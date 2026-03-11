निक जोनसची बहिण मायाचं निधन, अवघ्या ३० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, दुर्लभ आजाराने होती ग्रस्त

निक जोनासच्या कुटुंबात सध्या दुःखाचे वातावरण आहे. जोनास कुटुंबाने त्यांच्या आयुष्यातील एका महत्त्वाच्या सदस्याला कायमचे गमावले आहे. निक जोनास जीला आपली बहीण मानत असे, ती ३० वर्षांची माया किबेल आता या जगात नाही. माया किबेल वयाच्या ३० व्या वर्षी विल्सन नावाच्या दुर्मिळ अनुवांशिक समस्येने ग्रस्त होती.
जोनास ब्रदर्सच्या बालपणीच्या मैत्रिणी आणि शेजारी माया किबेलच्या निधनामुळे कुटुंब सध्या शोकात आहे. असे सांगितले जात आहे की माया किबेलचे ७ मार्च रोजी निधन झाले आणि तिची आई कियोको किबेल यांनी सोशल मीडियावर तिच्याबद्दल एक भावनिक पोस्ट पोस्ट केली.
या पोस्टमध्ये कियोकोने लिहिले, “मला ही बातमी खूप दुःखाने शेअर करावी लागत आहे. मायाला विल्सन रोग नावाच्या दुर्मिळ आजाराने ग्रासले होते. तिने खूप संघर्ष केला, पण अखेर तिचे शरीर हार मानत होते. ७ मार्च रोजी सकाळी ती कोसळली आणि तिचे हृदय आणि फुफ्फुसे काम करणे बंद झाले. खूप उशीर झाला होता आणि तिचे आयसीयूमध्ये निधन झाले.”
त्याच पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, “ती इतक्या वेदना सहन करत होती की ती अनेकदा रडत झोपायची, पण आता ती स्वर्गात गेली आहे, जिथे ती तिच्या वडिलांसोबत वेदना किंवा अश्रूंशिवाय राहू शकते.” माया किबेलच्या आईने तिच्या मुलीच्या मैत्रिणींना लिहिले, “तुम्हाला ज्यांना माहित आहे आणि विश्वास बसत नाही की ती आता आपल्यात नाही, कृपया ती सर्वोत्तम ठिकाणी आहे हे जाणून घ्या. मला माहित आहे की ती वरून तुम्हा सर्वांवर लक्ष ठेवून आहे.”
कियोकोने शेवटी म्हटले, “३० वर्षांपासून तिची आई असल्याने, मला तिची खूप आठवण येते आणि माझे मन दुखावले आहे. ती आता दुःखात नाही हे जाणून मला दिलासा मिळतो. तुम्हा सर्वांना प्रेम आणि प्रार्थना!” या पोस्टमध्ये निक जोनासने माया किबेलच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की किबेल आणि जोनास कुटुंबाचे लहानपणापासूनच जवळचे नाते होते आणि ती विशेषतः निक जोनासच्या जवळची होती. असे म्हटले जाते की दोघेही भावंडांसारखे एकत्र वाढले. श्रद्धांजली पोस्टमध्ये निकने लिहिले, “माझी बहीण कायमची. मी नेहमीच तुमच्यासोबत आहे.”
निक आणि त्याची मुलगी माया यांचे जुने बालपणीचे फोटो
किबेल कुटुंब अनेकदा निक जोनास आणि त्याची मुलगी माया यांचे जुने बालपणीचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करते, मग ते बाहेर फिरताना असोत किंवा ख्रिसमस सेलिब्रेशनचे असोत. ख्रिसमस फोटो शेअर करताना किबिएलने लिहिले, “इतक्या वर्षात आणि जगभरात वेगवेगळे जीवन जगूनही, ते एकत्र राहिले आहेत आणि त्यांची मैत्री टिकवून ठेवली आहे. मित्र आणि कुटुंब असेच असतात. जगात काहीही घडले तरी, आम्ही एकमेकांची काळजी घेतो आणि प्रेम करतो.”
