‘संजय राऊत हिंदूंना बदनाम करत आहेत’, मीरा रोडवरील हल्ल्याबाबतच्या विधानानंतर भाजपचा जोरदार हल्ला

हिंदू धर्माचा मूळ स्वभाव असलेल्या सहिष्णुतेवर भर देत नवनाथ बन म्हणाले की, आजवर कोणत्याही हिंदूने, समोरच्या व्यक्तीचा धर्म विचारून तिच्यावर हल्ला केलेला नाही. राऊत यांना आव्हान देत त्यांनी विचारले की, याच्या अगदी उलट घडल्याचे (म्हणजेच एखाद्या हिंदूने धर्म विचारून हल्ला केल्याचे) एक तरी उदाहरण राऊत देऊ शकतील का? संजय राऊत हे केवळ काही मोजक्या लोकांना खूश करण्यासाठी आणि स्वतःचे राजकीय स्थान सुरक्षित करण्यासाठी हिंदू धर्माच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत असल्याचा आरोप बन यांनी केला.
पत्रकार परिषदेदरम्यान, ऐतिहासिक घटना आणि समकालीन घटना यांच्यात समांतरता दर्शवत नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांच्या अंतर्निहित निष्ठांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पहलगाम आणि मीरा रोडसारख्या ठिकाणी धर्म विचारून हल्ले करण्याच्या घटना घडल्या असतानाही, राऊत मात्र हल्लेखोरांचीच बाजू घेताना दिसत आहेत. त्यांनी एक कडक इशारा देत जाहीर केले की, हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे आणि येथे कोणत्याही परिस्थितीत “औरंगजेबी मानसिकतेचे” उदात्तीकरण खपवून घेतले जाणार नाही. औरंगजेबाच्या विचारसरणीच्या समर्थकांना खूश करण्याच्या उद्देशानेच राऊत अशी विधाने का करत आहेत, याचा त्यांनी जाब विचारला.
नवनाथ बन यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या समर्थनासाठी संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानांवरही उपहासात्मक टीका केली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर राऊत यांच्या मनात ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दल इतकाच गाढ स्नेह असता, तर मग राऊत किंवा उद्धव ठाकरे या दोघांपैकी कोणीही त्यांच्या प्रचारासाठी बंगालमध्ये का गेले नाहीत? या दोन्ही नेत्यांना चिमटा काढत त्यांनी मिश्किलपणे म्हटले की, जर या दोघांनी खरोखरच बंगालमध्ये प्रचारसभा घेतल्या असत्या, तर भाजपच्या जागांच्या संख्येत आणखी दहाने वाढ झाली असती. पश्चिम बंगालच्या जनतेने ममता बॅनर्जी यांची ‘दहशतीची राजवट’ नाकारली आहे, असा विश्वास बॅन यांनी व्यक्त केला. पहिल्या टप्प्यात नोंदवल्या गेलेल्या ९५ टक्के मतदानावरून ही वस्तुस्थिती सिद्ध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ४ मे रोजी बंगालमध्ये भाजपचा दणदणीत विजय होईल, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला.
शेवटी, नवनाथ बन यांनी भाजपच्या संघटनात्मक कार्यसंस्कृतीवर प्रकाश टाकला. भाजप आपल्या “सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास” या मूळ मंत्रावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. विधान परिषद आणि राज्यसभा निवडणुकांची उदाहरणे देत त्यांनी स्पष्ट केले की, पक्षाने तळागाळातील कार्यकर्त्यांना म्हणजेच ज्यांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर अहोरात्र कष्ट घेतले आहेत आणि अनेक वर्षांपासून पक्षाचा झेंडा अभिमानाने मिरवला आहे सातत्याने संधी दिली आहे. विधान परिषदेच्या उमेदवारांच्या सध्याच्या यादीचा संदर्भ देत, भाजप समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन जाण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
