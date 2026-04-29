Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Shivsena Ubt Vidhanparishad Election Ambadas Danve Candidate Mva Uddhav Thackeray Shivsena

Vidhan Parishad Election: भाजपनंतर ठाकरे गटाची मोठी खेळी! विधानपरिषदेसाठी उमेदवाराचे नाव निश्चित, तर महायुतीमध्ये नाराजीचा सूर

Vidhan Parishad Election News : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून माजी आमदार अंबादास दानवे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 04:19 PM
भाजपनंतर ठाकरे गटाची मोठी खेळी! विधानपरिषदेसाठी उमेदवाराचे नाव निश्चित, तर महायुतीमध्ये नाराजीचा सूर

भाजपनंतर ठाकरे गटाची मोठी खेळी! विधानपरिषदेसाठी उमेदवाराचे नाव निश्चित, तर महायुतीमध्ये नाराजीचा सूर

Follow Us:
Follow Us:

Vidhan Parishad Election News In Marathi : राज्यातील लक्षद्वीप विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची अधिकृत घोषणा सुरू झाली असून, भाजपनंतर आता ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराची घोषणा करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते आणि शिवसेना नेते अंबादास दानवे याचं नाव यांना विधान परिषदेचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उद्धव ठाकरे विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी चर्चेत होते. तसेच, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून त्यांनाच करण्याचा आग्रह केला जात होता. मात्र, अंबादास दानवे ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून विधान परिषदेवर जाणार असल्याची माहिती आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत दिल्याने आता सस्पेन्स संपला आहे.

राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपने ६ उमेदवार जाहीर केल्यानंतर, आता ठाकरे गटानेही सस्पेन्स संपवला आहे.ठाकरेंच्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या जागी आता अंबादास दानवे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत माहिती दिली. उद्धव ठाकरे विधान परिषदेचे नेते व्हावेत, अशी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची इच्छा होती. यामध्ये ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या निवडीसाठी आग्रह धरला होता.मात्र, आता उद्धव ठाकरे यांनी आपलं वजन अंबादास दानवे यांच्या पारड्यात टाकल्यामुळे, आता ते ठाकरे गटाचे अधिकृत उमेदवार असतील. अंबादास दानवे हे शिवसेनेचे म्हणजेच महाविकास आघाडीचे विधान परिषदेचे उमेदवार असतील, उद्या सकाळी 11 वाजता ते उमेदवारी अर्ज दाखल करतील, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.

Diveagar Gram Panchayat: तटकरेंच्या बालेकिल्ल्याला भगदाड! दिवेआगारमध्ये राष्ट्रवादीचा धक्कादायक पराभव; विजय तोडणकर नवे सरपंच

दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वीच अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळ निश्चित झाला असता. यानंतर, विधान परिषदेतील उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्या जागी कोण जाणार याची उत्सुकता सर्वांनाच होती.

विधान परिषदेतील १० जागांसाठी १२ मे रोजी मतदान होणार आहे. १२ मे रोजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ४ या वेळेत मतदान होईल. तर 12 मे रोजीच निकाल जाहीर होणार आहे.

विधानसभेच्या संख्याबळानुसार, भाजपच्या वट्यालाला ६, शिवसेनेला २, राष्ट्रवादीला १ आणि महाविकास आघाडीला १ जागा मिळेल. विधान परिषदेवर आमदार निवडण्यासाठी २८ मतांचा कोटा आवश्यक असतो.

महायुती भाजप (१३१ आमदार), एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना (५७ आमदार) आणि अजित पवार यांचे राष्ट्रवादी (४० आमदार) यांचे संख्याबळ पाहता, महाआघाडीचे ९ उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात. महाविकास आघाडीचे एकूण संख्याबळ ४६ आहे. त्यामुळे त्यांचा केवळ एकच उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतो.

भाजपकडून विधान परिषदेसाठी ६ उमेदवारांची यादी

दरम्यान, भाजपने विधान परिषदेसाठी ६ उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. भाजप संसदीय समितीच्या मंजुरीनंतर, भाजपने महाराष्ट्रातील ५ विधान परिषदांच्या जागांसाठी पाच उमेदवारांची अधिकृत घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे, विधान परिषदेच्या एका पोटनिवडणुकीसाठी एकूण ६ उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे.

भाजप उमेदवार

सुनील कर्जतकर,
माधवी नाईक,
संजय भेंडे,
विवेक कोल्हे,
प्रमोद जठार,
प्रज्ञा सावंत

विधान परिषद निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम –

निवडणूक अधिसूचना जारी करण्याची तारीख: २३ एप्रिल २०२६
उमेदवारी अर्ज भरण्याचा अंतिम दिवस: ३० एप्रिल २०२६
उमेदवार छाननी: २ मे २०२६
उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख: ४ मे २०२६
मतदानाची तारीख: १२ मे २०२६
मतदानाची वेळ: सकाळी ९ ते सायंकाळी ४.
मतमोजणी: १२ मे २०२६ सायंकाळी ५ वाजता
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख: १३ मे २०२६

नगर परिषदा महासंघाच्या अध्यक्षपदी रुचिता घोरपडे यांची निवड, 393 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांचं करणार नेतृत्व

Web Title: Shivsena ubt vidhanparishad election ambadas danve candidate mva uddhav thackeray shivsena

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 04:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात
1

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल
2

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM