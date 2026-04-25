Aakhri Sawal Movie : अभिनेता संजय दत्त पत्नी मान्यता दत्तसाठी झाला भावूक; म्हणाला, 'पडलो तरी मला उठवण्यासाठी...'

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्तच्या ‘आखिरी सवाल’ या चित्रपटाची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. प्रेक्षक या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता, अभिनेत्याने आणखी एका नवीन चित्रपटाची घोषणा केली आहे. संजय दत्त लवकरच ‘खलनायक’चा सिक्वेल असलेल्या ‘खलनायक रिटर्न्स’मध्ये दिसणार आहे. ‘खलनायक रिटर्न्स’च्या कार्यक्रमादरम्यान संजय दत्त भावूक झालेला दिसला. त्याने आपल्या पत्नीचे भरभरून कौतुक केले.
‘खलनायक रिटर्न्स’च्या कार्यक्रमातील अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. संजय दत्त आणि मान्यता दत्त यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये संजय दत्त पत्नी मान्यता दत्तचे आभार मानताना दिसत आहे. मी माझ्या पत्नीचे आभार मानतो. मान्यता दत्त माझ्या आयुष्यात नेहमीच माझी ताकद राहिली आहे. जेव्हा कधी मी पडतो, तेव्हा मला उठवण्यासाठी माझ्या गळ्यात एक हात असतो.
संजय दत्तचा चित्रपट ‘खलनायक रिटर्न्स’ हा १९९३ च्या कल्ट क्लासिक ‘खलनायक’चा सिक्वेल आहे. पहिल्या भागात संजय दत्तने बल्लूची भूमिका साकारली होती. ‘खलनायक’मध्ये संजय दत्तसोबत माधुरी दीक्षित आणि जॅकी श्रॉफ यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. आता, ३३ वर्षांनंतर, तो याच भूमिकेतून मोठ्या पडद्यावर परतण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
‘खलनायक रिटर्न्स’चा एक छोटा टीझरही रिलीज झाला असून, त्यात संजय दत्तची दमदार स्टाईल पाहायला मिळत आहे. या टीझरमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्तपातही दाखवण्यात आला आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमधील उत्सुकता आणखी वाढली आहे. संजय दत्तने इन्स्टाग्रामवर ‘खलनायक रिटर्न्स’चे दोन पोस्टर्स शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये त्याचा भयानक आणि अंगावर काटा आणणारा लूक दिसत आहे.