७१५०१२३४५ किंवा ७७१८०१२३४५ वर ‘एलपीजी’ पाठवू शकतात. कृपया लक्षात ठेवा की हा एसएमएस तुमच्या नोंदणीकृत क्रमांकावरून पाठवावा लागेल.
तुम्ही तुमच्या गॅस कंपनीचे अॅप डाउनलोड करून देखील सिलेंडर बुक करू शकता. किंवा तुम्ही उमंग अॅप वापरू शकता. याव्यतिरिक्त, आता पेटीएम, फोनपे आणि अमेझॉन पे सारख्या पेमेंट अॅप्स वापरून सिलेंडर बुकिंग करता येते.
तुमचा सिलेंडर डिलिव्हर झाला नाही तर तक्रार कशी कराल?
बुकिंग केल्यानंतर तुमचा सिलेंडर डिलिव्हर झाला नाही तर तुम्ही अनेक प्रकारे तक्रार दाखल करू शकता. प्रथम, तुम्ही टोल-फ्री नंबरवर कॉल करू शकता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकारने सर्व गॅस कंपन्यांसाठी एक सामान्य टोल-फ्री नंबर जारी केला आहे. तुम्ही १८००-२३३३-५५५ वर कॉल करून तुमची तक्रार नोंदवू शकता. ही सेवा सकाळी ८ ते रात्री ८ पर्यंत उपलब्ध आहे.
तुम्ही तुमच्या गॅस कंपनीच्या वेबसाइटला भेट देऊन तक्रार देखील नोंदवू शकता. इंडेन ग्राहक cx.indianoil.in ला भेट देऊ शकतात आणि ‘फीडबॅक’ विभागात त्यांची तक्रार लिहू शकतात. HP गॅस ग्राहक myhpgas.in वर ‘तक्रार निवारण’ पर्याय निवडू शकतात. याव्यतिरिक्त, भारत गॅस ग्राहक my.ebharatgas.com वरील ‘फीडबॅक/तक्रार’ लिंकवर क्लिक करू शकतात.
तुम्ही तुमची गॅस कंपनी देखील निवडू शकता आणि सरकारी अॅप UMANG द्वारे डिलिव्हरी न मिळाल्याची तक्रार दाखल करू शकता. तुम्हाला एक तक्रार संदर्भ क्रमांक मिळेल, जो तुम्हाला तुमच्या तक्रारीची स्थिती ट्रॅक करण्यास अनुमती देतो. या पद्धतींव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या गॅस कंपनीला टॅग करून X किंवा इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तुमची तक्रार पोस्ट करू शकता.