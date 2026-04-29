  • Nashik News Unimaginable Tragedy 20 Year Old Youth Dies After Consuming Soap Post Mortem Report Awaited

Nashik News: अकल्पित घटना! साबण खाल्ल्याने 20 वर्षीय युवकाचा मृत्यू, पोस्टमार्टेम अहवालाची प्रतीक्षा

नाशिकमध्ये 20 वर्षीय अथर्व द्विवेदी या तरुणाचा अंघोळीचा साबण खाल्ल्याने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. प्रकृती बिघडल्यानंतर रुग्णालयात नेले असता उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 03:29 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • साबण खाल्ल्याने तरुणाचा मृत्यू; नाशिकमध्ये खळबळ
  • प्रकृती बिघडल्यानंतर रुग्णालयात दाखल, उपचारापूर्वीच मृत्यू
  • स्पेशल चाइल्ड असल्याने माहिती नसल्याचा प्राथमिक अंदाज; तपास सुरू
Nashik: आजकाल आपण सुंदर दिसण्यासाठी वेगवेगळ्या अंघोळीचे साबण वापरताना दिसतो. मात्र आता तुम्ही कल्पना करू शकणार नाही. या बातमीने तुम्हाला सुद्धा धक्का बसेल. तो म्हणजे नाशिक जिल्ह्यात एक अशी घटना घडली आहे. ती म्हणजे अंघोळीचे साबण खाल्ल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. अथर्व द्विवेदी अस या २० वर्षीय मुलाच नाव आहे. घरात कोणी नसताना नजर चुकवून त्याने साबण खाल्ल आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला आहे. त्याच्या मृत्यूने नाशिक परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

दवाखान्यात नेल मात्र…

अथर्व ने साबण नक्की का खाल्ल असाव याचा तपास आता पोलीस करत आहेत. मात्र जेव्हा त्याने साबण खाल्ल तेव्हा त्याला त्रास जाणवायला लागला. घरच्या लोकांच्या लक्षात ही बाब आली तेव्हा त्यांनी त्याला तत्काळ रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी दाखल केल. जेव्हा डॉक्टरांनी त्याला तपासल तेव्हा त्यांना सुद्धा आश्चर्याचा धक्का बसला. डॉक्टरांनी अथर्व ला वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले मात्र त्यात त्यांना अपयश आल. आणि या सगळ्या घटनेत अथर्व द्विवेदीचा मृत्यू झाला आहे.

पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट मध्ये सत्य कळणार ?

अथर्व द्विवेदी हा स्पेशल चाइल्ड मुलगा होता. त्याला काय खावे आणि काय खाऊ नये याची माहिती नसल्याने त्याने ते खाल्ल असाव असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र आता पोलिस या घटनेचा तपास करत आहेत. नाशिकच्या इंदिरा नगर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली आहे. मात्र या घटनेने द्विवेदी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांनी त्याचा मृतदेह हा पॉश मार्टेम रिपोर्ट साठी पाठवला आहे. मात्र या घटनेने इंदिरा नगर परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिकच्या इंदिरा नगर परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: अथर्व द्विवेदी (वय 20) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

  • Que: मृत्यूचे कारण काय मानले जात आहे?

    Ans: अंघोळीचा साबण खाल्ल्यामुळे प्रकृती बिघडून मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे; अधिक तपास सुरू आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 03:29 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

