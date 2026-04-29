‘संजय राऊत हिंदूंना बदनाम करत आहेत’, मीरा रोडवरील हल्ल्याबाबतच्या विधानानंतर भाजपचा जोरदार हल्ला

नवनाथ बान यांनी हिंदू धर्माबाबतच्या संजय राऊत यांच्या विधानाचा निषेध केला आणि राऊत हे औरंगजेबासारख्या मानसिकतेला खूश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले.

Updated On: Apr 29, 2026 | 04:17 PM
मीरा रोडवरील हल्ल्याबाबतच्या विधानानंतर भाजपचा जोरदार हल्ला (Photo Credit- X)

Navnath Ban on Sanjay Raut News: बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत, भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. या वादाचे मूळ मीरा रोड येथे एका सुरक्षा रक्षकावर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेत दडलेले आहे; या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी एक वादग्रस्त विधान केले होते. राऊत यांनी असे विधान केले होते की, एखाद्या व्यक्तीचा धर्म विचारून त्यानंतर हल्ला करण्याच्या घटना विविध धार्मिक समुदायांमध्ये घडत असतात. यावर तीव्र प्रत्युत्तर देत नवनाथ बन यांनी ठामपणे सांगितले की, अशा निराधार दाव्यांद्वारे संजय राऊत जाणीवपूर्वक हिंदूंची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

हिंदू धर्माच्या प्रतिष्ठेला धक्का…

हिंदू धर्माचा मूळ स्वभाव असलेल्या सहिष्णुतेवर भर देत नवनाथ बन म्हणाले की, आजवर कोणत्याही हिंदूने, समोरच्या व्यक्तीचा धर्म विचारून तिच्यावर हल्ला केलेला नाही. राऊत यांना आव्हान देत त्यांनी विचारले की, याच्या अगदी उलट घडल्याचे (म्हणजेच एखाद्या हिंदूने धर्म विचारून हल्ला केल्याचे) एक तरी उदाहरण राऊत देऊ शकतील का? संजय राऊत हे केवळ काही मोजक्या लोकांना खूश करण्यासाठी आणि स्वतःचे राजकीय स्थान सुरक्षित करण्यासाठी हिंदू धर्माच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत असल्याचा आरोप बन यांनी केला.

“औरंगजेबी मानसिकतेवर” हल्लाबोल

पत्रकार परिषदेदरम्यान, ऐतिहासिक घटना आणि समकालीन घटना यांच्यात समांतरता दर्शवत नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांच्या अंतर्निहित निष्ठांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पहलगाम आणि मीरा रोडसारख्या ठिकाणी धर्म विचारून हल्ले करण्याच्या घटना घडल्या असतानाही, राऊत मात्र हल्लेखोरांचीच बाजू घेताना दिसत आहेत. त्यांनी एक कडक इशारा देत जाहीर केले की, हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे आणि येथे कोणत्याही परिस्थितीत “औरंगजेबी मानसिकतेचे” उदात्तीकरण खपवून घेतले जाणार नाही. औरंगजेबाच्या विचारसरणीच्या समर्थकांना खूश करण्याच्या उद्देशानेच राऊत अशी विधाने का करत आहेत, याचा त्यांनी जाब विचारला.

पश्चिम बंगाल निवडणुका आणि ममता बॅनर्जी यांच्याबाबत टोले

नवनाथ बन यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या समर्थनासाठी संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानांवरही उपहासात्मक टीका केली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर राऊत यांच्या मनात ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दल इतकाच गाढ स्नेह असता, तर मग राऊत किंवा उद्धव ठाकरे या दोघांपैकी कोणीही त्यांच्या प्रचारासाठी बंगालमध्ये का गेले नाहीत? या दोन्ही नेत्यांना चिमटा काढत त्यांनी मिश्किलपणे म्हटले की, जर या दोघांनी खरोखरच बंगालमध्ये प्रचारसभा घेतल्या असत्या, तर भाजपच्या जागांच्या संख्येत आणखी दहाने वाढ झाली असती. पश्चिम बंगालच्या जनतेने ममता बॅनर्जी यांची ‘दहशतीची राजवट’ नाकारली आहे, असा विश्वास बॅन यांनी व्यक्त केला. पहिल्या टप्प्यात नोंदवल्या गेलेल्या ९५ टक्के मतदानावरून ही वस्तुस्थिती सिद्ध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ४ मे रोजी बंगालमध्ये भाजपचा दणदणीत विजय होईल, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला.

भाजपचा “सबका साथ, सबका विकास” हा मंत्र

शेवटी, नवनाथ बन यांनी भाजपच्या संघटनात्मक कार्यसंस्कृतीवर प्रकाश टाकला. भाजप आपल्या “सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास” या मूळ मंत्रावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. विधान परिषद आणि राज्यसभा निवडणुकांची उदाहरणे देत त्यांनी स्पष्ट केले की, पक्षाने तळागाळातील कार्यकर्त्यांना म्हणजेच ज्यांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर अहोरात्र कष्ट घेतले आहेत आणि अनेक वर्षांपासून पक्षाचा झेंडा अभिमानाने मिरवला आहे सातत्याने संधी दिली आहे. विधान परिषदेच्या उमेदवारांच्या सध्याच्या यादीचा संदर्भ देत, भाजप समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन जाण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

