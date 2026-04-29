Chhatrapati Sambhajinagar Crime: धक्कादायक! ‘मी जीवन संपवत आहे’ मेसेज, नंतर दोन मित्रांची आत्महत्या

छत्रपती संभाजीनगरच्या बिडकीन परिसरात दोन जीवलग मित्रांनी ‘मी जीवन संपवत आहे’ असा मेसेज पाठवून विष प्राशन करत आत्महत्या केली. घटनास्थळी विषारी औषध व साहित्य सापडले असून पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 03:18 PM
  • ‘मी जीवन संपवत आहे’ मेसेजनंतर दोघांनी टोकाचा निर्णय
  • घटनास्थळी विषारी औषध, बाटल्या व दुचाकी आढळली
  • आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट; पोलिस तपास सुरू
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन जिवलग मित्रांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आधी त्यांनी आपल्या आईला मेसेज केले, त्यांनतर व्हाटसऍप वर त्यांनी स्टेटस ठेवले आणि टोकाचा निर्णय घेतले. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ही घटना छत्रपती संभाजीनगरमधील बिडकीन डीएमआयसी परिसरात घडली.

काय घडलं नेमकं?

गणेश काकासाहेब झिरपे (वय 23) आणि सचिन भगीरथ आरगडे (वय 29) असे आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांचे नाव आहे. बिडकीन डीएमआयसी (पैठण) परिसरात मंगळवारी काहीजण मॉर्निंग वॉक करत होते. तेव्हा रस्त्याच्या कडेला दोन तरुण बेशुद्ध अवस्थेत असल्याचे दिसले. त्यांनी याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांना तरुणांचे मृतदेह आणि एमएच 20 एफएक्स 6845 क्रमांकाची दुचाकी आढळली. तसेच दोन मोबाईल, दोन पाण्याच्या बाटल्या, दोन ग्लास, विषारी औषधाचा डबा आढळला.

पोलिसांनी मृतकांची ओळख पटवली. घटनास्थळाचा पंचनामा करून दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवले. पोलिसांनी सांगितले की, त्या रात्री दोघांनी दोन पाण्याच्या बाटल्या, दोन विदेशी दारूच्या बाटल्या आणि विषारी औषधाचा डबा सोबत घेतला होता. दोघे एकाच दुचाकीवर बसून डीएमआयसी परिसरात गेले आणि तिकडेच जीवनयात्रा संपवली. मात्र, दोन्ही तरुणांनी एकाच वेळी मृत्यूचा मार्ग का पत्करला? याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. बिडकीन पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.

कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

गणेश झिरपे याची आई लग्न सोहळ्यांत केटरर्सकडे स्वयंपाकाचं काम करते. तर दोन्ही तरुण हॉटेल कामगार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यांनी अचानक टोकाचं पाऊल उचलल्याने दोन्ही कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: छत्रपती संभाजीनगरमधील बिडकीन DMIC परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आत्महत्येपूर्वी काय केलं होतं?

    Ans: दोघांनी ‘मी जीवन संपवत आहे’ असा मेसेज आईला पाठवला आणि व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवले.

  • Que: पोलिसांना घटनास्थळी काय सापडलं?

    Ans: विषारी औषधाचा डबा, पाण्याच्या बाटल्या, ग्लास आणि दुचाकी आढळली.

Published On: Apr 29, 2026 | 03:18 PM

