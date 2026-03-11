Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“अश्लील शब्द वापरणे म्हणजे क्रिएटिव्हिटी नाही…”, सोना मोहापात्रा यांचा संताप, Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका

गायिका सोना मोहापात्रायांनी रॅपर बादशाहच्या नव्या ‘टिटरी’ गाण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या गाण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर आता गायिका गाण्यावर टीका करताना दिसली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:34 PM
  • गायिका सोना मोहापात्रा यांचा संताप
  • Badshah च्या ‘टिटरी’ गाण्यावर केली टीका
  • सोशल मीडियावर शेअर केली पोस्ट
 

गायिका सोना मोहपात्रा हिने रॅपर बादशाहच्या वादग्रस्त हरियाणवी गाणे “टिटरी” वर जोरदार टीका केली आहे, तिने हे गाणं महिलांविरुद्ध आक्षेपार्ह असल्याचे म्हणत कलाकारांनी महिलांविरुद्ध द्वेषाला आव्हान द्यावे असे म्हटले आहे. वृत्तानुसार, सोना यांनी सोशल मीडियावर बादशाहला टॅग करत लिहिले आहे की, “तुम्ही महिलांविरुद्ध द्वेषाला आव्हान देऊ शकता, परंतु त्याचा प्रचार करू नका.” गाण्याच्या रिलीजमुळे गोंधळ उडाला होताच हे विधान आले.

‘टिटरी’ हे गाणं १ मार्च रोजी हे प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यातील बोल आणि व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध गायिका सोना मोहापात्रा यांनीही या गाण्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सोना यांनी बुधवारी त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक नोट शेअर केली. त्या नोटमध्ये त्यांनी लिहिले की हा काही पहिलाच प्रसंग नाही, यापूर्वीही अशा अनेक घटना पाहायला मिळाल्या आहेत. त्यांनी पुढे नमूद केले की अनेकदा काही पुरुष अशा प्रकारच्या गाण्यांमधून महिलांना केवळ आकर्षणाची वस्तू म्हणून दाखवतात आणि स्वतःला हिरो म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करतात, जणू महिलांना त्यांच्या अशा वागण्यावर फिदा व्हावे.

“मला नात्यांमध्ये आनंद मिळाला नाही…” करीनाशी लग्न केल्यानंतर सैफचे आयुष्य बदलले; अनेक वर्षांनंतर केला खुलासा

रॅप गाण्यांमध्ये अश्लील शब्दांचा वापर केल्याबद्दलही सोना यांनी टीका केली. त्यांनी लिहिले, “‘तू मुझपे मरती है, मुझपे जान छिड़कती है’ अशा प्रकारचा जुना आणि खोटा ‘स्वॅग’ दाखवणे यात काही सर्जनशीलता नाही. उलट हा पॉप कल्चरमधील सर्वात आळशी आणि कंटाळवाणा मार्ग आहे.”

बादशाहवर केली टीका

गायिकेने पुढे म्हटले की, स्वतःला “हरियाणाचा मुलगा” म्हणणे आणि उदास चेहरा करणे देखील योग्य नाही. गायिकेने लिहिले की, “हरियाणा आधीच देशातील सर्वात वाईट लिंग गुणोत्तर, महिलांवरील हिंसाचार आणि सन्मान हत्यांना तोंड देत आहे.” सोना यांनी यावर भर दिला की कलाकाराचे काम म्हणजे लोकांचे विचार चांगल्यासाठी बदलणे. बादशाहवर टीका करताना तिने लिहिले, “तुम्ही एकतर महिलाविरोधी मानसिकतेला आव्हान देऊ शकता किंवा पैसे कमविण्यासाठी त्याचा वापर करू शकता.” तसेच त्यांनी उपरोधिकपणे असेही म्हटले की, “फक्त पैसे खर्च करणारे लोक मिळवण्यापेक्षा लोकांची विचारसरणी उंचावणे अधिक महत्त्वाचे आहे.”

‘Ek Din’चा ट्रेलर रिलीज; साई पल्लवी आणि जुनैद खानची रोमँटिक लव्ह स्टोरी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक

शेवटी, तिने बादशाह आणि इतर रॅप निर्मात्यांना उत्तर देताना लिहिले, “बादशाह आणि त्याच्यासारखे इतर लोक चांगले काम करतात, आणि फॅशनच्या नावाखाली या गोष्टींवर पैसे खर्च करणारे तुम्ही लोक… तुमचे मन मोठे करा.” सोना यांनी तिची नोट सोशल मीडियावर शेअर केली आणि कॅप्शनमध्ये दिली, “आणि आता शाळेच्या गणवेशातील मुलींचा वापर फक्त शोभेच्या वस्तू म्हणून केला जात आहे. ही मानसिकता बदला. भारताला अधिक चांगले काही हवे आहे.”

Published On: Mar 11, 2026 | 03:34 PM

