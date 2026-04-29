माणुसकीला काळीमा! १२०० रुपयांच्या उधारीसाठी महिलेची गरीब लेकीला मारहाण; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी केला संताप व्यक्त

‘तुझी शाळाच फोडून टाकील’ , शिक्षकाला भर वर्गात ‘धमकी’ ; चिमुकल्या विद्यार्थ्याचा तोरा पाहून नेटकरी म्हणाले…, Video Viral
व्हारल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले असून अनेकांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ बरेली मधील आहे. एका मुलीने रेशनिंगचे पैसे न दिल्याने निर्दयीपणे मारण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिलेने मुलीला रेशनिंगासाठी १२०० रुपये उधार दिले होते. मात्र ते वेळत परत करता न आल्याने तिला मार पडला आहे. श्रीमंत महिलेने चिमुकलीला सटासट कानाखाली मारल्या आहेत. रागाच्या भरात तिला बदडले आहे. दुकानासमोरच ही घटना घडली असून आसपासचे लोकही पाहतच राहिले आहेत. महिला मुलीला वारंवार कानाखाली मारत आहे आणि शिवीगाळ करत आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
Bareilly, UP: Rich woman brutally slaps & beats poor girl over unpaid ₹1200 ration debt🥲 pic.twitter.com/1Dg1sFe8fx — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 28, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
या घटनेने सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, गरीब असणं आजकाल गुन्हा बनत चाललं आहे, तर दुसऱ्या एका संबंधित मारहाण करणाऱ्या महिलेवर कारवाईची मागणी केली आहे. तर तिसऱ्या एकाने माणुसकी मरत चालली आहे आता असे म्हटले आहे.
कालच पुण्यातूनही असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत होता. कर्जाचा हप्ता भरण्यास उशीर झाल्याच्या कारणावरून, एका बँकेच्या वसुली एजंट्सनी (रिकव्हरी एजंट्सनी) रस्त्याच्या मधोमध एका जोडप्याला घेरले आणि लाथा-बुक्क्यांनी अमानुष मारहाण केली होती. याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला होता.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.