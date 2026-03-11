No-confidence motion : इंदिरा गांधींच्या नातवाचे काय हे ज्ञान…? रविशंकर यांनी लोकसभेत राहुल गांधींना धरले धारेवर

काय म्हणाले रविशंकर?
सभागृहामध्ये अविश्वास ठरावावर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान काँग्रेसने आरोप केला की बिर्ला यांनी विरोधी पक्षनेत्याला वेळ दिला नाही. त्यांना २० वेळा बोलण्यापासून रोखण्यात आले. यावर रविशंकर यांनी सत्ताधारी एनडीएची भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, “राहुल गांधी बोलत नसल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या जातात, परंतु प्रश्न असा आहे की ते प्रत्यक्षात काय बोलतात. जेव्हा मी निवडणूक प्रचारासाठी हरियाणाला गेलो होतो तेव्हा कोणीतरी मला सांगितले की राहुल गांधी म्हणाले होते की ते जिलेबी कारखाना लावतील. जेव्हा मला विश्वास बसला नाही तेव्हा मला एक व्हिडिओ दाखवण्यात आला. यावर मी आश्चर्यचकित झालो की हे असं कसं होऊ शकतं आणि हे काय बोलत आहेत. देशभरातील प्रत्येक गावागावात जिलेबी तळली जाते. जिलेबी ही कारखान्यात बनत नाही,” असा उपरोधिक टोला रविशंकर यांनी लगावला आहे.
पुढे ते म्हणाले की, “राहुल गांधींनी अमेरिकेच्या राजदूताला असेही सांगितले की, भारतातील इस्लामिक कट्टरतावादापेक्षा हिंदू कट्टरपंथी जास्त चिंताजनक आहेत. त्यांनी जे काही सांगितले, ते सर्व त्यांनी पुढे नेले. राहुल गांधी काय काय बोलले आहेत हे मी सांगितले तर त्याची एक यादीच तयार होईल, सभापतींविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव हा एखाद्याचा अहंकार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.”
रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, “राहुल गांधी माझ्यावर आरोप करतात की त्यांना बोलू दिले जात नाही. मात्र शेवटी ते काय बोलतात? ते म्हणाले की तपश्चर्येमुळे गरमी निर्माण होते. तपश्चर्या म्हणजे आत्म्याचे परमात्म्याशी मिलन आहे. शेवटी, इंदिराजींच्या नातवाला याबद्दल काय ज्ञान आहे? मला हे पाहून आश्चर्य वाटले. विरोधी पक्षाचे सदस्य पंतप्रधानांच्या खुर्चीजवळ कसे आले हे सर्वांनी पाहिले. राहुल गांधी हे सभागृह अराजकतेत बदलू इच्छितात. ही संसद सर्वोच्च आहे आणि तिची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे. जर सभापतींविरुद्ध निराधार प्रस्ताव आणला गेला असेल तर आम्ही त्याचा विरोध करतो,” अशी भूमिका रवीशंकर प्रसाद यांनी घेतली आहे.