CET News : दुसऱ्या संधीच्या PCM-PCB नोंदणीला चांगला प्रतिसाद, एका दिवसात १२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंद

दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी नोंदणी न केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी सीईटी कक्षाकडे नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याची विनंती केली होती. विद्यार्थ्याची विनंती लक्षात घेऊन सीईटी कक्षाने पीसीएम व पीसीबी समूहासाठी दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी विशेष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार दुसऱ्या संधीसाठीच्या सीईटीसाठी नोंदणीची तारीख विलंब शुल्कासह १५ व १६ एप्रिल २०२६ रोजी करण्यात आली होती. तसेच यानंतर पुन्हा २३ एप्रिल २०२६ रोजी या एक दिवसाची मुदतवाढ करण्यात आली होती.
१४, १५ व २३ एप्रिल २०२६ या तीन दिवसाच्या या विशेष मुदतवाढीमुळे एकूण ३७ हजार ०९० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये पीसीएम समूहासाठीच्या सीईटीसाठी २५,३५५ तर पीसीबी समूहासाठीच्या सीईटीसाठी ११,७३५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यानुसार आजपर्यंत दुसऱ्या संधीसाठी पीसीएम व पीसीबी समूहासाठीच्या सीईटी परीक्षेसाठी एकूण ४ लाख ३८ हजार ४४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये पीसीएम समूहासाठी ३ लाख २१ हजार ९०८ तर पीसीबी समूहासाठी १ लाख १६ हजार ५३२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
