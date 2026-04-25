CET News : दुसऱ्या संधीच्या PCM-PCB नोंदणीला चांगला प्रतिसाद, एका दिवसात १२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंद

पीसीएम-पीसीबी दुसऱ्या संधीच्या नोंदणीला विद्यार्थ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून एका दिवसात १२,१५६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत एकूण ४,३८,४४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 12:51 PM
दुसऱ्या संधीच्या PCM-PCB नोंदणीला चांगला प्रतिसाद,एका दिवसात १२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंद

  • दुसऱ्या संधीच्या पीसीएम-पीसीबी नोंदणीला चांगला प्रतिसाद
  • एक दिवसात १२ हजार १५६ विद्यार्थ्यांची नोंदणी
  • एकूण ४ लाख ३८ हजार ४४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी
मुंबई : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी , औषधनिर्माणशास्त्र व कृषी शिक्षण या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी सीईटी पीसीएम पीसीबी समूहाच्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष बाब म्हणून २३ एप्रिल २०२६ रोजी एक दिवसाची विशेष मुदतवाढ देण्यात आली होती. या एक दिवसाच्या विशेष मुदतवाढीला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या एक दिवसात पीसीएम व पीसीबी समूहाच्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी १२ हजार १५६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये पीसीएम समूहासाठीच्या सीईटीसाठी ७४३३ तर पीसीबी समूहासाठीच्या सीईटीसाठी ४७२३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.

दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी नोंदणी न केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी सीईटी कक्षाकडे नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याची विनंती केली होती. विद्यार्थ्याची विनंती लक्षात घेऊन सीईटी कक्षाने पीसीएम व पीसीबी समूहासाठी दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी विशेष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार दुसऱ्या संधीसाठीच्या सीईटीसाठी नोंदणीची तारीख विलंब शुल्कासह १५ व १६ एप्रिल २०२६ रोजी करण्यात आली होती. तसेच यानंतर पुन्हा २३ एप्रिल २०२६ रोजी या एक दिवसाची मुदतवाढ करण्यात आली होती.

आतापर्यंत दुसऱ्या संधीसाठी एकूण ४ लाख ३८ हजार ४४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी

१४, १५ व २३ एप्रिल २०२६ या तीन दिवसाच्या या विशेष मुदतवाढीमुळे एकूण ३७ हजार ०९० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये पीसीएम समूहासाठीच्या सीईटीसाठी २५,३५५ तर पीसीबी समूहासाठीच्या सीईटीसाठी ११,७३५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यानुसार आजपर्यंत दुसऱ्या संधीसाठी पीसीएम व पीसीबी समूहासाठीच्या सीईटी परीक्षेसाठी एकूण ४ लाख ३८ हजार ४४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये पीसीएम समूहासाठी ३ लाख २१ हजार ९०८ तर पीसीबी समूहासाठी १ लाख १६ हजार ५३२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 12:51 PM

