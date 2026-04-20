Aakhri Sawal: ‘आखिरी सवाल’च्या पोस्टरने उडवली खळबळ; संजय दत्तचा रौद्र अवतार चर्चेत, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

संजय दत्तचा ‘आखिरी सवाल’ हा २०२६ मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक म्हणून समोर येत आहे. या प्रोजेक्टची घोषणा झाल्यापासून, त्याबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे आणि नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरने ही उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. चित्रपटाची केवळ एक झलकच प्रभावी आणि विचारप्रवर्तक आहे, ज्यावरून असे सूचित होते की हा चित्रपट खऱ्या घटनांवर आधारित असून, त्यात काही अत्यंत वादग्रस्त आणि चर्चेच्या विषयांवर भाष्य केले आहे.
आता चित्रपटाच्या बहुप्रतीक्षित रिलीजपूर्वी निर्मात्यांनी एक प्रभावी नवीन पोस्टर प्रदर्शित केले आहे. या पोस्टरमध्ये संजय दत्त पुढच्या बाजूला बसलेले दिसतात, त्यांच्या मागे लोकांनी भरलेली एक खोली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात अधिकार आणि रहस्य जाणवते. विशेष म्हणजे त्यांच्या समोर “RSS – An Antinational Organisation” नावाचे पुस्तक दिसते, जे चित्रपटाच्या धाडसी कथानकाचा आणि त्यांच्या गुंतागुंतीच्या, प्रभावी भूमिकेचा संकेत देते. हे दृश्य चित्रपटाच्या गंभीर आणि थरारक वातावरणाची झलक देत असून, विविध स्तरांवर उलगडणारी आणि वादग्रस्त विषयांवर भाष्य करणारी कथा दर्शवते.
आखिरी सवाल चित्रपटातील स्टारकास्ट
निर्माते निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांच्या निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स बॅनरखाली बनलेला ‘आखरी सवाल’ हा चित्रपट दमदार स्टारकास्टसह सज्ज आहे. यात संजय दत्त, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समिरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी आणि नीतू चंद्रा यांची प्रमुख भूमिका आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वरांग यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे.
नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमधून असेही सूचित होते की चित्रपट भारताच्या इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटनांवर आधारित असेल, जसे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर घातलेला बंदी आदेश, बाबरी मशीद पाडण्याची घटना आणि महात्मा गांधी यांच्या हत्येचा प्रसंग. हा चित्रपट जगातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी संघटनांपैकी एकाच्या प्रवासावर प्रकाश टाकत, त्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन सादर करतो. विचार करायला लावणारे प्रश्न उपस्थित करत, हा चित्रपट प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून सत्याच्या अधिक जवळ नेण्याचा प्रयत्न करतो.
या दिवशी होणार चित्रपट रिलीज
‘आखरी सवाल’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वरांग यांनी केले आहे. निखिल नंदा प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांनी केली असून, सहनिर्माते म्हणून पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंग, गौरव दुबे आणि उज्ज्वल आनंद यांचा सहभाग आहे. उत्कर्ष नैठाणी यांनी या चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि संवाद लिहिले आहेत. हा चित्रपट 8 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.
संजय दत्तच्या आगामी ‘आखिरी सवाल’ या चित्रपटाचा टीझर हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने एका अनोख्या पद्धतीने प्रदर्शित करण्यात आला होता. चाहते या चित्रपटाबद्दल सतत उत्सुकता वाढवत आहेत. आता, प्रदर्शनाच्या काही दिवस आधी, निर्मात्यांनी सांकेतिक भाषेत (ISL) टीझर प्रदर्शित करून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हा उपक्रम कर्णबधिर किंवा ज्यांना ऑडिओ समजण्यास अडचण येते, अशा लोकांना लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे.