Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Beed Crime Santosh Deshmukh Murder Case Jairam Chate Will Come Out Of Jail

Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी जयराम चाटे याला भावाच्या बाराव्या विधीसाठी न्यायालयाने सकाळी 9 ते दुपारी 4 पर्यंत बाहेर जाण्याची विशेष परवानगी दिली. त्याला पोलिस बंदोबस्तात घरी जाण्याची मुभा मिळणार आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:51 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरण राज्यभर चर्चेत
  • आरोपी जयराम चाटे याला भावाच्या धार्मिक विधीसाठी विशेष परवानगी
  • न्यायालयाने सकाळी 9 ते 4 पर्यंत बाहेर राहण्याची मुभा दिली
बीड: बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण संपूर्ण राज्यभर चर्चेचा विषय बनल होत. या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड हा अटकेत आहे. या मध्ये जयराम चाटे हा आरोपी जेल मध्ये आहे. त्याच्या धाकट्या भावाच काही दिवसांपूर्वी निधन झाल होत. त्याच्या धार्मिक कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी न्यायालयाकडे विशेष परवानगी मागण्यात आली होती. ती परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. जयराम चाटे हा काही तासांसाठी बाहेर येणार आहे. त्यामुळे त्याच्या भावाच्या १२ व्याच्या विधील त्याला उपस्थित राहता येणार आहे. न्यायालयाकडे परवानगी मागितल्यानंतर त्याच्या अर्जाला सरकारी वकिलांनी विरोध केला होता. मात्र पोलीस बंदोबस्तमध्ये त्याला त्याच्या घरी जाता येणार आहे.

धक्कादायक ! तरुणीवर सातत्याने अत्याचार; अत्याचाराचे फोटोही काढले अन् तेच नंतर पॉर्न साईटवर अपलोड केले

कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण झाल्यास जबाबदारी कोणाची?

संतोष देशमुख हत्या प्रकरण हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहील आहे. हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील आहे. जर त्या गावात कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण झाल्यास जबाबदारी कोणाची? हा सवाल संतोष देशमुख यांच्या भावाने उपस्थित केला होता. सरकारी वकील आणि या केस मध्ये काम पाहणारे उज्वल निकम यांनी पण या परवानगीला विरोध केला होता. मात्र कोर्टाने सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून त्याला विशेष परवानगी दिली आहे. मात्र उज्ज्वल निकम यांनी म्हटल की ही केस फक्त एका राज्याची केस आहे. या प्रकरणात पोलीस बंदोबस्तची जबाबदारी हे प्रशासनाने घ्यावी अस त्यांनी म्हटल कोर्टाने या मध्ये ऑर्डर द्यावी हे न्यायालयात मांडल आहे. त्याला आता कोर्टाने परवानगी तर दिली आहे मात्र त्याला सकाळी ९ ते ४ पर्यंत त्याच्या घरी थांबता येणार आहे. एवढ्या वेळेसाठी परवानगी त्याला देण्यात आली आहे.

पोलीस बंदोबस्त मिळणार मात्र शुल्क चाटेला भराव लागणार

जयराम चाटे याला १४ महिन्यानंतर जेल बाहेर एक दिवस परवानगी मिळाली आहे. मात्र त्याला त्या दिवशी जो पोलीस बंदोबस्त दिला जाणार आहे. त्याचे शुल्क मात्र त्याला भराव लागणार आहे. त्याचे शुल्क भरून त्याला सोडण्यात येणार आहे. या प्रकरणातील महत्त्वाचा आरोपी हा वाल्मीक कराड याने सुप्रीम कोर्टात जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्याचा अर्ज हा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल आहे. वाल्मिक कराड हा सातत्याने जामीन अर्ज करत आहे. मात्र कोर्टाने हे सगळ फेटाळून लावलं आहे. आता जयराम चाटे याला १४ महिन्यानंतर भावाच्या धार्मिक विधीसाठी विशेष परवानगी देण्यात आली आहे.

