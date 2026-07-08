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गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पंढरपुरात उभारणार ‘गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन’; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची घोषणा

Updated On: Jul 08, 2026 | 09:44 PM IST
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सारांश

Pandharpur News: गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंढरपूर येथे गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी 'गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन' उभारण्याची घोषणा केली आहे. तसेच ३६ दिंड्यांना ५ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पंढरपुरात उभारणार 'गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन

गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पंढरपुरात उभारणार 'गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन

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विस्तार
  • गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठी बातमी!
  • पंढरपुरात उभारणार ‘गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन’
  • मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची घोषणा
पंढरपूर | शिवाजी हळणवर: गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी आनंदाची आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंढरपूरमध्ये गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन’ उभारण्याची घोषणा केली असून, त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आल्याची माहिती दिली. आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे प्रस्थान करणाऱ्या वारकऱ्यांना शुभेच्छा देताना त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

दरवर्षी गोव्यातून हजारो वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला येतात. मात्र, त्यांच्या मुक्कामासाठी कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध नव्हती. ही अडचण लक्षात घेऊन मागील वर्षी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोवा भवन उभारण्याची घोषणा केली होती. आता त्या घोषणेला प्रत्यक्ष आकार मिळत असून, भवनासाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. पुढील वर्षीच्या आषाढी एकादशीपूर्वी हे भवन पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे भवन उभारल्यानंतर गोमंतकीय वारकऱ्यांना पंढरपूरमध्ये सुरक्षित, सुसज्ज आणि हक्काचे निवासस्थान उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी वारीसाठी येणाऱ्या हजारो भाविकांची मोठी सोय होणार आहे.

याचबरोबर गोवा सरकारने वारकऱ्यांच्या प्रवासासाठीही मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील नोंदणीकृत वारकरी दिंड्यांना प्रवासासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना सुरू करण्यात आली असून, कला आणि संस्कृती संचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते ३६ नोंदणीकृत दिंड्यांना आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात आले. दिंडीतील वारकऱ्यांच्या संख्येनुसार ₹१ लाख ते ₹५ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. किमान ४० वारकरी असलेल्या नोंदणीकृत दिंड्यांना परतीच्या बसप्रवासासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

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या योजनेअंतर्गत सुमारे ३,५०० गोमंतकीय वारकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. प्लास्टिकमुक्त वारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कापडी पिशव्या, पारंपरिक वारकरी वेशभूषा, औषधांचे संच (मेडिकल किट) तसेच वारी मार्गावरील निश्चित ठिकाणी वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि पर्यावरणपूरक होणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या या निर्णयामुळे गोमंतकीय वारकऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होत असून, वारकरी संप्रदायातून या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात येत आहे. पंढरपूरमध्ये उभारण्यात येणारे ‘गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन’ हे गोवा आणि पंढरपूर यांच्यातील आध्यात्मिक नात्याला अधिक बळ देणारे ठरणार असल्याची भावना वारकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्दे

  • पंढरपुरात उभारणार ‘गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन’
  • भवनासाठी जागा निश्चित; पुढील आषाढीपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
  • ३६ नोंदणीकृत दिंड्यांना ₹१ ते ₹५ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत.
  • सुमारे ३,५०० गोमंतकीय वारकऱ्यांची नोंदणी.
  • परतीच्या बसप्रवासासाठी सहाय्य, मेडिकल किट, कापडी पिशव्या व वैद्यकीय सुविधा.
  • प्लास्टिकमुक्त आणि अधिक सुरक्षित वारीसाठी गोवा सरकारचा पुढाकार.
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Web Title: Goa cm pramad sawant announces goa vitthal rukmini bhavan in pandharpur marathi news

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Published On: Jul 08, 2026 | 09:44 PM

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