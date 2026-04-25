Garud Puran: मृत्यूनंतरची भीती दूर करायची ? गरुड पुराणात सांगितलेल्या सवयी आजच अंगीकारा

हिंदू धर्मातील गरुड पुराण हे एक महत्त्वाचे धर्मग्रंथ मानले जाते. ज्यामध्ये जीवन, मृत्यू आणि मृत्यूनंतरच्या प्रवासाबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. अनेकांना मृत्यूनंतर काय होते, याची भीती वाटते. मात्र गरुड पुराणात अशा काही सवयी आणि आचरण सांगितले आहेत, ज्यामुळे ही भीती कमी होऊन आत्म्याला शांती आणि मुक्ती मिळू शकते.
गरुड पुराण हा हिंदू धर्मातील सर्वात महत्त्वाच्या धर्मग्रंथांपैकी एक आहे. त्यात जन्म आणि मृत्यूची गहन रहस्ये उलगडलेली आहेत. तसेच, मृत्यूनंतर होणाऱ्या यातना आणि त्या टाळण्याचे उपायही त्यात सांगितले आहेत. मृत्यूनंतर यमलोकातील यातना टाळण्यासाठी तुम्ही तुमच्या हयातीत कोणती पावले उचलू शकता, हे गरुड पुराणात सांगण्यात आले आहे. जाणून घ्या
गरुड पुराणानुसार, जे आपल्या आईवडिलांची सेवा करतात आणि गुरूंचा आदर करतात, त्यांना मृत्यूनंतरही शुभ फळे मिळतात. अशा लोकांना यमलोकातील यातना भोगाव्या लागत नाहीत; त्यांच्या चांगल्या कर्मांचा लाभ त्यांना जीवनकाळात आणि मृत्यूनंतरही होतो.
हिंदू धर्मात दानाला मोठे महत्त्व आहे. त्याचप्रमाणे गरुड पुराणातही दानाला एक अत्यंत शुभ कार्य म्हटले आहे. निस्वार्थ दान आणि परोपकारामुळे शुभ फळे मिळतात. मृत्यूनंतरही तुमची दुःखांपासून सुटका होते आणि हयातीतच तुम्हाला देवदेवतांचा तसेच तुमच्या पूर्वजांचा आशीर्वाद लाभतो.
तुळस ही भगवान विष्णूची आवडती मानली जाते. त्यामुळे, जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात तुळशीची सेवा केली, तर विष्णूचे दूत तुम्हाला तुमच्या अंतिम क्षणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी येतील आणि तुम्हाला यमलोकातील यातना सहन कराव्या लागणार नाहीत. तुळशीचे रोप जीवनात आणि मृत्यूनंतरही शुभ फळ देते असे मानले जाते.
गरुड पुराणात, भगवान विष्णू पक्षी राजा गरुडाला सांगतात की, जो मनुष्य सत्यवादी असतो आणि धर्माचे पालन करतो, त्याला केवळ जीवनातच शुभ फळे मिळत नाहीत, तर मृत्यूनंतरच्या दुःखातूनही त्याची सुटका होते.
मृत्यू ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी अज्ञात गोष्टींची भीती माणसाला असते. कर्म, पाप-पुण्य आणि यमलोक यांसारख्या संकल्पनांमुळे ही भीती वाढते. पण योग्य ज्ञान आणि आचरणामुळे ही भीती दूर करता येते.
Ans: या ग्रंथानुसार, मृत्यूनंतर आत्मा आपल्या कर्मानुसार विविध अवस्थांमधून प्रवास करतो. पाप-पुण्यानुसार त्याला सुख किंवा दुःख अनुभवावे लागते.
Ans: अज्ञात गोष्टींची भीती आणि मृत्यूनंतर काय होईल याबद्दलची अनिश्चितता यामुळे माणसाला भीती वाटते.
Ans: दान केल्याने पुण्य मिळते आणि ते मृत्यूनंतर आत्म्याला शांती आणि चांगला मार्ग मिळवून देते.