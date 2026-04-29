Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Visa Violation In Pune 3 Us Nationals Issued Leave India Notice For Religious Preaching

Pune Crime News: पर्यटन व्हिसावर येऊन ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार; कॅब चालकाच्या तक्रारीनंतर पुणे पोलिसांकडून देश सोडण्याचे आदेश

प्राथमिक चौकशीत संबंधित तिन्ही नागरिक पर्यटन व्हिसावर भारतात आल्याचे स्पष्ट झाले. अशा व्हिसावर धार्मिक प्रचार किंवा मिशनरी स्वरूपाच्या उपक्रमांना परवानगी नसते.

Updated On: Apr 29, 2026 | 05:00 PM
Pune Police, Visa Violation, Breaking News, Religious Conversion,

Pune Crime News: पर्यटन व्हिसावर येऊन ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार; कॅब चालकाच्या तक्रारीनंतर पुणे पोलिसांकडून देश सोडण्याचे आदेश

Follow Us:
Follow Us:
  • ५३, ६५ आणि ६६ वयोगटातील तीन अमेरिकन नागरिक १९ ते २१ एप्रिल दरम्यान पर्यटन व्हिसावर भारतात आले होते.
  • एका खासगी कॅब चालकाला त्यांनी बायबल आणि ख्रिश्चन धर्माशी संबंधित पत्रके देऊन धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न
  • पुण्याच्या परकीय नागरिक नोंदणी विभागाने (FRO) चौकशी केली असता, त्यांनी पर्यटन व्हिसाच्या अटींचा भंग
Pune US Citizens Religious Conversion Case : पर्यटन व्हिसावर भारतात आलेल्या तीन अमेरिकन नागरिकांविरोधात Pune Police यांनी कारवाई करत त्यांना देश सोडण्याची नोटीस बजावली आहे. ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार केल्याचा आणि एका कॅब चालकाला धर्मांतरासाठी आर्थिक आमिष दाखवल्याचा आरोप या तिघांवर करण्यात आला आहे.

या घटनेमुळे पुण्यात खळबळ उडाली असून पर्यटन व्हिसावर येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या हालचाली आणि नियमांचे पालन यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: धक्कादायक! ‘मी जीवन संपवत आहे’ मेसेज, नंतर दोन मित्रांची आत्महत्या

कॅब चालकाच्या तक्रारीनंतर प्रकरण उघड

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अमेरिकन नागरिक पर्यटनासाठी पुण्यात आले होते. मात्र शहरात राहत असताना ते ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करत असल्याची माहिती समोर आली. एका कॅब चालकाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल करत दावा केला की, या नागरिकांनी त्याला धर्मांतरासाठी आर्थिक मदतीचे आमिष दाखवले. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. तपासादरम्यान संबंधितांकडून धार्मिक प्रचारासाठी वापरली जाणारी पत्रके आणि लीफलेट मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे.

व्हिसा नियमांचे उल्लंघन?

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ५३, ६५ आणि ६६ वर्षे वयोगटातील हे नागरिक १९ ते २१ एप्रिल दरम्यान भारतात दाखल झाले होते. २६ एप्रिलपासून ते पिंपरी-चिंचवडमधील एका हॉटेलमध्ये राहत होते आणि पुणे परिसरात फिरत होते. २७ एप्रिल रोजी सकाळी शुक्रवार पेठ भागात त्यांनी एका खासगी कॅब चालकाला बायबलसह इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी भाषेतील धार्मिक पत्रके दिली. “ख्रिश्चन धर्म इतर धर्मांपेक्षा श्रेष्ठ आहे,” असे सांगत त्यांनी त्या चालकाचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.

Nashik News: अकल्पित घटना! साबण खाल्ल्याने 20 वर्षीय युवकाचा मृत्यू, पोस्टमार्टेम अहवालाची प्रतीक्षा

अशी झाली कारवाई

या घटनेनंतर संबंधित कॅब चालकाने परिसरात सुरू असलेल्या रॅलीच्या बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत तिघांनाही ताब्यात घेतले आणि पोलीस ठाण्यात नेले. तपासादरम्यान त्यांच्या बॅगांची झडती घेतली असता मोठ्या प्रमाणात धार्मिक प्रचारासाठी वापरली जाणारी पत्रके जप्त करण्यात आली. पुढील चौकशीत Foreigners Registration Office Pune (FRO) ने स्पष्ट केले की, हे नागरिक पर्यटन व्हिसावर असूनही धार्मिक प्रचार करत होते, जे नियमांचे उल्लंघन आहे.

कायदेशीर कारवाई आणि ‘भारत सोडण्याची’ नोटीस

परदेशी नोंदणी कार्यालयाचे पोलीस उपायुक्त संदीप भाजीभाकडे यांनी सांगितले की, इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स ॲक्टनुसार व्हिसा अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे तिघांनाही ‘लीव्ह इंडिया नोटीस’ देण्यात आली आहे.

 

Web Title: Visa violation in pune 3 us nationals issued leave india notice for religious preaching

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

May 17, 2026 | 04:50 PM
Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

May 17, 2026 | 04:32 PM
मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

May 17, 2026 | 04:26 PM
Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

May 17, 2026 | 04:05 PM
India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

May 17, 2026 | 03:56 PM
Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 17, 2026 | 03:50 PM
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

May 17, 2026 | 03:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM