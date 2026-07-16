FDA Raid : ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ महागात! लेबलशिवाय विक्री सुरू होती सौंदर्यप्रसाधने; FDA ने जप्त केला ₹10.94 लाखांचा साबणसाठा

अन्न व औषध प्रशासनाच्या बृहन्मुंबई विभागाच्या पथकाने 14 जुलै 2026 रोजी मेसर्स जे. के. सोप बाजार, कादर इस्माईल इस्टेट, मोमीन कॉलनीजवळ, पटेल इस्टेट रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई येथे छापा टाकला. तपासणीदरम्यान विक्रीसाठी ठेवलेल्या मोठ्या प्रमाणातील टॉयलेट साबणांवर बॅच/लॉट क्रमांक, उत्पादन दिनांक, ‘यूज बिफोर’ (Use Before), उत्पादन परवाना क्रमांक तसेच उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता यांसारखी कायद्याने अनिवार्य असलेली माहिती नमूद नसल्याचे आढळून आले.
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अशा प्रकारे आवश्यक लेबलशिवाय सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री करणे हे औषधे व प्रसाधने कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. त्यामुळे प्रशासनाने संपूर्ण माल जप्त केला असून दोन नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. या प्रकरणात नबी उल्लंघा यांच्याविरुद्ध आवश्यक कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती FDA ने दिली आहे.
याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, “नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण हे FDA चे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आवश्यक लेबलिंगशिवाय कोणतेही सौंदर्यप्रसाधन बाजारात विक्रीस ठेवणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा उत्पादनांचा स्रोत, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता पडताळणे कठीण होते. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, वितरक आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.” या कारवाईमुळे ग्राहकांनी कोणतेही सौंदर्यप्रसाधन किंवा वैयक्तिक वापराची उत्पादने खरेदी करताना त्यावरील उत्पादनाची माहिती, परवाना, उत्पादन दिनांक आणि वापरण्याची अंतिम मुदत तपासूनच खरेदी करावी, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.
दरम्यान, याआधी स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईतील तीन हॉटेल्सचे परवाने निलंबित केले आहेत. एफडीएने सांगितले की, मुंबईतील भेंडी बाजार आणि उमरखडी परिसरातील एकूण सहा हॉटेल्सची तपासणी करण्यात आली. यापैकी तीन हॉटेल्स अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याने त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले.
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