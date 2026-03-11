Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

मंगळवारी रात्री 09.42 च्या सुमारास, काही चाहत्यांनी दावा केला की त्यांना कोहलीच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवरून एका नवीन रीलची नोटीफिकेशन आली. हा व्हिडिओ सुमारे 62 सेकंदाचा होता. त्यात कोहली प्राक्टिस करताना दिसत होता. कॅप्शनमध्ये IPL 2026 आणि त्याची टीम,RCBचा उल्लेख असल्याचं सांगण्यात येत होतं.
पण काही क्षणातच ही अपलोड केलेली रील गायब झाली आणि अनेकांना ‘This content is no longer available’ अशी नोटीफिकेशन दिसू लागली. यामुळे चाहत्यांना प्रश्न पडला की व्हिडिओ का पोस्ट केला गेला आणि नंतर तो लगेच का डिलीट केला गेला.
रील गायब होताच सोशल मीडियावर चर्चेची लाट उसळली. अनेक वापरकर्त्यांनी व्हिडिओचे स्क्रीनशॉट किंवा स्क्रीन रेकॉर्डिंग करत व्हिडीओ अपलोड करुन डिलीट केलेला पाहिल्याचा दावा केला. काहींनी असे सुचवले की हा व्हिडिओ खरा नाही आणि कदाचित एखाद्या चाहत्याच्या पेजने तो एडिट केला असावा. काही मिनिटांतच ‘कोहली’ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ट्रेंड होऊ लागला आणि हजारो चाहत्यांनी त्यांची मत शेअर करण्यास सुरुवात केली. बरेच जण याला IPL 2026 च्या आधीची प्रमोशनल पोस्ट म्हणत आहेत, तर काही जण याला तांत्रिक चूक मानत होते.
पण आज नंतर विराट कोहलीने त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर तीच रील पुन्हा पोस्ट केली आणि या चर्चांवर पडदा पडला. त्यानंतर चाहत्यांना वाटले की मूळ व्हिडिओ तांत्रिक समस्या किंवा बदलाची आवश्यकता असल्यामुळे तो काढून टाकला गेला असावा. रील पुन्हा अपलोड केल्याने सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनेक अटकळींना पूर्णविराम मिळाला आहे.
विराट कोहलीचे सोशल मीडिया अकाउंट पहिल्यांदाच चर्चेत आलेले नाही. यापूर्वी, त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरील सर्व पोस्ट काही काळासाठी गायब झाल्या होत्या. त्यावेळी चाहत्यांनी अंदाज लावले होते, परंतु नंतर ते तांत्रिक बिघाड असल्याचं स्पष्ट झालं होतं.