 

Madhyapradesh Crime: मध्यप्रदेश हादरलं! नातवाकडून वृद्ध आजीवर अत्याचार; नंतर नाक आणि तोंडाचा चावा घेतला आणि…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जयराम चाटेला परवानगी का देण्यात आली?

    Ans: त्याच्या धाकट्या भावाच्या बाराव्या धार्मिक विधीसाठी न्यायालयाने विशेष परवानगी दिली.

  • Que: जयराम चाटे किती वेळ बाहेर राहू शकणार?

    Ans: न्यायालयाच्या आदेशानुसार सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत तो बाहेर राहू शकतो.

  • Que: पोलिस बंदोबस्ताची व्यवस्था कशी असेल?

    Ans: जयराम चाटेला पोलिस बंदोबस्तात घरी जाता येणार असून त्या बंदोबस्ताचे शुल्क त्यालाच भरावे लागणार आहे.

Web Title: Beed crime santosh deshmukh murder case jairam chate will come out of jail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 03:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kej Nagar panchayat: केज नगरपंचायतीत PM आवास योजनेत ३.६२ कोटींचा घोटाळा? राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले चौकशीचे आदेश
1

Kej Nagar panchayat: केज नगरपंचायतीत PM आवास योजनेत ३.६२ कोटींचा घोटाळा? राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले चौकशीचे आदेश

Jalna Crime: संतापजनक! ‘तु मला आवडतेस’ म्हणत चुलत सासऱ्याकडून सुनेचा विनयभंग, आरोपी फरार
2

Jalna Crime: संतापजनक! ‘तु मला आवडतेस’ म्हणत चुलत सासऱ्याकडून सुनेचा विनयभंग, आरोपी फरार

Pune Crime: शैक्षणिक क्षेत्र हादरले! सिंहगड डेंटल कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी संपवले जीवन; सुसाईड नोट सापडली
3

Pune Crime: शैक्षणिक क्षेत्र हादरले! सिंहगड डेंटल कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी संपवले जीवन; सुसाईड नोट सापडली

Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत
4

Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?

Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?

Mar 08, 2026 | 03:51 PM
Farzi 2: शाहिद कपूरने चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी; अभिनेत्याने सुरु केली ‘फर्जी 2’ची शूटिंग

Farzi 2: शाहिद कपूरने चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी; अभिनेत्याने सुरु केली ‘फर्जी 2’ची शूटिंग

Mar 08, 2026 | 03:49 PM
धक्कादायक ! तरुणीवर सातत्याने अत्याचार; अत्याचाराचे फोटोही काढले अन् तेच नंतर पॉर्न साईटवर अपलोड केले

धक्कादायक ! तरुणीवर सातत्याने अत्याचार; अत्याचाराचे फोटोही काढले अन् तेच नंतर पॉर्न साईटवर अपलोड केले

Mar 08, 2026 | 03:48 PM
Maharashtra News : घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ अन् व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा: CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया

Maharashtra News : घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ अन् व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा: CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया

Mar 08, 2026 | 03:43 PM
“हा राष्ट्रपतींचा नव्हे, तर संविधानाचा अपमान…”, प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात

“हा राष्ट्रपतींचा नव्हे, तर संविधानाचा अपमान…”, प्रोटोकॉल उल्लंघनावरून पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात

Mar 08, 2026 | 03:42 PM
वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका? पुणे शहराबाहेरही विस्तारणार मेट्रोचे जाळे

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका? पुणे शहराबाहेरही विस्तारणार मेट्रोचे जाळे

Mar 08, 2026 | 03:40 PM
Vastu Tips: घरात झोपण्याची दिशा चुकीची असल्यास होऊ शकते नुकसान, जाणून घ्या योग्य नियम

Vastu Tips: घरात झोपण्याची दिशा चुकीची असल्यास होऊ शकते नुकसान, जाणून घ्या योग्य नियम

Mar 08, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM