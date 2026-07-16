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FDA Raid : ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ महागात! लेबलशिवाय विक्री सुरू होती सौंदर्यप्रसाधने; FDA ने जप्त केला ₹10.94 लाखांचा साबणसाठा

Updated On: Jul 16, 2026 | 04:19 PM IST
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सारांश

मुंबईतील जोगेश्वरी येथील जे. के. सोप बाजारवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई करत सुमारे ₹10.94 लाख किमतीचा बिनलेबल टॉयलेट साबण जप्त केला आहे. उत्पादनावरील आवश्यक माहिती नसतानाही विक्रीसाठी ठेवलेला माल आढळून आल्याने संबंधित विक्रेत्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली असून साबणाचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ महागात! लेबलशिवाय विक्री सुरू होती सौंदर्यप्रसाधने; FDA ने जप्त केला ₹10.94 लाखांचा साबणसाठा

ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ महागात! लेबलशिवाय विक्री सुरू होती सौंदर्यप्रसाधने; FDA ने जप्त केला ₹10.94 लाखांचा साबणसाठा

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विस्तार
  • ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ महागात!
  • लेबलशिवाय विक्री सुरू होती सौंदर्यप्रसाधने
  • FDA ने जप्त केला ₹10.94 लाखांचा साबणसाठा
Mumbai FDA Raid News Marathi : मुंबईतील जोगेश्वरी (पश्चिम) येथे अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी धडक कारवाई करत ₹10,93,692 किमतीचा बिनलेबल (Unlabelled) टॉयलेट साबण जप्त केला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित विक्रेत्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या बृहन्मुंबई विभागाच्या पथकाने 14 जुलै 2026 रोजी मेसर्स जे. के. सोप बाजार, कादर इस्माईल इस्टेट, मोमीन कॉलनीजवळ, पटेल इस्टेट रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई येथे छापा टाकला. तपासणीदरम्यान विक्रीसाठी ठेवलेल्या मोठ्या प्रमाणातील टॉयलेट साबणांवर बॅच/लॉट क्रमांक, उत्पादन दिनांक, ‘यूज बिफोर’ (Use Before), उत्पादन परवाना क्रमांक तसेच उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता यांसारखी कायद्याने अनिवार्य असलेली माहिती नमूद नसल्याचे आढळून आले.

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अशा प्रकारे आवश्यक लेबलशिवाय सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री करणे हे औषधे व प्रसाधने कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. त्यामुळे प्रशासनाने संपूर्ण माल जप्त केला असून दोन नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. या प्रकरणात नबी उल्लंघा यांच्याविरुद्ध आवश्यक कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती FDA ने दिली आहे.

याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, “नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण हे FDA चे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आवश्यक लेबलिंगशिवाय कोणतेही सौंदर्यप्रसाधन बाजारात विक्रीस ठेवणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा उत्पादनांचा स्रोत, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता पडताळणे कठीण होते. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, वितरक आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.” या कारवाईमुळे ग्राहकांनी कोणतेही सौंदर्यप्रसाधन किंवा वैयक्तिक वापराची उत्पादने खरेदी करताना त्यावरील उत्पादनाची माहिती, परवाना, उत्पादन दिनांक आणि वापरण्याची अंतिम मुदत तपासूनच खरेदी करावी, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.

दरम्यान, याआधी स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईतील तीन हॉटेल्सचे परवाने निलंबित केले आहेत. एफडीएने सांगितले की, मुंबईतील भेंडी बाजार आणि उमरखडी परिसरातील एकूण सहा हॉटेल्सची तपासणी करण्यात आली. यापैकी तीन हॉटेल्स अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याने त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले.

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Web Title: Mumbai fda seizes unlabelled toilet soap worth rs 10 94 lakh jogeshwari

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Published On: Jul 16, 2026 | 04:19 PM

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