Naman Tula Song : महाराष्ट्र दिनी गुंजणार अभिमानाची साद! अमृता फडणवीसांच्या मधुर सुरांनी रंगलं नवं गाणं

अमृता फडणवीस यांचं ‘नमन तुला’ हे नवं गाणं महाराष्ट्र दिन (१ मे) रोजी प्रदर्शित होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठी स्वराज्याला संगीतमय मुजरा म्हणून हे गाणं साकारण्यात आलं आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 04:24 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • 1 मे रोजी अमृता फडणवीसांचं नवंकोरं गाणं प्रदर्शित होणार
  • महाराष्ट्र दिनी प्रदर्शित होणारं ‘नमन तुला’ हे गाणं
  • छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठी स्वराज्याला संगीतमय मुजरा स्वरूपी ‘नमन तुला’ हे गाणं
महाराष्ट्र दिनाचा जागर करण्या अमृता फडणवीस तयारीला लागल्या आहेत. 1 मे रोजी अमृता फडणवीसांचं नवंकोरं गाणं प्रदर्शित होणार आहे. ‘नमन तुला’ या गाण्याचे नाव असून गाणे ऐकण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र उत्सुक आहे. महाराष्ट्राच्या लाडक्या गायिका अमृता फडणवीसांचं ‘नमन तुला’ या गाण्याचे पोस्टर स्वतः गायिकेने त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर करत ही माहिती दिली आहे. अमृता फडणवीसांनी त्यांच्या @amruta.fadnavis या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर त्यांच्या आगामी गाण्याची घोषणा केली आहे.

T Series प्रस्तुत ‘नमन तुला’ या गाण्याला संगीतकार अनु मलिक यांनी संगीतबद्ध केले आहे. तर दिग्दर्शक शक्ती हासिजा यांनी गाण्याचे दिग्दर्शन केले आहे. चैतन्य कुलकर्णी यांचे बोल अमृता फडणवीसांच्या मधुर वाणीतून उमटले आहेत. अमृता फडणवीस यांनी गाण्याचा पोस्टर शेअर केला आहे. पोस्टरमध्ये अमृता फडणवीसांनी निळ्या रंगाची आकर्षक साडी परिधान केली आहे. कपाळावर मोठा टिळा आणि नाकात नथनी असा मराठी शृंगार त्यांनी केला असून त्या मराठी रणरागिणी दिसत आहेत. त्यांच्यामागे सिंहासनावर स्थानापित छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, तसेच पोस्टरला Background Music म्हणून ‘जय जय जय जय महाराष्ट्र” असा एकच नाद चहूकडे गुंजत आहे. अमृता फडणवीसांच्या मागे अनेक रणरागिणी नववारी नेसून आहेत. एकंदरीत, महाराष्ट्र दिनी प्रदर्शित होणारं ‘नमन तुला’ हे गाणं महाराष्ट्राच्या वैभवशाली मराठ्यांच्या इतिहासावर आधारित असल्याची चाहूल देत आहे.

अमृता फडणवीसांनी पोस्ट केलेल्या या पोस्टखाली कॅप्शन देत नमूद केले आहे की, ” A heartfelt musical tribute to the pride of Swarajya – Chhatrapati Shivaji Maharaj. #NamanTula releasing on Maharashtra Day – 1st May. जिथे मातीमध्येही शौर्य आहे… तिथेच उभा आहे आमचा राजा… नमन तुला! येत आहे १ मे, महाराष्ट्र दिनी.” एकंदरीत, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठी स्वराज्याला संगीतमय मुजरा स्वरूपी अमृता फडणवीस महाराष्ट्र दिनाच्या शुभ दिनी ‘नमन तुला’ हे गाणं प्रदर्शित करत आहेत.

Published On: Apr 29, 2026 | 04:24 PM

