Garud Puran: मृत्यूनंतरची भीती दूर करायची ? गरुड पुराणात सांगितलेल्या सवयी आजच अंगीकारा

गरुड पुराणात, जीवन आणि मृत्यूच्या रहस्यांसोबतच मृत्यूनंतरच्या दुःखापासून वाचवू शकणाऱ्या उपयुक्त गोष्टींचेही वर्णन आहे. मृत्यूनंतरची भीती कशी दूर करायची याबद्दल गरुड पुराणात काय सांगितले आहे जाणून घ्या

Updated On: Apr 25, 2026 | 12:50 PM
  • मृत्यूनंतर भीती का वाटते
  • दान आणि सेवाभाव ठेवल्याने पुण्य मिळते
  • मृत्यूची भीती न बाळगता योग्य आचरणावर लक्ष केंद्रित करावे
 

 

हिंदू धर्मातील गरुड पुराण हे एक महत्त्वाचे धर्मग्रंथ मानले जाते. ज्यामध्ये जीवन, मृत्यू आणि मृत्यूनंतरच्या प्रवासाबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. अनेकांना मृत्यूनंतर काय होते, याची भीती वाटते. मात्र गरुड पुराणात अशा काही सवयी आणि आचरण सांगितले आहेत, ज्यामुळे ही भीती कमी होऊन आत्म्याला शांती आणि मुक्ती मिळू शकते.

गरुड पुराण हा हिंदू धर्मातील सर्वात महत्त्वाच्या धर्मग्रंथांपैकी एक आहे. त्यात जन्म आणि मृत्यूची गहन रहस्ये उलगडलेली आहेत. तसेच, मृत्यूनंतर होणाऱ्या यातना आणि त्या टाळण्याचे उपायही त्यात सांगितले आहेत. मृत्यूनंतर यमलोकातील यातना टाळण्यासाठी तुम्ही तुमच्या हयातीत कोणती पावले उचलू शकता, हे गरुड पुराणात सांगण्यात आले आहे. जाणून घ्या

आई वडील आणि गुरूंची सेवा करणारे

गरुड पुराणानुसार, जे आपल्या आईवडिलांची सेवा करतात आणि गुरूंचा आदर करतात, त्यांना मृत्यूनंतरही शुभ फळे मिळतात. अशा लोकांना यमलोकातील यातना भोगाव्या लागत नाहीत; त्यांच्या चांगल्या कर्मांचा लाभ त्यांना जीवनकाळात आणि मृत्यूनंतरही होतो.

दान आणि परोपकाराची सवय

हिंदू धर्मात दानाला मोठे महत्त्व आहे. त्याचप्रमाणे गरुड पुराणातही दानाला एक अत्यंत शुभ कार्य म्हटले आहे. निस्वार्थ दान आणि परोपकारामुळे शुभ फळे मिळतात. मृत्यूनंतरही तुमची दुःखांपासून सुटका होते आणि हयातीतच तुम्हाला देवदेवतांचा तसेच तुमच्या पूर्वजांचा आशीर्वाद लाभतो.

तुळशीची सेवा

तुळस ही भगवान विष्णूची आवडती मानली जाते. त्यामुळे, जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात तुळशीची सेवा केली, तर विष्णूचे दूत तुम्हाला तुमच्या अंतिम क्षणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी येतील आणि तुम्हाला यमलोकातील यातना सहन कराव्या लागणार नाहीत. तुळशीचे रोप जीवनात आणि मृत्यूनंतरही शुभ फळ देते असे मानले जाते.

सत्य आणि धर्माचे पालन

गरुड पुराणात, भगवान विष्णू पक्षी राजा गरुडाला सांगतात की, जो मनुष्य सत्यवादी असतो आणि धर्माचे पालन करतो, त्याला केवळ जीवनातच शुभ फळे मिळत नाहीत, तर मृत्यूनंतरच्या दुःखातूनही त्याची सुटका होते.

मृत्यूनंतरची भीती का वाटते?

मृत्यू ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी अज्ञात गोष्टींची भीती माणसाला असते. कर्म, पाप-पुण्य आणि यमलोक यांसारख्या संकल्पनांमुळे ही भीती वाढते. पण योग्य ज्ञान आणि आचरणामुळे ही भीती दूर करता येते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: गरुड पुराणात मृत्यूनंतर काय सांगितले आहे?

    Ans: या ग्रंथानुसार, मृत्यूनंतर आत्मा आपल्या कर्मानुसार विविध अवस्थांमधून प्रवास करतो. पाप-पुण्यानुसार त्याला सुख किंवा दुःख अनुभवावे लागते.

  • Que: मृत्यूची भीती का वाटते?

    Ans: अज्ञात गोष्टींची भीती आणि मृत्यूनंतर काय होईल याबद्दलची अनिश्चितता यामुळे माणसाला भीती वाटते.

  • Que: दानधर्माला इतके महत्त्व का दिले आहे

    Ans: दान केल्याने पुण्य मिळते आणि ते मृत्यूनंतर आत्म्याला शांती आणि चांगला मार्ग मिळवून देते.

Published On: Apr 25, 2026 | 12:50 PM

