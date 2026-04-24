Aakhri Sawaal Movie: संजय दत्तचा बहुचर्चित ‘आखिरी सवाल’ शेवटच्या टप्प्यात, दिग्दर्शकांनी शेअर केली पडद्यामागची खास झलक

संजय दत्तचा ‘आखिरी सवाल’ हा २०२६ मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक म्हणून समोर येत आहे. या प्रोजेक्टची घोषणा झाल्यापासून, त्याबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे आणि नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरने ही उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. चित्रपटाची केवळ एक झलकच प्रभावी आणि विचारप्रवर्तक आहे, ज्यावरून असे सूचित होते की हा चित्रपट खऱ्या घटनांवर आधारित असून, त्यात काही अत्यंत वादग्रस्त आणि चर्चेच्या विषयांवर भाष्य केले आहे.चित्रपटातील प्रत्येक झलक प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवत असताना, दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वारंग यांनी अलीकडेच चित्रीकरणाच्या शेवटच्या दिवसाची खास झलक शेअर केली आहे.
त्यांनी आपल्या समाजमाध्यमांवर एक छायाचित्र पोस्टर शेअर केले असून, त्यामध्ये ते कॅमेऱ्याच्या मागे बसून चित्रपटाचा शेवटचा शॉट चित्रित करताना पडद्याकडे लक्षपूर्वक पाहताना दिसत आहेत. त्यांनी लिहिले आहे:
“शूटिंग का आखिरी दिन #AakhriSawal”
“चित्रीकरणाचा शेवटचा दिवस #आखिरीसवाल”
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वारंग यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला ‘आखिरी सवाल’ हा चित्रपट निखिल नंदा यांनी सादर केला आहे.
या दिवशी होणार चित्रपट रिलीज
‘आखरी सवाल’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वरांग यांनी केले आहे. निखिल नंदा प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांनी केली असून, सहनिर्माते म्हणून पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंग, गौरव दुबे आणि उज्ज्वल आनंद यांचा सहभाग आहे. उत्कर्ष नैठाणी यांनी या चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि संवाद लिहिले आहेत. हा चित्रपट 8 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.
संजय दत्तच्या आगामी ‘आखिरी सवाल’ या चित्रपटाचा टीझर हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने एका अनोख्या पद्धतीने प्रदर्शित करण्यात आला होता. चाहते या चित्रपटाबद्दल सतत उत्सुकता वाढवत आहेत. आता, प्रदर्शनाच्या काही दिवस आधी, निर्मात्यांनी सांकेतिक भाषेत (ISL) टीझर प्रदर्शित करून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हा उपक्रम कर्णबधिर किंवा ज्यांना ऑडिओ समजण्यास अडचण येते, अशा लोकांना लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे.