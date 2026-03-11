Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Virat Kohli Reel Deleted And Re Uploaded In Seconds What Actually Happened

Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

कोहलीने IPL 2026 शी संबंधित एक रील पोस्ट केली होती. जी काही सेकंदातच डिलीट करण्यात आली. त्यानंतर, 'कोहली' सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड होऊ लागला

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:39 PM
(फोटो सौजन्य-@RCBTweets)

(फोटो सौजन्य-@RCBTweets)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोहलीने एक रील पोस्ट काही सेकंदातच डिलीट केली
  • ‘कोहली’ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड
  • अनेकांना ‘This content is no longer available’ अशी नोटीफिकेशन
Virat Kohli Reel Deleted And Re-Uploaded : सोशल मीडियाच्या युगात, अगदी लहानशीही गोष्ट चाहत्यांना लगेच लक्षात येते. भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीच्या बाबतीत अगदी असंच घडलं. जेव्हा एका इंस्टाग्राम रीलमुळे ऑनलाइन जोरदार वादविवाद सुरू झाला. सध्या सोशलमीडियावर दावा केला जात आहे की कोहलीने IPL 2026 शी संबंधित एक रील पोस्ट केली होती. जी काही सेकंदातच डिलीट करण्यात आली. त्यानंतर, ‘कोहली’ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड होऊ लागला आणि चाहत्यांनी तर सोशमीडियावर विविध प्रकारे कमेंट करत कमेंटचा पूर आणला.

62 सेकंदांची रील चर्चेचा विषय

मंगळवारी रात्री 09.42 च्या सुमारास, काही चाहत्यांनी दावा केला की त्यांना कोहलीच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवरून एका नवीन रीलची नोटीफिकेशन आली. हा व्हिडिओ सुमारे 62 सेकंदाचा होता. त्यात कोहली प्राक्टिस करताना दिसत होता. कॅप्शनमध्ये IPL 2026 आणि त्याची टीम,RCBचा उल्लेख असल्याचं सांगण्यात येत होतं.
पण काही क्षणातच ही अपलोड केलेली रील गायब झाली आणि अनेकांना ‘This content is no longer available’ अशी नोटीफिकेशन दिसू लागली. यामुळे चाहत्यांना प्रश्न पडला की व्हिडिओ का पोस्ट केला गेला आणि नंतर तो लगेच का डिलीट केला गेला.

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?

सोशल मीडियावर चर्चेला सुरुवात

रील गायब होताच सोशल मीडियावर चर्चेची लाट उसळली. अनेक वापरकर्त्यांनी व्हिडिओचे स्क्रीनशॉट किंवा स्क्रीन रेकॉर्डिंग करत व्हिडीओ अपलोड करुन डिलीट केलेला पाहिल्याचा दावा केला. काहींनी असे सुचवले की हा व्हिडिओ खरा नाही आणि कदाचित एखाद्या चाहत्याच्या पेजने तो एडिट केला असावा. काही मिनिटांतच ‘कोहली’ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ट्रेंड होऊ लागला आणि हजारो चाहत्यांनी त्यांची मत शेअर करण्यास सुरुवात केली. बरेच जण याला IPL 2026 च्या आधीची प्रमोशनल पोस्ट म्हणत आहेत, तर काही जण याला तांत्रिक चूक मानत होते.

तीच रील पुन्हा पोस्ट

पण आज नंतर विराट कोहलीने त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर तीच रील पुन्हा पोस्ट केली आणि या चर्चांवर पडदा पडला. त्यानंतर चाहत्यांना वाटले की मूळ व्हिडिओ तांत्रिक समस्या किंवा बदलाची आवश्यकता असल्यामुळे तो काढून टाकला गेला असावा. रील पुन्हा अपलोड केल्याने सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनेक अटकळींना पूर्णविराम मिळाला आहे.

बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…

असा प्रकार यापूर्वीही घडला

विराट कोहलीचे सोशल मीडिया अकाउंट पहिल्यांदाच चर्चेत आलेले नाही. यापूर्वी, त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरील सर्व पोस्ट काही काळासाठी गायब झाल्या होत्या. त्यावेळी चाहत्यांनी अंदाज लावले होते, परंतु नंतर ते तांत्रिक बिघाड असल्याचं स्पष्ट झालं होतं.

Web Title: Virat kohli reel deleted and re uploaded in seconds what actually happened

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 03:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…
1

बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…

Instagram Down: अचानक बंद पडले सोशल मीडिया अ‍ॅप! हजारो यूजर्स त्रस्त; सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस
2

Instagram Down: अचानक बंद पडले सोशल मीडिया अ‍ॅप! हजारो यूजर्स त्रस्त; सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस

Rajasthan Royals च्या कॅम्पमध्ये Ravindra Jadeja चा जलवा! वैभव सूर्यवंशीबरोबर खास गप्पा, Video Viral
3

Rajasthan Royals च्या कॅम्पमध्ये Ravindra Jadeja चा जलवा! वैभव सूर्यवंशीबरोबर खास गप्पा, Video Viral

T20 World Cup 2026 संपला, आता भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत उतरणार! या दिवसापासून सुरू होतील रोमांचक सामने
4

T20 World Cup 2026 संपला, आता भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत उतरणार! या दिवसापासून सुरू होतील रोमांचक सामने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Mar 11, 2026 | 03:39 PM
निक जोनसची बहिण मायाचं निधन, अवघ्या ३० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, दुर्लभ आजाराने होती ग्रस्त

निक जोनसची बहिण मायाचं निधन, अवघ्या ३० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, दुर्लभ आजाराने होती ग्रस्त

Mar 11, 2026 | 03:37 PM
“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका

“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका

Mar 11, 2026 | 03:34 PM
No-confidence motion : इंदिरा गांधींच्या नातवाचे काय हे ज्ञान…? रविशंकर यांनी लोकसभेत राहुल गांधींना धरले धारेवर

No-confidence motion : इंदिरा गांधींच्या नातवाचे काय हे ज्ञान…? रविशंकर यांनी लोकसभेत राहुल गांधींना धरले धारेवर

Mar 11, 2026 | 03:31 PM
Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीर मिळवून द्या थंडावा, पारंपारिक पद्धतीत घरी बनवा आंबट-गोड चवीचा ‘कोकम सरबत’

Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीर मिळवून द्या थंडावा, पारंपारिक पद्धतीत घरी बनवा आंबट-गोड चवीचा ‘कोकम सरबत’

Mar 11, 2026 | 03:30 PM
Middle East War : युद्धामुळे जगाचा श्वास कोंडणार? होर्मुज खाडी बंद झाल्यास ‘हे’ मार्ग असतील शेवटचा आधार

Middle East War : युद्धामुळे जगाचा श्वास कोंडणार? होर्मुज खाडी बंद झाल्यास ‘हे’ मार्ग असतील शेवटचा आधार

Mar 11, 2026 | 03:30 PM
परंपरा, सौंदर्य आणि शौर्याची ओळख! महाराष्ट्राच्या नऊवारी साडीचा रंजक इतिहास आणि खास वैशिष्ट्य

परंपरा, सौंदर्य आणि शौर्याची ओळख! महाराष्ट्राच्या नऊवारी साडीचा रंजक इतिहास आणि खास वैशिष्ट्य

Mar 11, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM