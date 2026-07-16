Pune Sucide : बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांची गळफास घेऊन आत्महत्या; व्हिडीओत रविंद्र धंगेकरांचं घेतलं नाव

पुणे : पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पुण्यात एका बांधकाम व्यावसायिकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांच्या पत्नीसोबत या व्यवसायिकाची भागिदारी होती. खलील शेख असं या बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदार असलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. आत्महत्येपूर्वी तयार केलेल्या व्हिडीओमध्ये खलील शेख यांनी माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांचं नाव घेतलं आहे.
पुण्यातील लक्ष्मी रस्त्यावरील वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बांधकाम प्रकल्प उभारण्यासाठी रविंद्र धंगेकरांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर यांच्यासह आणखी चार भागिदारांनी मिळून उत्कर्ष असोसिएट नावाची कंपनी स्थापन केली होती. या कंपनीत मनसेचे माजी नगरसेवक बाळा शेडगे यांच्यासह खलील या बांधकाम व्यावसायिकाचा देखील समावेश होता. वक्फ बोर्डाची जागा विकत घेऊन त्या जागेवर बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी बँकांकडून कर्जे घेण्यात आली होती.
कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या करतोय
वक्फ बोर्डाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतर सदर प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं. पण पुन्हा बांधकाम सुरू होऊ शकलं नाही. त्यामुळे कर्जबाजारी झालेल्या खलील याने गुलटेकडी भागातील राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्याआधी तयार केलेल्या व्हिडीओमध्ये त्याने कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या करत असल्याचं खलील शेख यांनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर आर्थिक अडचणींकडे रविंद्र धंगेकर दुर्लक्ष करत असल्याचं देखील खलील शेख व्हिडीओमध्ये म्हणाले आहेत.
आत्महत्या करण्याआधी खलील शेख व्हिडीओमध्ये म्हणाले की, विविध कारणामुळे मी कर्जबाजारी झालो असून, त्यामुळे मी आत्महत्येचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या आर्थिक संकटाला काही व्यक्ती कारणीभूत असल्याचा आरोप करत त्यांनी उत्कर्षा कंपनीच्या पार्टनर रविंद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, बाळासाहेब शेडगेंच्या पत्नी, सुनील आहेरांचा मुलगा, हमीद शेख यांचा मुलगा आणि रघु गावडे यांची नावे व्हिडिओत घेतली आहेत. खलील शेख यांनी आपल्याला ५० लाख रुपये भागिदारांकडून येणे असल्याचे व्हिडीओत म्हटले आहे.
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रविंद्र धंगेकर काय म्हणाले?
विविध कर्जजास्त झाल्यामुळे खलील शेख यांनी आत्महत्या केली. ही जागा वक्फची आहे असं आम्हाला पत्र आलं, प्रोजेक्ट थांबवा असं सांगण्यात आलं. मी अधिकाऱ्यांना सांगितलं की, तुम्ही जी कारवाई करताय याने अनेकजण आत्महत्या करतील त्यात मी सुध्दा त्यात असेल असं ते बोलले. वक्फ बोर्डाचा आणि त्या जागेचा काही संबंध आता राहिला नाही. थांबलेल्या कामांमुळे हा प्रोजेक्ट ढासाळला, असं रविंद्र धंगेकरांनी सांगितले.